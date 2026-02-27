menu
Πολιτιστική κληρονοµιά για να… κόψουµε εισιτήρια

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Ένα από τα πιο ντροπιαστικά µέτρα των µνηµονίων, για την ακρίβεια του 3ου Μνηµονίου, ήταν πως όλη η ακίνητη περιουσία του ∆ηµοσίου περνούσε στην κυριότητα φορέων όπως το ΤΑΙΠΕ∆ αρχικά και το Υπερταµείο στη συνέχεια, στα οποία οι δανειστές είχαν τον πρώτο λόγο.
Ανάµεσα στην ακίνητη περιουσία όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, ακόµα και τα τείχη των πόλεων, πολιτιστικοί θησαυροί από αυτούς που ο Μακρυγιάννης µας έγραφε πριν από 200 χρόνια µετά την Ελληνική Επανάσταση ότι «για αυτά πολεµήσαµε».

Ευτυχώς, οι αρχαιολογικοί χώροι δεν… εκποιήθηκαν υπήρχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, στόχος των δανειστών ήταν η καλύτερη εκµετάλλευσή τους -είπαν τότε- ωστόσο και µόνο ως αντίληψη είναι τροµακτική να θέλεις να ενεχυριάσεις µνηµεία και αρχαιολογικούς θησαυρούς.
Κάθε φορά που ο γράφων συζητούσε για αυτές τις πρακτικές µε ξένους επισκέπτες των Χανίων, αυτοί έµεναν µε το στόµα ανοιχτό καθώς -µη γνωρίζοντας τις λεπτοµέρειες των δανειακών συµβάσεων- απορούσαν και οι ίδιοι µε την κυνικότητα και το θράσος των εταίρων µας που δεν δίστασαν να ενεχυριάσουν την ιστορία αιώνων και τα 2/3 του Ελληνικού πολιτικού συστήµατος που την αποδέχθηκε.

Ίσως όµως οι πολιτικοί µας ταγοί “πάτησαν” για να περάσουν το µέτρο αυτό, στη δική µας αδιαφορία. Στο ότι τα αρχαία αποτελούν µια ευκαιρία να “κόψουµε εισιτήρια” και να “φέρουµε κόσµο” και όχι µια παγκόσµια κληρονοµιά , πως ενίοτε αποτελούν και… βάρος όταν βρίσκονται στο οικόπεδό µας, στο ότι πολύ εύκολα τα προσπερνάµε αγνοώντας τη σηµασία, την ιστορία που βρίσκεται πίσω τους.
Για αυτό δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως παρά του ότι βγήκαµε από τα µνηµόνια (όχι τα µέτρα τους) οι πιέσεις προς την αρχαιολογική κληρονοµιά συνεχίζονται…

