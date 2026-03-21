Πολιτισμός

Πολιτιστική ατζέντα 21/3 – 27/3

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
– Η µουσική παράσταση «Παιχνίδι ο έρωτας» σε ερµηνεία – τραγούδι Κωνσταντίνου Ciel Λεβάκη και Σοφίας Πατέλη, θα παρουσιαστεί Σαββατο 21 και Κυριακή 22 Μαρτίου και 4 Απριλίου στο θέατρο YouCa.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
– Έκθεση εικαστικών έργων της Λυδίας ∆αµπασίνα µε τίτλο «Red Line, Κόκκινη γραµµή, Ligne rouge» στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων έως 19 Απριλίου.
– Έκθεση «Αλέκος Φασιανός – Κάρολος Καµπελόπουλος: Μια γνωριµία στο Παρίσι», σε επιµέλεια Μυρτώς Κοντοµιτάκη, στο Μουσείο «Μοναστήρι του Καρόλου» έως 29 Μαϊου.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΟΛΕΣ
– Μουσικοχορευτική παράσταση «Χορεύοντας… µε γλυκό του κουταλιού» θα παρουσιάσει ο Αθλητικός Χορευτικός Σύλλογος «∆ώσε Πάσο» (DalePaso), σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, στις 19:30 µ.µ., στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.
– Η παράσταση µουσικού θεάτρου µε τίτλο «Η Συµφωνία του Αθλητή», θα παρουσιαστεί την Τρίτη 24 Απριλίου 2026 στις 20:30 µ.µ. στη αίθουσα θεάτρου «Μανώλης Σκουλούδης» στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
– Τελευταίες παραστάσεις Σάββατο 21 (στις 21:00) και Κυριακή 22 Μαρτίου (18:00 & 20:00 ) για το έργο «4 λεπτά & 12 δευτερόλεπτα» του ∆ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης (∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης».
– Θεατρική διασκευή του βιβλίου «Κ. Καρυωτάκης – Ανοιξιάτικο ∆είλι, 1928», του Μιχάλη Τζανάκη, 3 & 4 Απριλίου 2026, στις 21:00 µ.µ., στη µικρή σκηνή των Εκδόσεων Ραδάµανθυς (Γ. Ξέπαπα 7, στα Χανιά).

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
– Το 1ο Φεστιβάλ Μαθητικής ∆ηµιουργίας, που διοργανώνει η Ένωση Γονέων ∆ήµου Χανίων, θα πραγµατοποιηθεί Σάββατο 21 Μαρτίου στις 17:00 µ.µ. στο 1ο ΕΠΑΛ (πεζόδροµος Κοραή).
– Αφιέρωµα στους Κρήτες ποιητές και ποιήτριες, Χαρούλα Βερίγου (Ζωής ∆ικταίου) από το Λασίθι, Κώστα Μπουρναζάκη από το Ηράκλειο, (+) Γεωργίου Γεωρβασάκη από το Ρέθυµνο και Αντωνία (Τόνιας) Μποτονάκη από τα Χανιά, θα πραγµατοποιηθεί Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στις 18:00 µ.µ. στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.
– Εκδήλωση βράβευσης των µαθητών/τριών που διακρίθηκαν στον 42ο Παγκρήτιο Μαθητικό Λογοτεχνικό ∆ιαγωνισµό του Συνδέσµου Φιλολόγων Νοµού Χανίων θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, στις 11.30 π.µ. στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.
– Ο ∆ήµος Χανίων, η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ., ο Σύνδεσµος Φιλολόγων Νοµού Χανίων και το ΚΑΜ, συνδιοργανώνουν ποιητικό αναλόγιο µε τίτλο: «∆εν ήµουν πλασµένος για τον πόλεµο», την Κυριακή 22 Μαρτίου και ώρα 19:30, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
– Tο βιβλίο του Βασίλη Κουτσογιαννάκη, µε τίτλο «Απ’ όσα άκουσα, έζησα και θυµάµαι», θα παρουσιαστεί την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, στο Χαζίρειο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Μαρίνας, στις 18:30 µ.µ. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις Ραδάµανθυς.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

