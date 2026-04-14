Πολιτική αντιπαράθεση για το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη

Εντονη πίεση προς την κυβέρνηση ασκεί η αντιπολίτευση για το θέμα του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητούν την αποπομπή του. Από τη μεριά του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή έκανε λόγο για επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα.

Οπως μετέδωσαν αθηναικά ΜΜΕ, απαντήσεις για το θέμα του πτυχίου του και για τη σφοδρή κριτική που δέχεται, έδωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης έστρεψε τα βέλη του προς τους επικριτές του. Επέδειξε μάλιστα το πτυχίο του, από το κολέγιο Southeastern Europe, ένα από τα δύο μεγαλύτερα τότε στην Ελλάδα, το οποίο επέλεξε το 1987 ως «συνειδητή επιλογή» για τις σπουδές του.

«Αποφοίτησα το 1992. Αυτό εδώ είναι το πτυχίο. Τελείωσα πολιτικές επιστήμες και δημοσιογραφία. Οι σημερινοί αυτόκλητοι επικριτές μας σήμερα δεν θα έβγαζαν ούτε το πρώτο εξάμηνο. Αποφοίτησαν κορυφαίοι άνθρωποι. Έκαναν μεταπτυχιακά σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού», είπε μιλώντας στο OPEN.

Ο κύριος Λαζαρίδης τόνισε πως ήταν ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα σπουδών, πολύ αυστηρό και πως δεν θα απολογηθεί για επιλογές ζωής που έκανε πριν από 40 χρόνια.

Το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμη και με τη βεβαίωση σπουδών παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αναγνωρισμένο. Γιατί συνέβαινε αυτό; Διότι οι μετακλητοί υπάλληλοι διορίζονται με πολιτική επιλογή. Δεν περνούν από ΑΣΕΠ κατά συνέπεια δεν απαιτείτο αυστηρός έλεγχος, είπε ο κ. Λαζαρίδης αναφορικά με τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης, περί «εξαπάτησης του Δημοσίου».

«Η αντιπολίτευση βάλλει εναντίον μου γιατί έχω αποκαλύψει πολλά από τα σκάνδαλά τους», ανέφερε.

Αποπομπή ζητά η αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση ζήτησε την αποπομπή του κ. Λαζαρίδη.

Ενδεικτικά, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Ο κ. Λαζαρίδης ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις, αλλά με βάση την ισχύουσα «Νεοδημοκρατική» λογική, αρκούσε να πληροί τις «γαλάζιες» κομματικές προϋποθέσεις για να προσληφθεί ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού.

Προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα αλλά εκτέθηκε χειρότερα.

Σήμερα αντί για θέση Ειδικού Επιστήμονα όπως ρητά αναγράφεται στο ΦΕΚ διορισμού του, ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε ότι προσελήφθη ως απλός μετακλητός, κατόπιν εορτής είδε στο ΦΕΚ… τον τίτλο του «Ειδικού Επιστήμονα» και πως την ευθύνη είχε κάποια απρόσωπη διοίκηση.

Κοινώς πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο κατά παράβαση του άρθρου 33 παρ. 2 του ν. 2190/1994, μια διάταξη που απαιτεί πτυχίο, μεταπτυχιακό και 2 έτη προϋπηρεσίας. Παραδέχτηκε προκλητικά ότι δεν είχε τίποτα από αυτά, αλλά …προσωπικότητα.

Ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλον δρόμο. Πλέον δεν έχει καμία δικαιολογία ότι δεν γνωρίζει, καθώς ο κ. Λαζαρίδης αποκαλύφθηκε μόνος του σε ζωντανή μετάδοση. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να αποπέμψει εντός των επόμενων λεπτών τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που εξαπάτησε το δημόσιο».

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει:

«Αμετανόητος και εκτός τόπου και χρόνου εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ο υπουργός του κ. Μητσοτάκη, Μακάριος Λαζαρίδης, στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Δεν έχει να δώσει καμία εξήγηση σε κανέναν, ισχυρίστηκε.

