Πολιτική εκδήλωση του ΚΚΕ για την τεχνητή νοημοσύνη

Η Τομεακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΚΚΕ διοργανώνει Πολιτική Εκδήλωση το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, ώρα 7:00μμ, στο Αμφιθέατρο Γ’ του ΕΛΜΕΠΑ με θέμα: «Οι συνέπειες από την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στον καπιταλισμό. Η νέα εποχή στην Τεχνολογία απαιτεί μία νέα εποχή στην κοινωνία. Σοσιαλισμός, η απάντηση στον 21ο αιώνα!».

Όπως ανακοινώθηκε, θα μιλήσει ο Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.