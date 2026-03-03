Πολεμικό πλοίο στέλνει στην Κύπρο η Βρετανία σύμφωνα με τους Times

Πολεμικό πλοίο για την υπεράσπιση της βάσης της στο Ακρωτήρι, θα στείλει η Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, το οποίο επικαλείται κυβερνητικές πηγές.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το δημοσίευμα αναφέρει ότι είναι «πολύ πιθανό» το πολεμικό πλοίο που θα πάει στην Κύπρο να είναι το αντιτορπιλικό HMS Duncan. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί περίπου μια εβδομάδα για να φτάσει στην Κύπρο από τα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου πιστεύεται ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή.

Το Βασιλικό Ναυτικό διαθέτει επί του παρόντος έξι αντιτορπιλικά Τύπου 45, τρία από τα οποία βρίσκονται σε βαθιά συντήρηση. Το HMS Dauntless και το HMS Dragon βρίσκονται μαζί στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά έχουν ειδοποιηθεί να μετακομίσουν σε τρεις ημέρες. Το HMS Duncan βρίσκεται σε υψηλή ετοιμότητα να κινηθεί και θα φτάσει πιο γρήγορα στην Κύπρο.

Η Βρετανία σχεδιάζει να στείλει ένα πολεμικό πλοίο στην Κύπρο για να υπερασπιστεί την αεροπορική της βάση στο Ακρωτήρι από τις ιρανικές επιθέσεις, ανέφεραν τρεις πηγές στους Times.

Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, συναντήθηκε με ανώτερα στρατιωτικά στελέχη τις τελευταίες 24 ώρες, κατά τις οποίες συζήτησαν την αποστολή του HMS Duncan στην περιοχή.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει επί του παρόντος την ικανότητα να υπερασπιστεί την Κύπρο από επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων και υπάρχουν φόβοι ότι το νησί θα μπορούσε να είναι ευάλωτο από περαιτέρω ιρανικές επιθέσεις, καταλήγει το δημοσίευμα των Times