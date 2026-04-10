«Πολλαπλές οπτικές σε μέρες αβεβαιότητας»

Ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό πρόγραµµα για οικογένειες θα πραγµατοποιηθεί στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων το Σάββατο 18 Απριλίου 2026.

Ειδικότερα, το πρόγραµµα, που διοργανώνουν η ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων και ο ∆ήµος Χανίων, απευθύνεται σε οικογένειες (µε παιδιά -ενδεικτικά- ηλικίας από 8 ετών και άνω) που καλούνται να συµµετάσχουν σε ένα δηµιουργικό και βιωµατικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, που πραγµατοποιείται µε αφορµή την έκθεση «Red Line» της Λυδίας ∆αµπασίνα.

«Μέσα από την κοινή εµπειρία γονέων και παιδιών, το πρόγραµµα δίνει την ευκαιρία για ουσιαστική παρατήρηση, διάλογο και δηµιουργία. Τα έργα της έκθεσης γίνονται αφετηρία για να µοιραστούµε σκέψεις, να εκφράσουµε συναισθήµατα και να δούµε τον κόσµο µέσα από διαφορετικές οπτικές», σηµειώνεται στη σχετική ανακοίνωση και τονίζεται: «Με απλές, συµµετοχικές και βιωµατικές δραστηριότητες, µικροί και µεγάλοι θα εξερευνήσουν έννοιες όπως: η καθηµερινότητα και τα ίχνη που αφήνει, η αξία και όσα “ζυγίζουν” µέσα µας, το ορατό και το κρυφό, τα όρια και οι σχέσεις, οι πολλαπλές οπτικές σε έναν κόσµο που αλλάζει. Το πρόγραµµα ενθαρρύνει τη συνεργασία µέσα στην οικογένεια, τη φαντασία και την ελεύθερη έκφραση, δηµιουργώντας έναν κοινό χώρο εµπειρίας και σύνδεσης».

Το πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί Σάββατο 18 Απριλίου 2026,

11:00 µε 12:30.

Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων: έως 25 άτοµα

∆ιάρκεια: 90 λεπτά

Απαραίτητη η δήλωση συµµετοχής (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Για κρατήσεις / πληροφορίες: 28213 41680

Σχεδιασµός & υλοποίηση: Άννα Νεµπαυλάκη.