Πολιτιστική Ατζέντα 28/09 – 03/10

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

– Γιορτή αφιερωµένη στον τρύγο διοργανώνει την Κυριακή 28 Σεπτεµβρίου 2025 στις 18:00 στον προαύλιο χώρο του Κρητικού Παραδοσιακού Σπιτιού Σούδας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας. Η συµµετοχή είναι ελεύθερη.

– Επετειακή εκδήλωση µε τίτλο «Χαίρε Αγαπηµένη Μικρασία, Πατρίδα Αθάνατη» διοργανώνει η Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων «Ο Άγιος Πολύκαρπος» την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 στις 20:00 µ.µ. στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

– Εκδήλωση για την 82η επέτειο του Ολοκαυτώµατος των Τριών Χωριών Κουστογεράκου – Λιβαδά – Μονής, Κυριακή 28 Σεπτεµβρίου στις 11:30 το πρωί στο Μνηµείο Πεσόντων στο Κουστογέρακο του ∆ήµου Καντάνου – Σελίνου. Θα ακολουθήσουν στις 12:30 στην πλατεία Κουστογεράκου τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα του Γενικού Αρχηγού Σελίνου Κωνσταντίνου Γ. Κριάρη και οµιλία από πρόεδρο του Συλλόγου Επιστηµόνων Σελίνου, Λουκά Μπασιά.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

– Τα βιβλία της καθηγήτριας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Βούλας Λαµπροπούλου µε τίτλο «Τα Άνθη στην Αρχαία Ελλάδα» και «Περικαλλείς Κήποι στο Βυζάντιο» θα παρουσιαστούν την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 στις 11:30 το πρωί στον Βοτανικό Κήπο Κρήτης (επαρχιακή οδός Χανίων – Οµαλού Σκορδαλού Πλατανιά).

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

– Έκθεσης ζωγραφικής µε τίτλο «Οδός Φραγκοκάστελλου» του Μανώλη Γεωργαράκη θα φιλοξενηθεί στον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Χανίων – Νεώριο Μόρο από Τετάρτη 1 έως Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγµατοποιηθούν την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου απο 19:00 εώς 21:00 µ.µ.

– Συνεχίζεται έως 29 Σεπτεµβρίου η οµαδική έκθεση εικαστικής δηµιουργίας µε έργα των Ελένης Μαρκουλάκη, Ιωάννας Τετράδη και Ευαγγελίας Χατζηδάκη, που φιλοξενείται στον ναό του Αγίου Ρόκκου στην Σπλάντζια.

– Έκθεσή «∆ιαδροµές στην τέχνη. Έργα από τη Συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος» στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων έως Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

– Οµαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης «3 ∆ιαστάσεις +» στο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον στο ∆ροµόνερο του ∆ήµου Πλατανιά έως Κυριακή 2 Νοεµβρίου 2025.

– Έκθεση ειδών λαϊκής τέχνης της Συλλογής Ελένης Φραντζεσκάκη στον αύλειο χώρο του Ιδρύµατος Εµµανουήλ Αρτεµίου Μαριακάκη στα Τσικολιανά Βάµου. Ώρες λειτουργίας ∆ευτέρα ως Παρασκευή 9:00-14:00.

– Έκθεση ζωγραφικής της Όλγας Βερυκάκη στο Καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων έως 30 Σεπτεµβρίου 2025.

– Οµαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης «Έλλην Αλεξανδρινός Ποιητής V» στις αίθουσες του 1ου ορόφου του Πνευµατικού Κέντρου Χανίων (Ανδρέα Παπανδρέου 70) έως 30 Σεπτεµβρίου 2025. Ανοικτά από ∆ευτέρα µέχρι Σάββατο 10:00-14:00 & 18:00-20:00 (κλειστά τις αργίες) µε ελεύθερη είσοδο.

– Έκθεση «Μίκης Θεοδωράκης, 1925-2025» στην Οικία Γιάννη και Μίκη Θεοδωράκη στον Γαλατά Νέας Κυδωνίας. Ωράριο: Τρίτη – Σάββατο, ώρες 9:00 π.µ. – 13:00 µ.µ. Είσοδος ελεύθερη.

– Αναδυόµενη (pop-up) έκθεση «∆εσµοί Τέχνης: 8 οκτώ σύγχρονα γλυπτά – ∞ άπειροι διαχρονικοί δεσµοί», µε έργα των Γιαννούλη Χαλεπά, Μπέλλας Ραφτοπούλου, Χρήστου Καπράλου, και Φρόσως Ευθυµιάδη-Μενεγάκη έως 13 Οκτωβρίου 2025 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

– Το εφηβικό τµήµα της Σκηνής Χωρίς Όρια παρουσιάζει το έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλµπα» στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ), Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Οκτωβρίου, στις 20:30.

– Η θεατρική οµάδα ενηλίκων του Βενιζελείου Ωδείου Χανίων παρουσιάζει την κωµωδία «Παπούτσι απ’ τον Τόπο σου» της Εύας Παπαδάκη, στην αίθουσα θεάτρου «Μανώλης Σκουλούδης» την Κυριακή 28 Σεπτεµβρίου 2025, και το Σαββατοκύριακο 4, 5 Οκτωβρίου 2025 στις 21:30.

– Η Θεατρική Οµάδα Ιδρύµατος Καψωµένου µε την συνεργασία του ∆ήµου Πλατανιά παρουσιάζει στο Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης» Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Σεπτεµβρίου 2025, στις 21:00, το θεατρικό έργο του Άλφρεντ Ζερί: «Το έκτο πάτωµα».