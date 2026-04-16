Πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Φωτ.: Intime

Εντονη πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή με επίκεντρο το κράτος δικαίου, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές.

Η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή διεξήχθη με πρωτοβουλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταύρωσαν τα ξίφη τους για θεσμούς, διαφάνεια και πολιτική ευθύνη, ανταλλάσσοντας βαριές κατηγορίες. 

Οπως μετέδωσε η “Καθημερινή”, ο πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «ανασύρει αφορμές διχασμού» σε μια περίοδο που, όπως είπε, η χώρα χρειάζεται «σιγουριά και προοπτική», απορρίπτοντας «παλιές και έωλες κατηγορίες», ενώ δήλωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Αντίθετα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για «πραγματικότητα που διαβρώνει τους θεσμούς εκ των έσω», κάνοντας λόγο για «νέο αυταρχισμό» και ζητώντας εκλογές «για να φύγετε το γρηγορότερο δυνατό».

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για «κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων», ενώ η κυβέρνηση απάντησε ότι πρόκειται για διαχρονικό πρόβλημα και όχι για «γαλάζιο σκάνδαλο». Παράλληλα, οι υποκλοπές επανήλθαν δυναμικά, με τον κ. Ανδρουλάκη να θέτει ευθέως το ερώτημα «ποιος κρύβεται πίσω από το παρακράτος» και τον πρωθυπουργό να διαμηνύει ότι «δεν πρόκειται να επιτρέψω την υπονόμευση του έργου της ΕΥΠ».

 

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

