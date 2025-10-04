Πολιτιστική Ατζέντα 04/10-10/10

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

– Ρεσιτάλ πιάνου της Μαρίας Βλαχοδήµου Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, στις 12 µ. στο Μεγάλο Αρσενάλι.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

– Τα βιβλία της καθηγήτριας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Βούλας Λαµπροπούλου «Τα Άνθη στην Αρχαία Ελλάδα» και «Περικαλλείς Κήποι στο Βυζάντιο» θα παρουσιαστούν την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 στις 11:30 το πρωί στον Βοτανικό Κήπο Κρήτης (επαρχιακή οδός Χανίων – Οµαλού Σκορδαλού Πλατανιά).

– Το βιβλίο του Ευτύχη Κοπασάκη «Τραγούδες» θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Πνευµατικού Κέντρου Χανίων.

– Παρουσίαση του βιβλίου της Βάλιας Παπαδάκη Μακρή «∆ιδάσκοντας στις λυκειακές τάξεις – Λίγα απ’ όσα έζησα», Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 19:00 µ.µ., στον χώρο των Εκδόσεων Ραδάµανθυς (Ξέπαπα 7).

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

– Έκθεσης ζωγραφικής µε τίτλο «Οδός Φραγκοκάστελλου» του Μανώλη Γεωργαράκη φιλοξενείται στον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Χανίων – Νεώριο Μόρο έως την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025.

– Ατοµική έκθεση της Ευαγγελίας Ε. Βολακάκη µε τίτλο «∆ιαθλάσεις µνήµης» στην έκθεση «ALI Galleria d’ Arte» (Αποκορώνου 120-122) από ∆ευτέρα 6 έως Παρασκευή 17 Οκτωβρίου.

– Έκθεση έκθεση σχεδίου, ζωγραφικής και γλυπτικής του Γιώργου Σκρέτη παρουσιάζεται έως τις 12 Οκτωβρίου στον Άγιο Ρόκκο στη Σπλάντζια.

– Οµαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης «3 ∆ιαστάσεις +» στο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον στο ∆ροµόνερο του ∆ήµου Πλατανιά έως Κυριακή 2 Νοεµβρίου 2025.

– Έκθεση ειδών λαϊκής τέχνης της Συλλογής Ελένης Φραντζεσκάκη στον αύλειο χώρο του Ιδρύµατος Εµµανουήλ Αρτεµίου Μαριακάκη στα Τσικολιανά Βάµου. Ώρες λειτουργίας ∆ευτέρα ως Παρασκευή 9:00-14:00.

– Έκθεση «Μίκης Θεοδωράκης, 1925-2025» στην Οικία Γιάννη και Μίκη Θεοδωράκη στον Γαλατά Νέας Κυδωνίας. Ωράριο: Τρίτη – Σάββατο, ώρες 9:00 π.µ. – 13:00 µ.µ. Είσοδος ελεύθερη.

– Αναδυόµενη (pop-up) έκθεση «∆εσµοί Τέχνης: 8 οκτώ σύγχρονα γλυπτά – ∞ άπειροι διαχρονικοί δεσµοί», µε έργα των Γιαννούλη Χαλεπά, Μπέλλας Ραφτοπούλου, Χρήστου Καπράλου, και Φρόσως Ευθυµιάδη-Μενεγάκη έως 13 Οκτωβρίου 2025 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

– Το εφηβικό τµήµα της Σκηνής Χωρίς Όρια παρουσιάζει το έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλµπα» στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ), Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Οκτωβρίου, στις 20:30.

– Η θεατρική οµάδα ενηλίκων του Βενιζελείου Ωδείου Χανίων παρουσιάζει την κωµωδία «Παπούτσι απ’ τον Τόπο σου» της Εύας Παπαδάκη, στην αίθουσα θεάτρου «Μανώλης Σκουλούδης» το Σαββατοκύριακο 4, 5 Οκτωβρίου 2025 στις 21:30.

– Το έργο του Ντάριο Φο «∆εν πληρώνοµαι; ∆εν πληρώνω!», παρουσιάζεται Σάββατο 4, Κυριακή 5 και ∆ευτέρα 6 Οκτωβρίου, στο Θέατρο «∆. Βλησίδης» στις 21:15, από τον Σύλλογο Φίλων Θεάτρου Χανίων.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

– Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Σταυρού Ακρωτηρίου µε τα κηρυγµένα αρχαία λατοµεία και τα σπήλαια του «Αγίου Όρους της Κρήτης» και ξενάγηση στο απολιθωµένο δάσος του Σταυρού µε τον καθηγητή ΜΗΧΟΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Εµµανουήλ Μανούτσογλου, διοργανώνει η Ιστορική Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης (ΙΛΑΕΚ) την Κυριακή 12 Οκτωβρίου.

– Μουσική Βραδιά Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγάπης µε το παραδοσιακό Κρητικό συγκρότηµα των Γιώργου και Νίκου Στρατάκη διοργανώνει, µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Ηλικιωµένων, το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας «Ο Άγιος Σπυρίδων» της Ιεράς Μητροπόλεως Κισσάµου και Σελίνου, την Πέµπτη 16 Οκτωβρίου 2025, στις 20:30 µ.µ. στο κέντρο διασκέδασης «Ευτυχία Palace», στα Ραπανιανά Κολυµβαρίου.