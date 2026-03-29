Πολιτιστική Ατζέντα 28/03 – 03/04

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

– Τη συναυλία «Από το φως στη σκιά» θα παρουσιάσει η Μικτή Χορωδία Concordia Β.Ω.Χ. Κυριακή 29 Μαρτίου στις 20:30 στην αίθουσα θεάτρου «Μ. Σκουλούδη» στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων.

– Ο Μάνος Τρυπιάς θα εµφανιστεί στη µουσική σκηνή του Bras de Freres την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026 στις 22:00. Μαζί του η Άννα Αβαράκη.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

– Έκθεση εικαστικής δηµιουργίας «Γυναικών Ιριδίσµατα 2026» στον χώρο του ΙΟΧ (Νεώριο Μόρο), στο παλιό λιµάνι, από 30 Μαρτίου έως 6 Απριλίου 2026.

– Εικαστική έκθεση «Το ∆ των ∆ικαιωµάτων» παρουσιάζει ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Χανίων και το ∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού µε την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης–Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων, από τη ∆ευτέρα 30 Μαρτίου ως τη Μεγάλη Πέµπτη 9 Απριλίου 2026.

– Έκθεση εικαστικών έργων της Λυδίας ∆αµπασίνα µε τίτλο «Red Line, Κόκκινη γραµµή, Ligne rouge» στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων έως 19 Απριλίου.

– Έκθεση «Αλέκος Φασιανός – Κάρολος Καµπελόπουλος: Μια γνωριµία στο Παρίσι», σε επιµέλεια Μυρτώς Κοντοµιτάκη, στο Μουσείο «Μοναστήρι του Καρόλου» έως 29 Μαϊου.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΟΛΕΣ

– Θεατρική παράσταση «Η φόνισσα / Της ώρας κυνηγητόν», σε σκηνοθεσία ∆ηµήτρη Φοινίτση και ερµηνεία Ράνιας Πλατάκη στο θέατρο «Κυδωνία», Σάββατο 4 Απριλίου, στις 21:00 µ.µ.

– Θεατρική διασκευή του βιβλίου «Κ. Καρυωτάκης – Ανοιξιάτικο ∆είλι, 1928», του Μιχάλη Τζανάκη, 3 & 4 Απριλίου 2026, στις 21:00 µ.µ., στη µικρή σκηνή των Εκδόσεων Ραδάµανθυς (Γ. Ξέπαπα 7, στα Χανιά), σε σκηνοθεσία Άννας Γεωργούλη και ερµηνείες των Κυριάκου Τζεϊράνη, Ελένης Καποκάκη και Μιχάλη Μαραγκάκη.

– «Η παρέλαση» της Λούλας Αναγνωστάκη θα παρουσιαστεί Παρασκευή 24, Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Απριλίου, στις 21:00, στο θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης», σε σκηνοθεσία Νεκτάριου Λιονάκη και ερµηνεία των Μανώλη Πίτερη – Κλωθάκη και Χριστιάνα Κατσιµπράκη.

– Το Θεατρικό Εργαστήρι «Αγιούτο», του Πέτρου Μπουσουλόπουλου, παρουσιάζει τη θεατρική κωµωδία «Χαρτοπαίχτρα» του ∆ηµήτρη Ψαθά, Σάββατο 4, στις 21:00, και Κυριακή 5 Απριλίου, στις 20:00, στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων. Σκηνοθεσία Φανή Γεωργακάκη.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

– Σάββατο 4 Απριλίου στις 10:00 π.µ. η εκπαιδευτικός, τ. σχολική σύµβουλος Π.Α. ∆υτικής Κρήτης και συγγραφέας, Αγγέλα Μάλµου, θα υποδεχτεί σε ανοιχτή συνάντηση, συζήτηση και ανταλλαγή αναµνήσεων και εµπειριών µε θέµα «Τα βιβλία που διαβάζαµε» γονείς, γιαγιάδες και παππούδες, εκπαιδευτικούς στην Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικού Κήπου.