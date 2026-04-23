Πολιτισµός και ύπαιθρος

Γιάννης Λυβιάκης
Τα πολιτιστικά δρώµενα είναι δεδοµένα και συχνά στις πόλεις, όχι όµως και στην ύπαιθρο. Κι όµως, τα τελευταία χρόνια κάτι κινείται στην ύπαιθρο των Χανίων. Και αυτό είναι πολύτιµο καθώς προωθεί θετικά πρότυπα στην νεολαία και συντελεί τα µέγιστα στην πολιτισµική αναβάθµιση των χωριών µας.

Για παράδειγµα:

•Στο Καστέλλι Κισσάµου εδώ και χρόνια δραστηριοποιούνται θεατρικές και άλλες οµάδες πολιτισµού.

•Στη Ρόκα Κισσάµου οι Γιορτές Ρόκκας όχι µόνον αποτελούν σηµαντικό πολιτιστικό θεσµό αλλά και προσελκύουν επισκέπτες από όλη την Κρήτη, την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι µια συνάντηση κοινωνίας και πολιτισµού στα χωριά Ρόκκας και Κεράς στην Κίσσαµο Χανίων.

• Στο ∆ροµόνερο δηµιουργήθηκε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Ελαιουργείον» για να σωθεί από την ερήµωση το παλιό ελαιουργείο Ζυµπραγού.

• Στις Βουκολιές του ∆ήµου Πλατανιά, ευχάριστα µας εκπλήσσουν εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται το τελευταίο διάστηµα. Στο Πολύκεντρο Βουκολιών η τελευταία εκδήλωση είναι η έκθεση σύγχρονης τέχνης «ΚΥΘέΡΙΑ ΑΦΡΟ∆ίΤΗ ΙΙ – Από το Κρυφό Ερωτικό Πάθος στη ∆ιαδικτυακή Αναζήτηση του Έρωτα», που εγκαινιάστηκε προ ηµερών µε διάρκεια έως 20 Μαΐου 2026.   

• Στα Ντουλιανά του Αποκόρωνα κάθε καλοκαίρι αναπτύσσονται σηµαντικές πολιτιστικές δράσεις.

Αξίζει εύφηµος µνεία σε όλους όσοι ασχολούνται µε τον πολιτισµό στα χωριά. Γιατί έτσι όχι µόνον στηρίζεται η ύπαιθρος αλλά διαµορφώνονται και οι όροι για την ουσιαστική πολιτισµική της ανάπτυξη.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

