Πολιτική των πολέµων

Οι πόλεµοι δεν µοιάζουν πλέον µεταξύ τους. Είναι η συνέχιση της πολιτικής µε νέους τρόπους. Ο Γερµανός Καγκελάριος Μερτς, θέλοντας να χαρακτηρίσει τις ενέργειες Τραµπ, δήλωσε ότι αν και δεν κάνουµε πολέµους, δεν βρισκόµαστε σε ειρήνη. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να καθησυχάσουν τα ακροατήριά τους, υποσχόµενος ειρήνη και ευηµερία που οι ίδιοι υπονοµεύουν.

Σε τι διαφέρουν οι δύο παγκόσµιοι πόλεµοι από αυτούς που γίνονται τον 21ο αιώνα; Τώρα δεν επιδιώκεται η καταστροφή του αντίπαλου στρατού από τον άλλον, αλλά στοχεύεται συνειδητά η γενοκτονία, µια µορφή πολέµου, που στρέφεται εναντίον αµάχων. Σκόπιµη ενέργεια για υποταγή και φόβο. Το είδαµε µε τις παράπλευρες απώλειες στη Βοσνία, στην Αφρική µε τον ISIS, στη Συρία, στην Ουκρανία και Γάζα και τώρα στη Βηρυτό και στην Τεχεράνη µε τη «χηµική ρύπανση».

Εµείς είµαστε ευθυγραµµισµένοι, στηρίζοντας τη συµµαχία Τραµπ – Νετανιάχου. Αν τούτο δεν είναι υποτέλεια, την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες κρατούν στοιχειώδη απόσταση, πώς αλλιώς να χαρακτηριστεί; Υποδούλωση, υποταγή; Παρατηρείται στη χώρα µας να γίνεται πάρτι πλιατσικολόγων µε πρωταγωνιστή τη ∆ΕΗ. Η «ιδιωτικοποιηµένη» δηµόσια επιχείρηση είναι πρώτη στην ακρίβεια, αφού τα κέρδη της ανέρχονται σε 20 δισ. €. Καθαρή κλοπή, χωρίς να έχει λυθεί από την πολιτεία το θέµα του κόστους στα καύσιµα για τη βιοµηχανία, τις αγροτοκαλλιέργειες και τα νοικοκυριά.

Αντί να µπει πλαφόν στα διυλιστήρια, επιχειρείται στα πρατήρια. Προφάσεις εν αµαρτίαις. Οι καταναλωτές πηγαίνουν στη Βουλγαρία να γεµίσουν τα ρεζερβουάρ των οχηµάτων τους µε καύσιµα.

Άλλο πάλι τούτο. Με τη συµφωνία Chevron – Hellenic Energy δηµιουργούνται ανθελληνικές θέσεις, κυρίως η µεταβίβαση αποκτήσεων σε τρίτους. Οι ειδικοί σήκωσαν κόκκινη σηµαία για εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων σε τρίτους. Με το «γλέντι» των ιδιωτικοποιήσεων και το «πάρτι» της ακρίβειας γίνεται συµβατική µεταβίβαση δικαιωµάτων σε τρίτους. Πρόκειται για τις θαλάσσιες περιοχές «Az», νότια της Πελοποννήσου και «Κρήτη I- Κρήτη I» νότια της µεγαλονήσου. Στο ζήτηµα τούτο επενέβη η Άγκυρα καταγγέλλοντας µας περί «µονοµερών ενεργειών» βγάζοντας έξω το µονοµερές δικό της τουρκολιβυκό µνηµόνιο.

Στο µεταξύ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Φάµελλος δεν βλέπει πιθανά οφέλη, καθ’ όσον µε τη Συµφωνία Chevron τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα τίθενται υπό αµφισβήτηση.