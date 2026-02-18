Πολεοδόµηση στην… Αφρική

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις… και µερικές σκέψεις. Η φωτογραφία τραβηγµένη πριν λίγες µέρες στην Dakhla της πρώην Ισπανικής Σαχάρας στις ακτές του Ατλαντικού, που τώρα µετά τον πόλεµο µε τους Polisario έχει περιέλθει στο Μαρόκο.

Μέχρι σήµερα τέτοιου είδους πολεοδόµηση βλέπαµε σε χώρες περισσότερο προηγµένες, όπως στην Ισπανία ή έστω στην Πορτογαλία. Το να βλέπουµε όµως από Αφρικανικές χώρες που θεωρούµε υποδεέστερες, να προβαίνουν σε χάραξη οδών, κοινοχρήστων χώρων ακόµα και σε ασφαλτοστρώσεις µε διαγραµµίσεις διαβάσεων πεζών, πριν καν ξεκινήσει η δόµηση οικοπέδων, σίγουρα µας προβληµατίζει συγκρίνοντας µε τα συµβαίνοντα στον Τόπο µας και το πως εµείς αντιµετωπίζουµε την προστασία του περιβάλλοντος .

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σε µας πρώτα θα δοµηθεί άναρχα µια περιαστική περιοχή χωρίς σχέδιο, µε δρόµους σαν φίδια, µετά θα έρθει η νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών, κατόπιν θα σκεφτούµε για πεζοδρόµια που µπορεί να µην υπάρχει χώρος, ή αν γίνουν να χωρά µετά βίας ένα άτοµο µέχρι 70 κιλά να περάσει. Θα σκεφτούµε για αποχετευτικό, χώρους στάθµευσης και πρασίνου, σχολεία, παιδικές χαρές και τόσα άλλα.

Με την µη ύπαρξη πολεοδοµικών σχεδίων για επέκταση οικισµών, δεν καταστρέφουµε µόνο το περιβάλλον που οφείλουµε να προστατεύουµε για τις επόµενες γενιές, αλλά καταστρέφονται και τα όνειρα χιλιάδων νέων ζευγαριών, καθιστώντας το κόστος της στέγης πανάκριβο και απαγορευτικό.

∆εν είναι να απορεί κάποιος που οι τιµές των διαµερισµάτων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, συµπαρασύροντας και τις τιµές των ενοικίων. Όταν ο βασικότερος από τους συντελεστές κόστους παραγωγής – ανέγερσης ενός διαµερίσµατος, που είναι το οικόπεδο, βρίσκεται σε ανεπάρκεια εντός του αστικού ιστού και η ζήτηση είναι µεγάλη, τότε λογικό επακόλουθο σύµφωνα µε τις αρχές της οικονοµίας, είναι το αποτέλεσµα που παρατηρούµε µε την ακριβή στέγη. Το διάστηµα 2020-2025 ο µέσος µισθός αυξήθηκε 29.8% ενώ η ανατιµήσεις στα ακίνητα ήταν 62%.

Τα δε προγράµµατα Σπίτι Ι και Σπίτι ΙΙ, που αποφασίστηκαν αντί της προσφοράς νέων εργατικών κατοικιών, πέρα της χαµηλής απορροφητικότητας τους, δηµιουργούν και στρεβλώσεις στην αγορά σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη, καθότι αυξάνουν την ενεργό ζήτηση σε µια αγορά έντονα ελλειµµατική.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το κόστος ενοικίου, είναι το κατ εξοχή έξοδο, που συµβάλει στην ακρίβεια στην άνοδο του τιµαρίθµου και κυριολεκτικά στραγγαλίζει οικογενειακούς προυπολογισµούς, σε όσους δεν είχαν την τύχη να έχουν δική τους στέγη.

Επακόλουθο δε της πολύ ακριβής στέγης στην περιοχή µας, λόγω και της αυξηµένης ζήτησης για τουριστικούς σκοπούς, είναι να µην έρχονται νοσοκοµειακοί γιατροί, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, ή εποχιακοί εργαζόµενοι από την υπόλοιπη Ελλάδα στον Τόπο µας.

Συµπέρασµα

Χρειάζονται αρκετά τολµηρές λύσεις στην περιοχή µας. Ολόκληρη η έκταση βόρεια του ΒΟΑΚ µέχρι την θάλασσα, από Κλαδισό µέχρι Κολυµπάρι, πρέπει άµεσα να ενταχθεί σε πολεοδοµικό σχεδιασµό πριν είναι πολύ αργά. Οι ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι θα εκλείψουν οριστικά και ανεπίστρεπτα και η πολεοδοµική αναρχία θα επικρατήσει, σε ορισµένα σηµεία µάλιστα ήδη είναι πολύ αργά.

Αρκεί µια βόλτα στις περιαστικές περιοχές της πόλης των Χανίων για να πείσει και τον πλέον δύσπιστο, µε το θέαµα που θα αντικρίσει.

Αντί η λοιπόν Πολιτεία να πιέσει προς την κατεύθυνση της επέκτασης των πολεοδοµικών σχεδίων, αυξάνοντας την προσφορά επιφανειών δόµησης, που θα επιφέρει εκτόνωση -µείωση των τιµών, συνάµα δε προστασία του περιβάλλοντος, παρακολουθεί απλά να µας ξεπερνούν και οι χώρες της Αφρικής στον τοµέα της Πολεοδόµησης.

*Ο Ηλίας Σταµατόπουλος

είναι οικονοµολόγος MSc