menu
21.9 C
Chania
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Πολιτιστική Ατζέντα 04/10-10/10

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

– Ρεσιτάλ πιάνου της Μαρίας Βλαχοδήµου Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, στις 12 µ. στο Μεγάλο Αρσενάλι.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

– Τα βιβλία της καθηγήτριας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Βούλας Λαµπροπούλου «Τα Άνθη στην Αρχαία Ελλάδα» και «Περικαλλείς Κήποι στο Βυζάντιο» θα παρουσιαστούν την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 στις 11:30 το πρωί στον Βοτανικό Κήπο Κρήτης (επαρχιακή οδός Χανίων – Οµαλού Σκορδαλού Πλατανιά).

  Το βιβλίο του Ευτύχη Κοπασάκη «Τραγούδες» θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Πνευµατικού Κέντρου Χανίων.

– Παρουσίαση του βιβλίου της Βάλιας Παπαδάκη Μακρή «∆ιδάσκοντας στις λυκειακές τάξεις – Λίγα απ’ όσα έζησα», Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 19:00 µ.µ., στον χώρο των Εκδόσεων Ραδάµανθυς (Ξέπαπα 7).

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

– Έκθεσης ζωγραφικής µε τίτλο «Οδός Φραγκοκάστελλου» του Μανώλη Γεωργαράκη φιλοξενείται στον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Χανίων – Νεώριο Μόρο έως την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025.

– Ατοµική έκθεση της Ευαγγελίας Ε. Βολακάκη µε τίτλο «∆ιαθλάσεις µνήµης» στην έκθεση «ALI Galleria d’ Arte» (Αποκορώνου 120-122) από ∆ευτέρα 6 έως Παρασκευή 17 Οκτωβρίου.

– Έκθεση έκθεση σχεδίου, ζωγραφικής και γλυπτικής του Γιώργου Σκρέτη παρουσιάζεται έως τις 12 Οκτωβρίου στον Άγιο Ρόκκο στη Σπλάντζια.   

– Οµαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης «3 ∆ιαστάσεις +» στο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον στο ∆ροµόνερο του ∆ήµου Πλατανιά έως Κυριακή 2 Νοεµβρίου 2025.

– Έκθεση ειδών λαϊκής τέχνης της Συλλογής Ελένης Φραντζεσκάκη στον αύλειο χώρο του Ιδρύµατος Εµµανουήλ Αρτεµίου Μαριακάκη στα Τσικολιανά Βάµου. Ώρες λειτουργίας ∆ευτέρα ως Παρασκευή 9:00-14:00.

– Έκθεση «Μίκης Θεοδωράκης, 1925-2025» στην Οικία Γιάννη και Μίκη Θεοδωράκη στον Γαλατά Νέας Κυδωνίας. Ωράριο: Τρίτη – Σάββατο, ώρες 9:00 π.µ. – 13:00 µ.µ. Είσοδος ελεύθερη.

  Αναδυόµενη (pop-up) έκθεση «∆εσµοί Τέχνης: 8 οκτώ σύγχρονα γλυπτά – ∞ άπειροι διαχρονικοί δεσµοί», µε έργα των Γιαννούλη Χαλεπά, Μπέλλας Ραφτοπούλου, Χρήστου Καπράλου, και Φρόσως Ευθυµιάδη-Μενεγάκη έως 13 Οκτωβρίου 2025 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

– Το εφηβικό τµήµα της Σκηνής Χωρίς Όρια παρουσιάζει το έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλµπα» στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ), Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Οκτωβρίου, στις 20:30.

– Η θεατρική οµάδα ενηλίκων του Βενιζελείου Ωδείου Χανίων παρουσιάζει την κωµωδία «Παπούτσι απ’ τον Τόπο σου» της Εύας Παπαδάκη, στην αίθουσα θεάτρου «Μανώλης Σκουλούδης» το Σαββατοκύριακο 4, 5 Οκτωβρίου 2025 στις 21:30.

– Το έργο του Ντάριο Φο «∆εν πληρώνοµαι; ∆εν πληρώνω!», παρουσιάζεται Σάββατο 4, Κυριακή 5 και ∆ευτέρα 6 Οκτωβρίου, στο Θέατρο «∆. Βλησίδης» στις 21:15, από τον Σύλλογο Φίλων Θεάτρου Χανίων.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

– Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Σταυρού Ακρωτηρίου µε τα κηρυγµένα αρχαία λατοµεία και τα σπήλαια του «Αγίου Όρους της Κρήτης» και ξενάγηση στο απολιθωµένο δάσος του Σταυρού µε τον καθηγητή ΜΗΧΟΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Εµµανουήλ Μανούτσογλου, διοργανώνει η Ιστορική Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης (ΙΛΑΕΚ) την Κυριακή 12 Οκτωβρίου.

– Μουσική Βραδιά Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγάπης µε το παραδοσιακό Κρητικό συγκρότηµα των Γιώργου και Νίκου  Στρατάκη διοργανώνει, µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Ηλικιωµένων, το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας «Ο Άγιος Σπυρίδων» της Ιεράς Μητροπόλεως Κισσάµου και Σελίνου,  την Πέµπτη 16 Οκτωβρίου 2025, στις 20:30 µ.µ. στο κέντρο διασκέδασης «Ευτυχία Palace», στα  Ραπανιανά Κολυµβαρίου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum