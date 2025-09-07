menu
27.4 C
Chania
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Πολιτιστική ατζέντα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

– Παρουσίαση του βιβλίου του δηµοσιογράφου Φίλιππου Ζάχαρη, “Ευκαιρίες ζωής”, τη ∆ευτέρα 8 Σεπτεµβρίου 2025 στις 19:30 στο Ιστορικό καφέ “Κήπος” στα Χανιά.
– Ανοιχτή εκδήλωση – συζήτηση µε θέµα: “Πόσο διαβάζουν οι Έλληνες στην εποχή της Τεχνητής Νοηµοσύνης;” από τις εκδόσεις Ραδάµανθυς, ∆ευτέρα 8 Σεπτεµβρίου 2025, στις 19:00, στο Porto Veneziano Hotel, στο Ενετικό Λιµάνι των Χανίων.
– Σήµερα Σάββατο 6 Σεπτεµβρίου στις 19:30 θα παρουσιαστεί το κόµικς “Σκουριές” που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κάµπου. Για το βιβλίο θα µιλήσουν οι
Λεωνίδας Οικονοµάκης (σενάριο)
και Ιωαννίδης Μάριος (Chaniartoon).
– Κυριακή 7 Σεπτεµβρίου στις 19:30 ο Σύλλογος Φίλων Αστρονοµίας Κρήτης και ο Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Σύλλογος “Ο Πέργαµος” προσκαλούν µικρούς και µεγάλους στο Αστεροσχολείο Βρυσών για να παρακολουθήσουν µε τη βοήθεια τηλεσκοπίων την Ολική Έκλειψη Σελήνης. Είσοδος ελεύθερη.
– Τα Πυροφάνεια 2025 (“Γιορτή της Σαρδέλας”), θα πραγµατοποιηθούν τη ∆ευτέρα 8 Σεπτεµβρίου, στις 20:30 στο λιµανάκι της Νέας Χώρας.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

– Εικαστική έκθεση της Μαρίας Άιραµ στον Ναό του Αγίου Ρόκκου από
10 έως 21 Σεπτεµβρίου 2025
. Τα εγκαίνια θα πραγµατοποιηθούν την Τετάρτη 10 Σεπτεµβρίου στις 19:00.
– Έκθεση “Μεταξύ Φωτός και Σκιάς: Τέχνη για ένα Βιώσιµο Μέλλον” των εικαστικών Αντιγόνης Καββαθά και Αντωνίας Παπατζανάκη, στον Βενετσιάνικο Ναό του Αγίου Ρόκκου και την Οθωµανική Υπόγεια Κρήνη Σπλάντζιας έως τις 7 Σεπτεµβρίου 2025.
– Οµαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης “3 ∆ιαστάσεις +” στο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον στο ∆ροµόνερο του ∆ήµου Πλατανιά έως Κυριακή 2 Νοεµβρίου 2025.
– Έκθεση ειδών λαϊκής τέχνης της Συλλογής Ελένης Φραντζεσκάκη στον αύλειο χώρο του Ιδρύµατος Εµµανουήλ Αρτεµίου Μαριακάκη στα Τσικολιανά Βάµου. Ώρες λειτουργίας ∆ευτέρα ως Παρασκευή 9:00-14:00.
– Έκθεση ζωγραφικής της Όλγας Βερυκάκη στο Καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων από έως τέλος Σεπτεµβρίου 2025.

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

– Συναυλία – αφιέρωµα στον Μίκη Θεοδωράκη ∆ευτέρα 8 Σεπτεµβρίου στην πλατεία του Γιαλί Τζαµισί στις 20:30 µ.µ. Παίζουν: Ιωάννα Φόρτη (τραγούδι), Γιώργος Σαλτάρης (πιάνο – ενορχηστρώσεις), Αλέξανδρος Ζάντζας και Λεωνίδας Μανωλακάκης (µπουζούκι), Κώστας Κανέλος (κλαρινέτο), Στέλιος Νιολάκης (µπάσο) και Νίκος Χότζας (τύµπανα).
– Συναυλία της Ελένης ∆ήµου και Ισίδωρου Πάτερου την Τετάρτη 10 Σεπτεµβρίου, στον αρχαίο ελαιώνα του χωριού Γαλουβά στις 18:30. Είσοδος: 10 ευρώ.
– Το “Riζituals” της Ξανθούλας Ντακοβάνου, ένα τελετουργικό µουσικό έργο µε έµπνευση από το το ριζίτικο τραγούδι και τη γυναίκα, το οποίο εµπεριέχει πρωτότυπες διασκευές ριζίτικων τραγουδιών ειπωµένα από γυναικείες φωνές, σε πολυφωνία ή ενορχηστρωµένα µε παραδοσιακά και κλασικά όργανα, θα παρουσιαστεί στο Φρούριο Κούλες στην Απτέρα, Κυριακή 7 Σεπτεµβρίου, στις 21:00. Τραγουδούν Ξανθούλα Ντακοβάνου και Ευγενία Τόλη ∆αµαβολίτη. Είσοδος ελεύθερη.
– Συναυλία του Πέτρου Μάλαµα θα πραγµατοποιηθεί στο Όξω Νου Στούντιο στην Αγία Κυριακή, Κυριακή 7 Σεπτέµβρη στις 21:30. Εισοδος 8 ευρω.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum