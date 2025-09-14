Πολιτιστική Ατζέντα 14/09 – 19/ 09

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

– Ηµέρα γνωριµίας (open day) διοργανώνει ο Σύνδεσµος ∆ιάδοσης των Καλών Τεχνών στην Κρήτη στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων (Νικηφόρου Φωκά 5) Κυριακή 14 Σεπτεµβρίου στις 10:00 – 14:00.

– ∆ιάλεξη µε θέµα: «Ιωάννης Ιουστινιάνης, ένας κορυφαίος Κρητικός λόγιος στην Ευρώπη του 16ου αιώνα» θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 18 Σεπτεµβρίου 2025 στις 19:30, στην αίθουσα του ∆.Σ. του Πνευµατικού Κέντρου Χανίων.

– Παρουσίαση του βιβλίου µε τίτλο: «Εγώ δε ειµί σκώληξ και ουκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένηµα λαού – Ερµηνευτικές προσεγγίσεις και σύγχρονες προεκτάσεις του ψαλµικού στίχου 21,7», του πλοιάρχου (ΥΙ) Ηλία Ευαγ. Μαζοκοπάκη Π.Ν., Σάββατο 20 Σεπτεµβρίου 2025 στις 19:00, στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

– Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας διοργανώνει την αναβίωση του παραδοσιακού εθίµου «Κωλοβρέχτης» ή Γρίπος Κυριακή 14 Σεπτεµβρίου στις 18:00, στην Καλάδα της Παραλίας του Βλητέ, κάτω από τη Σχολή Εµπορικού Ναυτικού.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

– Εικαστική έκθεση της Μαρίας Άιραµ στον Ναό του Αγίου Ρόκκου έως 21 Σεπτεµβρίου 2025

.

– Οµαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης “3 ∆ιαστάσεις +” στο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον στο ∆ροµόνερο του ∆ήµου Πλατανιά έως Κυριακή 2 Νοεµβρίου 2025.

– Έκθεση ειδών λαϊκής τέχνης της Συλλογής Ελένης Φραντζεσκάκη στον αύλειο χώρο του Ιδρύµατος Εµµανουήλ Αρτεµίου Μαριακάκη στα Τσικολιανά Βάµου. Ώρες λειτουργίας ∆ευτέρα ως Παρασκευή 9:00-14:00.

– Έκθεση ζωγραφικής της Όλγας Βερυκάκη στο Καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων από έως τέλος Σεπτεµβρίου 2025.

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

– Η εξάρχουσα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Κατερίνα Χατζηνικολάου και ο πιανίστας Απόστολος Παληός θα παρουσιάσουν ένα ρεσιτάλ βιολιού και πιάνου µε έργα των Corelli, Κωνσταντινίδη και Θεοδωράκη, στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων Κυριακή 14 Σεπτεµβρίου, στις 19:30 µ.µ.

– Συναυλία αφιερωµένη στον Μίκη Θεοδωράκη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης της Περιφέρειας Κρήτης Πέµπτη 18 Σεπτεµβρίου στο ενετικό λιµάνι των Χανίων στις 21:00. Είσοδος ελεύθερη.

– Μουσικό αφιέρωµα στον Μίκη Θεοδωράκη µε τίτλο «Αν θυµηθείς τ’ όνειρό µου», Κυριακή 14 Σεπτεµβρίου στις 21:00 στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», µε τους Αµαλία Ασκορδαλάκη και Πάνο Τσίτσικας.

– Την Τετάρτη 17 Σεπτεµβρίου, στις 21:00, το Καφέ Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων ανοίγει τις πόρτες του για µια βραδιά γεµάτη µουσική µε τον Βασίλη Σταυρακάκη. Στη σκηνή θα τον πλαισιώσουν οι µουσικοί: Ζαχαρίας Σπυριδάκης (λύρα), Γιώργος Σταυρακάκης (λαούτο) και Γιάννης Παπατζανής (κρουστά).

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

– Σάββατο 13 Σεπτεµβρίου στις 21:00 προβολή στον Θερινό Κινηµατογράφο «Κήπος» ταινιών animation στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών εκδηλώσεων του Chaniatroon και Κυριακή 14 Σεπτεµβρίου προβολή ντοκιµαντέρ για το έργο του Art Spiegelman µε ελεύθερη είσοδο.