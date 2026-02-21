Πολιτιστικοί φορείς Κισσάμου: Η ισχύς εν τη ενώσει

Η σηµασία της συνεργασίας, της εξωστρέφειας και της κοινής δράσης, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος των πολιτιστικών φορέων ως ζωντανών κυττάρων δηµιουργίας, παράδοσης και κοινωνικής συνοχής, αναδείχθηκε, µεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την κοπή της βασιλόπιτας της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισσάµου (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ.) & Πολιτιστικού Συλλόγου Μαραθοκεφάλας για το 2026.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 (Τσικνοπέµπτη), σε συνεργασία µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαραθοκεφάλας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του συλλόγου, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισσάµου, στο πλαίσιο της αποκεντρωµένης πολιτικής που σταθερά ακολουθεί η Ένωση.

«Η βραδιά αποτέλεσε µια ουσιαστική ευκαιρία συνάντησης και σύσφιξης των σχέσεων µεταξύ των Συλλόγων – Μελών της Ένωσης, των εκπροσώπων θεσµικών φορέων και των φίλων του πολιτισµού. Μέσα σε ένα ζεστό και εορταστικό περιβάλλον, είχαµε τη χαρά να ανταλλάξουµε ευχές για το νέο έτος, να µοιραστούµε σκέψεις και προβληµατισµούς, αλλά και να συζητήσουµε δηµιουργικά για τους στόχους και τις επιδιώξεις των Πολιτιστικών Συλλόγων της Επαρχίας Κισσάµου», σηµειώνεται στη σχετική ανακοίνωση και τονίζεται πως «η ανταλλαγή απόψεων ανέδειξε τη διάθεση όλων για συντονισµό, ανάληψη πρωτοβουλιών και υλοποίηση δράσεων που θα προβάλλουν τον πολιτιστικό πλούτο και την ταυτότητα της περιοχής µας».

Παράλληλα, εκφράζονται ευχαριστίες προς:

– Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαραθοκεφάλας για τη φιλοξενία, την άψογη οργάνωση και τη διαχρονική συνεργασία.

– Την Περιφερειακή Σύµβουλο, αρµόδια σε θέµατα Πολιτισµού, κα Μαλανδράκη Σοφία, για το ενδιαφέρον και τη διαρκή στήριξή της.

– Τους Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Πλατανιά: Σηµαντηράκη Πολυχρόνη, Μαλακωνάκη Μανώλη, Κουτσαυτάκη Αρτέµη και Μαραγκουδάκη–Πλοκαµάκη Χρυσούλα για την παρουσία και τη στήριξή τους.

– Τον Αντιδήµαρχο Πολιτισµού του ∆ήµου Κισσάµου, κ. Μακράκη Γεώργιο για την παρουσία και τη συνεργασία.

– Τον ∆ιευθυντή της Ορθοδόξου Ακαδηµίας Κρήτης κ. Ζορµπά Κωνσταντίνο για τη συµµετοχή του.

– Τους Προέδρους των Πολιτιστικών Συλλόγων-Μελών της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ., καθώς και των λοιπών Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής, που µε την ενεργή συµµετοχή τους ενισχύουν το κοινό µας όραµα.

– Τον Ιερέα της Ενορίας Σπηλιάς, πατέρα Στυλιανουδάκη Ιωάννη, για την ευλογία και την παρουσία του.

– Τους µουσικούς που µας διασκέδασαν, Μπουρδάκη Βασίλη, Μπερτάκη Κυριάκο, Παναγιωτάκη Σπύρο.