Πολιτιστική Ατζέντα: 13/04 – 16/04

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

– Ο Μάνος Τρυπιάς θα εµφανιστεί στη µουσική σκηνή του Bras de Freres την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026 στις 22:00. Μαζί του η Άννα Αβαράκη.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

– Έκθεση εικαστικών έργων της Λυδίας ∆αµπασίνα µε τίτλο «Red Line, Κόκκινη γραµµή, Ligne rouge» στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων έως 19 Απριλίου.

– Έκθεση «Αλέκος Φασιανός – Κάρολος Καµπελόπουλος: Μια γνωριµία στο Παρίσι», σε επιµέλεια Μυρτώς Κοντοµιτάκη, στο Μουσείο «Μοναστήρι του Καρόλου» έως 29 Μαϊου.

– Οι εκθέσεις 1. «Οι άνθρωποι και το έργο», 2. σπάνιες εκδόσεις και βιβλία ιδιωτών, της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων και του Λυκείου Ελληνίδων / Παράρτηµα Χανίων καθώς και 3. «Τα εξώφυλλα» του ζωγράφου Γιάννη Βαλαβανίδη, φιλοξενούνται στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συµπλήρωση 50 χρόνων από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (12.05.1976) του Νόµου 320/76 «Περί συστάσεως Πνευµατικού Κέντρου Χανίων». Οι εκθέσεις είναι επισκέψιµες από το κοινό (µε ελεύθερη είσοδο) πρωί ή απόγευµα κατά τις ώρες 10:00 π.µ. – 14:00 µ.µ. και 18:00 µ.µ. – 21:00 µ.µ., εκτός επίσηµων αργιών, περιλαµβάνουν:

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΟΛΕΣ

– Η κωµωδία της Ελένης Ράντου, «Βότκα Μολότοφ», βασισµένη στη διασκευή του Νηλ Σάιµον πάνω στα διηγήµατα του Τσέχωφ και σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, παρουσιάζεται Σάββατο 18 Απριλίου στις 21:00 µ.µ. στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης».

– Η Μονάδα Ισότιµης Πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία και ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης, διοργανώνει την προβολή της ταινίας «Si può fare» («Μπορεί να γίνει») τη ∆ευτέρα 20 Απριλίου 2026, στις 18:00, στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και η είσοδος είναι ελεύθερη.

– «Η παρέλαση» της Λούλας Αναγνωστάκη θα παρουσιαστεί Παρασκευή 24, Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Απριλίου, στις 21:00, στο θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης», σε σκηνοθεσία Νεκτάριου Λιονάκη και ερµηνεία των Μανώλη Πίτερη – Κλωθάκη και Χριστιάνα Κατσιµπράκη.

– Η παράσταση: «Το Σποτ» του Ζήση Ρούµπου, σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου, θα παρουσιαστεί στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων την Κυριακή 10 Μαΐου µε ώρα έναρξης στις 21:30 µ.µ.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

– Το Σάββατο 18 Απριλίου στις 11:00 π.µ. θα διεξαχθεί εργαστήριο από τον δηµιουργό κόµικς Soloup (Αντώνη Νικολόπουλο) που απευθύνεται σε ενήλικες, εκπαιδευτικούς και λάτρεις των κόµικς, στο Κοµιξάδικο (Ξέπαπα 15). Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

– Την Παρασκευή 17 Απριλίου στις 20:00 µ.µ. θα παρουσιαστεί στο Κοµιξάδικο (Ξέπαπα 15) από τον δηµιουργό κόµικς Soloup (Αντώνη Νικολόπουλο) το βιβλίο «Comics & Graphic Novels µε οδηγό το Αϊβαλί» και υποσηµείωση «Λογοτεχνία, Ιστορία και Οπτική Επικοινωνία, τα κόµικς στην εκπαίδευση» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ∆ιόπτρα.

– Οι εκδόσεις Βακχικόν και το βιβλιοπωλείο Κοµιξάδικο διοργανώνουν την παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του Άγγελου Παλλικαρδάκη µε τίτλο «Ο τόπος, ξένε, που ζητάς», την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Πολιτιστικών ∆ράσεων Περιβολίων, στην Πλατεία Περιβολίων.