Στα τυπικά προσόντα του 2007 για να προσληφθεί κάποιος ως μετακλητός υπαλληλος ήταν απαραίτητο να έχει πτυχίο Ανώτατης Σχολής ή ισότιμο. Ο κ. Λαζαρίδης δεν είχε τέτοιο πτυχίο αλλά τίτλο σπουδών από Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, ωστόσο προσλήφθηκε. Είπε ψέματα on camera για άλλη μια φορά.

Αριστεία στα ψέματα και στην εξαπάτηση. Αυτοί είναι οι υπουργοί και οι στενοί συνεργάτες του κ.Μητσοτάκη.

Έφτασε μάλιστα στο σημείο να αρνηθεί δημόσια ανάρτηση που είχε κάνει στα social media και, όταν οι δημοσιογράφοι του την ανάγνωσαν, την παραδέχτηκε. Και θράσος και ψέμα!

Όσο για τις ύβρεις και τις χυδαιότητες, ισχύει η σοφή λαϊκή ρήση: «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης».

Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για τον κ.Μητσοτάκη από την αποπομπή του Μακάριου Λαζαρίδη».

Το ΚΚΕ αναφέρει:

«Η επιμονή του κ. Μητσοτάκη, παρά τις αποκαλύψεις, να κρατά τον Μ. Λαζαρίδη στην κυβέρνησή του είναι η επιβράβευση γιατί ο τελευταίος ως μέλος της εξεταστικής πήρε “πτυχίο” στη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ συνεχίζει τη σταδιοδρομία του με “μεταπτυχιακό” στον αντικομμουνισμό και τη συκοφάντηση των λαϊκών αγώνων.

«Σε κάθε περίπτωση η κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική είναι που έχει ανάγκη από πολιτικούς τύπου Λαζαρίδη, για να την υπηρετούν, με ή χωρίς πτυχία πανεπιστημίου, συνεπώς αυτή είναι που πάνω απ’ όλα πρέπει να μπει στο στόχαστρο του λαού».

Στο ίδιο μήκος, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης:

«Η περίπτωση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη είναι ενδεικτική της διαχρονικής αντίληψης της Νέας Δημοκρατίας για το κράτος ως λάφυρο τους.

Θα έπρεπε να έχει την στοιχειώδη αξιοπρέπεια να παραιτηθεί από μόνος του. Αλλά αφού ποιος την έχασε για να την βρει ο Μ. Λαζαρίδης, ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης πρέπει να αποπέμψει τον -άλλοτε- στενό συνεργάτη του, σήμερα κιόλας.

Είναι αδιανόητο, μπροστά στην διαχρονική τους υπερπροσπάθεια να διορίσουν τα «γαλάζια» παιδιά σε καλοπληρωμένες θέσεις, να μην κρατάνε ούτε τα τυπικά προσχήματα για τον διορισμό του Μ. Λαζαρίδη με ΦΕΚ στη θέση του «ειδικού επιστήμονα» στην Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς το 2007.

Σημειωτέον ότι η θέση του «ειδικού επιστήμονα» που αμείβεται ΣΑΦΩΣ καλύτερα από άλλες θέσεις (πχ. επιστημονικός συνεργάτης), απαιτεί μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, ενώ ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είχε ούτε προπτυχιακό!

Σήμερα στην συνέντευξή του στο Open, ο προκλητικός Μ. Λαζαρίδης δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα ότι δήθεν προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του αναφέρει ρητώς ότι προσλαμβάνεται ως «ειδικός επιστήμονας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου».

Ο Κ. Μητσοτάκης κάποτε το έπαιζε σταυροφόρος της αξιοκρατίας στο Δημόσιο. Σήμερα καλύπτει τον άλλοτε- στενό του συνεργάτη προσποιούμενος ότι δεν συμβαίνει κάτι.

Πρωτότυπό για τον Πρωθυπουργό μας, θα μου πείτε.

Δύο πράγματα πρέπει να γίνουν άμεσα για να μην ξεφτιλίζει άλλο η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση την πολιτική ζωή του τόπου:

-Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Μ. Λαζαρίδη από την κυβέρνηση

-Άμεση ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου για επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών στον Μ. Λαζαρίδη, αφού κατέλαβε την θέση του «ειδικού επιστήμονα» παρατύπως, με σχετικό δόλο».