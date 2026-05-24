Πολιτιστική Ατζέντα 24/05 – 29-05

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

– Το Ωδείο «Ιωάννης Μανιουδάκης» σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων, παρουσιάζει την 22η Ετήσια Συναυλία του, την Κυριακή 24 Μαΐου, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στις 18:00. Είσοδος ελεύθερη.

– Την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 13.00 στην αίθουσα θεάτρου «Μανώλης Σκουλούδης» η παιδική χορωδία του Βενιζελείου Ωδείου Χανίων παρουσιάζει ιστορικά μουσικά κομμάτια από τη θρυλική ραδιοφωνική εκπομπή «Εδώ Λιλιπούπολη» που μεταδόθηκε από το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μεταξύ των ετών 1977 έως και 1980.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

– Έκθεση «Αλέκος Φασιανός – Κάρολος Καμπελόπουλος: Μια γνωριμία στο Παρίσι», σε επιμέλεια Μυρτώς Κοντομιτάκη, στο Μουσείο «Μοναστήρι του Καρόλου» έως 29 Μαϊου.

– Ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο «Έλλην Αλεξανδρινός Ποιητής VI», στις αίθουσες του 2ου ορόφου του Πνευματικού Κέντρου Χανίων, (Ανδρέα Παπανδρέου 70), έως 30 Σεπτεμβρίου.

– Έκθεση μοντέλων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού πραγματοποιείται έως τις 26 Μαΐου στο Μεγάλο Αρσενάλι με τίτλο «Δημιουργίες» του Γιάννη Γκαγκλάκη.

– Την Τρίτη 26 Μαΐου στις 20:00 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια έκθεσης της πρώτης απεικόνισης του λιμανιού των Χανίων, στο Μεγάλο Αρσενάλι. Η έκθεση θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026. Πρόκειται για ελαιογραφία του Johannes PEETERS (1624-1678), Φλαμανδού ζωγράφου της Μπαρόκ περιόδου, ειδικευμένου σε θαλασσογραφίες και τοπιογραφίες.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΟΛΕΣ

– Ο Δημοτικός θερινός Κινηματογράφος «ΚΗΠΟΣ», ανοίγει τις πύλες του για το κοινό τη Δευτέρα 25 Μαΐου με εβδομάδα δωρεάν προβολών έως και την Κυριακή 31 Μαΐου.

– Το ιστορικό ντοκιμαντέρ της Βίκυς Αρβελάκη: «Τάναϊς: Στην Αγκαλιά της Αβύσσου» θα προβληθεί την Τρίτη 26 Μαΐου 2025 στις 21:30 στο Cine Kήπος με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, σε διοργάνωση του Δήμου Χανίων. Η ταινία διαθέτει αγγλικούς υπότιτλους και διαρκεί 72 λεπτά.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

– Κυριακή 24 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, στις 12:00 ακολουθεί η βράβευση των ποιημάτων και διηγημάτων που διακρίθηκαν στον 1ο Παγκρήτιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής, τον οποίο συνδιοργάνωσε η Αδελφότητα Μικρασιατών με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον Δήμο Χανίων – ΚΑΜ, τον Δήμο Αποκορώνου, με την υποστήριξη των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

– Η Ιερά Μητρόπολις Κισάμου και Σελίνου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, ο Σύλλογος Επιστημόνων Σελίνου, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου διοργανώνουν την παρουσίαση πέντε βιβλίων που αφορούν στο Δήμο Καντάνου – Σελίνου, την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, ώρα 6.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

– Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Μαρίας Φουρουντζόγλου: «Ο φάρος είναι φίλος μου» θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 19:30 μ.μ., στις Εκδόσεις Ραδάμανθυς (Ξέπαπα 7, Χανιά).

– Το βιβλίο του Στάθη Γκότση «Μουσείο, εκπαίδευση και κοινωνία» θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μάη στις 19:00

στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ), στο Μεγάλο Αρσενάλι.