Πολιτιστική ατζέντα

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

– Παρουσίαση του βιβλίου του δηµοσιογράφου Φίλιππου Ζάχαρη, “Ευκαιρίες ζωής”, τη ∆ευτέρα 8 Σεπτεµβρίου 2025 στις 19:30 στο Ιστορικό καφέ “Κήπος” στα Χανιά.

– Ανοιχτή εκδήλωση – συζήτηση µε θέµα: “Πόσο διαβάζουν οι Έλληνες στην εποχή της Τεχνητής Νοηµοσύνης;” από τις εκδόσεις Ραδάµανθυς, ∆ευτέρα 8 Σεπτεµβρίου 2025, στις 19:00, στο Porto Veneziano Hotel, στο Ενετικό Λιµάνι των Χανίων.

– Σήµερα Σάββατο 6 Σεπτεµβρίου στις 19:30 θα παρουσιαστεί το κόµικς “Σκουριές” που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κάµπου. Για το βιβλίο θα µιλήσουν οι

Λεωνίδας Οικονοµάκης (σενάριο)

και Ιωαννίδης Μάριος (Chaniartoon).

– Κυριακή 7 Σεπτεµβρίου στις 19:30 ο Σύλλογος Φίλων Αστρονοµίας Κρήτης και ο Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Σύλλογος “Ο Πέργαµος” προσκαλούν µικρούς και µεγάλους στο Αστεροσχολείο Βρυσών για να παρακολουθήσουν µε τη βοήθεια τηλεσκοπίων την Ολική Έκλειψη Σελήνης. Είσοδος ελεύθερη.

– Τα Πυροφάνεια 2025 (“Γιορτή της Σαρδέλας”), θα πραγµατοποιηθούν τη ∆ευτέρα 8 Σεπτεµβρίου, στις 20:30 στο λιµανάκι της Νέας Χώρας.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

– Εικαστική έκθεση της Μαρίας Άιραµ στον Ναό του Αγίου Ρόκκου από

10 έως 21 Σεπτεµβρίου 2025

. Τα εγκαίνια θα πραγµατοποιηθούν την Τετάρτη 10 Σεπτεµβρίου στις 19:00.

– Έκθεση “Μεταξύ Φωτός και Σκιάς: Τέχνη για ένα Βιώσιµο Μέλλον” των εικαστικών Αντιγόνης Καββαθά και Αντωνίας Παπατζανάκη, στον Βενετσιάνικο Ναό του Αγίου Ρόκκου και την Οθωµανική Υπόγεια Κρήνη Σπλάντζιας έως τις 7 Σεπτεµβρίου 2025.

– Οµαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης “3 ∆ιαστάσεις +” στο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον στο ∆ροµόνερο του ∆ήµου Πλατανιά έως Κυριακή 2 Νοεµβρίου 2025.

– Έκθεση ειδών λαϊκής τέχνης της Συλλογής Ελένης Φραντζεσκάκη στον αύλειο χώρο του Ιδρύµατος Εµµανουήλ Αρτεµίου Μαριακάκη στα Τσικολιανά Βάµου. Ώρες λειτουργίας ∆ευτέρα ως Παρασκευή 9:00-14:00.

– Έκθεση ζωγραφικής της Όλγας Βερυκάκη στο Καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων από έως τέλος Σεπτεµβρίου 2025.

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

– Συναυλία – αφιέρωµα στον Μίκη Θεοδωράκη ∆ευτέρα 8 Σεπτεµβρίου στην πλατεία του Γιαλί Τζαµισί στις 20:30 µ.µ. Παίζουν: Ιωάννα Φόρτη (τραγούδι), Γιώργος Σαλτάρης (πιάνο – ενορχηστρώσεις), Αλέξανδρος Ζάντζας και Λεωνίδας Μανωλακάκης (µπουζούκι), Κώστας Κανέλος (κλαρινέτο), Στέλιος Νιολάκης (µπάσο) και Νίκος Χότζας (τύµπανα).

– Συναυλία της Ελένης ∆ήµου και Ισίδωρου Πάτερου την Τετάρτη 10 Σεπτεµβρίου, στον αρχαίο ελαιώνα του χωριού Γαλουβά στις 18:30. Είσοδος: 10 ευρώ.

– Το “Riζituals” της Ξανθούλας Ντακοβάνου, ένα τελετουργικό µουσικό έργο µε έµπνευση από το το ριζίτικο τραγούδι και τη γυναίκα, το οποίο εµπεριέχει πρωτότυπες διασκευές ριζίτικων τραγουδιών ειπωµένα από γυναικείες φωνές, σε πολυφωνία ή ενορχηστρωµένα µε παραδοσιακά και κλασικά όργανα, θα παρουσιαστεί στο Φρούριο Κούλες στην Απτέρα, Κυριακή 7 Σεπτεµβρίου, στις 21:00. Τραγουδούν Ξανθούλα Ντακοβάνου και Ευγενία Τόλη ∆αµαβολίτη. Είσοδος ελεύθερη.

– Συναυλία του Πέτρου Μάλαµα θα πραγµατοποιηθεί στο Όξω Νου Στούντιο στην Αγία Κυριακή, Κυριακή 7 Σεπτέµβρη στις 21:30. Εισοδος 8 ευρω.