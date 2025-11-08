menu
Πολεοδοµικό αδιέξοδο στα Χανιά

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

» Ανησυχία Τ.Ε.Ε. για τα Τοπικά Πολεοδοµικά Σχέδια

“Καµπανάκι” κινδύνου για τα Τοπικά Πολεοδοµικά Σχέδια κρούει το παράρτηµα ∆υτ. Κρήτης του Τεχνικού Επιµελητηρίου Κρήτης καθώς οι καθυστερήσεις στη δηµοπράτηση, συµβασιοποίηση, εκπόνηση είναι πλέον παραπάνω από ορατές.

Το θέµα θα απασχολήσει τη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ τη ∆ευτέρα 10 Νοεµβρίου, όπου αναµένεται να γίνει αναλυτική ενηµέρωση για την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στο Νοµό Χανίων, καθώς µε εξαίρεση το ΤΠΣ Σφακίων που είχε δηµοπρατηθεί και ανατεθεί από το 2023, όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται πολύ πίσω από τα χρονοδιαγράµµατα.
Πιο συγκεκριµένα το ΤΠΣ του ∆ήµου Χανίων που χρηµατοδοτείται από το “Πράσινο Ταµείο” δεν έχει ακόµα δηµοπρατηθεί, ενώ τα ΤΠΣ Αποκορώνου, Πλατανιά, Καντάνου – Σελίνου που χρηµατοδοτούνται από το “Ταµείο Ανάκαµψης” είναι πολύ πίσω από τα έτσι και αλλιώς “σφιχτά” χρονοδιαγράµµατα της συγκεκριµένης χρηµατοδότησης. Αν µάλιστα δεν δοθεί παράταση στο “Ταµείο Ανάκαµψης” θα χαθούν τα χρήµατα και θα πρέπει να αναζητηθούν σε άλλο πρόγραµµα.

«∆υστυχώς σε ό,τι αφορά τα ΤΠΣ αυτή τη στιγµή είµαστε πολύ πίσω, πολλά πράγµατα πάνε να γίνουν βιαστικά και… στο πόδι. Τα Τοπικά Πολεοδοµικά Σχέδια είναι ο οδηγός για τον τόπο για τα επόµενα 30 χρόνια πρέπει να προχωρήσουν άµεσα, γρήγορα αλλά σωστά» αναφέρει στα “Χ.ν.” ο πρόεδρος του ΤΕΕ τµ. ∆υτ. Κρήτης κ. Βασίλης Κοντεζάκης, σηµειώνοντας πως στη συνεδρίαση της η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ θα συζητήσει το θέµα.
Ειδικά σε ό,τι αφορά το ΤΠΣ του ∆ήµου Χανίων ο κ. Κοντεζάκης παρατηρεί πως «ούτε έχει δηµοπρατηθεί , ούτε φυσικά έχει συµβασιοποιηθεί . Έχει χρηµατοδότηση από το “Πράσινο Ταµείο” και όχι το “Ταµείο Ανάκαµψης”, αλλά δεν έχει προχωρήσει. Βέβαια σε εξέλιξη βρίσκεται η µελέτη για την οριοθέτηση των οικισµών που αποτελεί τµήµα του ΤΠΣ».

Ανάδοχος για την καταγραφή του οδικού δικτύου

Την ίδια στιγµή προέκυψε ο προσωρινός ανάδοχος για τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύµνης για την καταγραφή του υφιστάµενου οδικού δικτύου εκτός οικισµών και εκτός σχεδίου πόλης.
Το διαγωνισµό πραγµατοποίησε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (κεντρικό ΤΕΕ) και για τη ∆υτική Κρήτη ήταν 3 οι ενδιαφερόµενες µελετητικές εταιρείες που κατέθεσαν τις σχετικές προτάσεις, µε την ένωση οικονοµικών φορέων «Χωροµετρία σύµβουλοι µηχανικοί» και «Γραφείο Μελετών Μ. Ζαρκαδούλα και συνεργάτες» να ανακηρύσσονται ως προσωρινοί ανάδοχοι.
Οι εταιρείες θα πρέπει σε ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραµµα µόλις 10 µηνών να καταγράψουν τους υφιστάµενους δρόµους εκτός των σχεδίων πόλης, πράξη απαραίτητη προκειµένου οικόπεδα να αποκτήσουν “πρόσωπο στο δρόµο” και να είναι οικοδοµήσιµα, κάτι που σήµερα δεν επιτρέπεται σε µη αναγνωρισµένους δρόµους βάση της νέας νοµοθεσίας.
«Είναι σηµαντικό ότι η καταγραφή των δρόµων θα γίνει, όµως η αξιολόγηση για το ποιοι δρόµοι θα χαρακτηριστούν δηµοτικοί, ποιοι προ του 1977 είναι κάτι που ακόµα δεν έχει καθοριστεί νοµοθετικά και αυτό είναι κάτι πολύ σηµαντικό! Θα έπρεπε να προβλέπονταν και αυτό γιατί οι ανάδοχοι τώρα θα κάνουν απλά την καταγραφή. Θα απαιτηθεί δηλαδή νέα νοµοθετική ρύθµιση για την αναγνώριση των δρόµων και αυτό συνδέεται µε τα Τοπικά Πολεοδοµικά Σχέδια, γιατί πως θα γίνουν τα ΤΠΣ αν πρώτα δεν έχουν αναγνωριστεί οι δρόµοι;» σηµειώνει ο κ. Κοντεζάκης.

