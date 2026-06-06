Πολιτική κινητικότητα

Έντονη η κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό το τελευταίο χρονικό διάστηµα. Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού «ανακάτεψαν την τράπουλα» µε την εξαγγελία των κοµµάτων τους ενώ χθες από το Ηράκλειο και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς απαντώντας σε ερώτηση αν προχωρήσει στην ίδρυση κόµµατος, εµφανίστηκε αινιγµατικός τονίζοντας ότι «έχει πάρει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει όταν και όπως πρέπει».

Η είσοδος των δύο νέων κοµµάτων Τσίπρα και Καρυστιανού στην πολιτική σκηνή έχουν ήδη φέρει τα πάνω – κάτω στις δηµοσκοπήσεις καθώς όπως φαίνεται επηρεάζουν τα ποσοστά των µικρότερων κοµµάτων.

Χθες, είχαµε εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραµµατείας ο Σωκράτης Φάµελλος στην εισήγηση του ανέφερε ότι σε καµία περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κινηθεί ανταγωνιστικά και αντιπαραθετικά στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Που σηµαίνει, άραγε, όχι σε αυτόνοµη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές; Την κάθετη διαφωνία του όµως µε την εισήγηση του Σωκράτη Φάµελλου, εξέφρασε στην τοποθέτηση του ο Παύλος Πολάκης.

Μέσα σε όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ έχει τεθεί σε εκλογική ετοιµότητα, ενώ ανοιχτό είναι και το ενδεχόµενο ανασχηµατισµού την ερχόµενη εβδοµάδα. Οπως και να έχει, όλες οι εξελίξεις, έχουν ενδιαφέρον.