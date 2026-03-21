Πολιτιστική ατζέντα 21/3 – 27/3

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

– Η µουσική παράσταση «Παιχνίδι ο έρωτας» σε ερµηνεία – τραγούδι Κωνσταντίνου Ciel Λεβάκη και Σοφίας Πατέλη, θα παρουσιαστεί Σαββατο 21 και Κυριακή 22 Μαρτίου και 4 Απριλίου στο θέατρο YouCa.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

– Έκθεση εικαστικών έργων της Λυδίας ∆αµπασίνα µε τίτλο «Red Line, Κόκκινη γραµµή, Ligne rouge» στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων έως 19 Απριλίου.

– Έκθεση «Αλέκος Φασιανός – Κάρολος Καµπελόπουλος: Μια γνωριµία στο Παρίσι», σε επιµέλεια Μυρτώς Κοντοµιτάκη, στο Μουσείο «Μοναστήρι του Καρόλου» έως 29 Μαϊου.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΟΛΕΣ

– Μουσικοχορευτική παράσταση «Χορεύοντας… µε γλυκό του κουταλιού» θα παρουσιάσει ο Αθλητικός Χορευτικός Σύλλογος «∆ώσε Πάσο» (DalePaso), σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, στις 19:30 µ.µ., στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

– Η παράσταση µουσικού θεάτρου µε τίτλο «Η Συµφωνία του Αθλητή», θα παρουσιαστεί την Τρίτη 24 Απριλίου 2026 στις 20:30 µ.µ. στη αίθουσα θεάτρου «Μανώλης Σκουλούδης» στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

– Τελευταίες παραστάσεις Σάββατο 21 (στις 21:00) και Κυριακή 22 Μαρτίου (18:00 & 20:00 ) για το έργο «4 λεπτά & 12 δευτερόλεπτα» του ∆ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης (∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης».

– Θεατρική διασκευή του βιβλίου «Κ. Καρυωτάκης – Ανοιξιάτικο ∆είλι, 1928», του Μιχάλη Τζανάκη, 3 & 4 Απριλίου 2026, στις 21:00 µ.µ., στη µικρή σκηνή των Εκδόσεων Ραδάµανθυς (Γ. Ξέπαπα 7, στα Χανιά).

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

– Το 1ο Φεστιβάλ Μαθητικής ∆ηµιουργίας, που διοργανώνει η Ένωση Γονέων ∆ήµου Χανίων, θα πραγµατοποιηθεί Σάββατο 21 Μαρτίου στις 17:00 µ.µ. στο 1ο ΕΠΑΛ (πεζόδροµος Κοραή).

– Αφιέρωµα στους Κρήτες ποιητές και ποιήτριες, Χαρούλα Βερίγου (Ζωής ∆ικταίου) από το Λασίθι, Κώστα Μπουρναζάκη από το Ηράκλειο, (+) Γεωργίου Γεωρβασάκη από το Ρέθυµνο και Αντωνία (Τόνιας) Μποτονάκη από τα Χανιά, θα πραγµατοποιηθεί Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στις 18:00 µ.µ. στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

– Εκδήλωση βράβευσης των µαθητών/τριών που διακρίθηκαν στον 42ο Παγκρήτιο Μαθητικό Λογοτεχνικό ∆ιαγωνισµό του Συνδέσµου Φιλολόγων Νοµού Χανίων θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, στις 11.30 π.µ. στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

– Ο ∆ήµος Χανίων, η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ., ο Σύνδεσµος Φιλολόγων Νοµού Χανίων και το ΚΑΜ, συνδιοργανώνουν ποιητικό αναλόγιο µε τίτλο: «∆εν ήµουν πλασµένος για τον πόλεµο», την Κυριακή 22 Μαρτίου και ώρα 19:30, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

– Tο βιβλίο του Βασίλη Κουτσογιαννάκη, µε τίτλο «Απ’ όσα άκουσα, έζησα και θυµάµαι», θα παρουσιαστεί την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, στο Χαζίρειο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Μαρίνας, στις 18:30 µ.µ. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις Ραδάµανθυς.