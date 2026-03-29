Πολιτιστική Ατζέντα 28/03 – 03/04

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

– Τη συναυλία «Από το φως στη σκιά» θα παρουσιάσει η Μικτή Χορωδία Concordia Β.Ω.Χ. Κυριακή 29 Μαρτίου στις 20:30 στην αίθουσα θεάτρου «Μ. Σκουλούδη» στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων.

– Ο Μάνος Τρυπιάς θα εµφανιστεί στη µουσική σκηνή του Bras de Freres την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026 στις 22:00. Μαζί του η Άννα Αβαράκη.     

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

– Έκθεση εικαστικής δηµιουργίας «Γυναικών Ιριδίσµατα 2026» στον χώρο του ΙΟΧ (Νεώριο Μόρο), στο παλιό λιµάνι, από 30 Μαρτίου έως 6 Απριλίου 2026.

– Εικαστική έκθεση «Το ∆ των ∆ικαιωµάτων» παρουσιάζει ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Χανίων και το ∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού µε την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης–Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων, από τη ∆ευτέρα 30 Μαρτίου ως τη Μεγάλη Πέµπτη 9 Απριλίου 2026.

– Έκθεση εικαστικών έργων της Λυδίας ∆αµπασίνα µε τίτλο «Red Line, Κόκκινη γραµµή, Ligne rouge» στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων έως 19 Απριλίου.

– Έκθεση «Αλέκος Φασιανός – Κάρολος Καµπελόπουλος: Μια γνωριµία στο Παρίσι», σε επιµέλεια Μυρτώς Κοντοµιτάκη, στο Μουσείο «Μοναστήρι του Καρόλου» έως 29 Μαϊου.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΟΛΕΣ

– Θεατρική παράσταση «Η φόνισσα / Της ώρας κυνηγητόν», σε σκηνοθεσία ∆ηµήτρη Φοινίτση και ερµηνεία Ράνιας Πλατάκη στο θέατρο «Κυδωνία», Σάββατο 4 Απριλίου, στις 21:00 µ.µ.

– Θεατρική διασκευή του βιβλίου «Κ. Καρυωτάκης – Ανοιξιάτικο ∆είλι, 1928», του Μιχάλη Τζανάκη, 3 & 4 Απριλίου 2026, στις 21:00 µ.µ., στη µικρή σκηνή των Εκδόσεων Ραδάµανθυς (Γ. Ξέπαπα 7, στα Χανιά), σε σκηνοθεσία Άννας Γεωργούλη και ερµηνείες των Κυριάκου Τζεϊράνη, Ελένης Καποκάκη και Μιχάλη Μαραγκάκη.

– «Η παρέλαση» της Λούλας Αναγνωστάκη θα παρουσιαστεί Παρασκευή 24, Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Απριλίου, στις 21:00, στο θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης», σε σκηνοθεσία Νεκτάριου Λιονάκη και ερµηνεία των Μανώλη Πίτερη – Κλωθάκη  και Χριστιάνα Κατσιµπράκη.

– Το Θεατρικό Εργαστήρι «Αγιούτο», του Πέτρου Μπουσουλόπουλου, παρουσιάζει τη θεατρική κωµωδία «Χαρτοπαίχτρα» του ∆ηµήτρη Ψαθά, Σάββατο 4, στις 21:00, και Κυριακή 5 Απριλίου, στις 20:00, στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων. Σκηνοθεσία Φανή Γεωργακάκη.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Σάββατο 4 Απριλίου στις 10:00 π.µ. η εκπαιδευτικός, τ. σχολική σύµβουλος Π.Α. ∆υτικής Κρήτης και συγγραφέας, Αγγέλα Μάλµου, θα υποδεχτεί σε ανοιχτή συνάντηση, συζήτηση και ανταλλαγή αναµνήσεων και εµπειριών µε θέµα «Τα βιβλία που διαβάζαµε» γονείς, γιαγιάδες και παππούδες, εκπαιδευτικούς στην Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικού Κήπου.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

