Πολιτισμός

«Πολλαπλές οπτικές σε μέρες αβεβαιότητας»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό πρόγραµµα για οικογένειες θα πραγµατοποιηθεί στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων το Σάββατο 18 Απριλίου 2026.

Ειδικότερα, το πρόγραµµα, που διοργανώνουν η ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων και ο ∆ήµος Χανίων, απευθύνεται σε οικογένειες (µε παιδιά -ενδεικτικά- ηλικίας από 8 ετών και άνω) που καλούνται να συµµετάσχουν σε ένα δηµιουργικό και βιωµατικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, που πραγµατοποιείται µε αφορµή την έκθεση «Red Line» της Λυδίας ∆αµπασίνα.

«Μέσα από την κοινή εµπειρία γονέων και παιδιών, το πρόγραµµα δίνει την ευκαιρία για ουσιαστική παρατήρηση, διάλογο και δηµιουργία. Τα έργα της έκθεσης γίνονται αφετηρία για να µοιραστούµε σκέψεις, να εκφράσουµε συναισθήµατα και να δούµε τον κόσµο µέσα από διαφορετικές οπτικές», σηµειώνεται στη σχετική ανακοίνωση και τονίζεται: «Με απλές, συµµετοχικές και βιωµατικές δραστηριότητες, µικροί και µεγάλοι θα εξερευνήσουν έννοιες όπως: η καθηµερινότητα και τα ίχνη που αφήνει, η αξία και όσα “ζυγίζουν” µέσα µας, το ορατό και το κρυφό, τα όρια και οι σχέσεις, οι πολλαπλές οπτικές σε έναν κόσµο που αλλάζει. Το πρόγραµµα ενθαρρύνει τη συνεργασία µέσα στην οικογένεια, τη φαντασία και την ελεύθερη έκφραση, δηµιουργώντας έναν κοινό χώρο εµπειρίας και σύνδεσης».

Το πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί Σάββατο 18 Απριλίου 2026,

11:00 µε 12:30

Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων: έως 25 άτοµα

∆ιάρκεια: 90 λεπτά

Απαραίτητη η δήλωση συµµετοχής (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Για κρατήσεις / πληροφορίες: 28213 41680

Σχεδιασµός & υλοποίηση: Άννα Νεµπαυλάκη.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

