Ο νέος πόλεµος του Κόλπου έκλεισε µία εβδοµάδα και ο Τραµπ παιανίζει ήδη ότι είναι νικητής.

∆εν θα επέτρεπε τίποτα λιγότερο στον εαυτό του.

Γιατί, όπως ξέρετε, ο Τραµπ έχει πολύ µεγάλη ιδέα για τον εαυτό του.

Προ ηµερών, σάρκασε ποταπά τον Βρετανό πρωθυπουργό Κρις Στάρµερ λέγοντας «δεν είναι δα και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ».

Ο πόλεµος όµως στη Μέση Ανατολή έχει γενικευθεί και µαίνεται ανεξέλεγκτα.

Οι κίνδυνοι για ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή παραµονεύουν.

Κανείς δεν µπορεί να προβλέψει το τέλος ενός πολέµου.

Ένας πόλεµος τελειώνει όταν τελειώνουν οι πολεµιστές ή τα πολεµοφόδια.

Μέχρι τότε όλοι επαγρυπνούν και υφίστανται τις συνέπειες του πολέµου.

Οι συνέπειες άρχισαν να γίνονται ήδη αισθητές.

Αύξηση στα καύσιµα (µόνο την πρώτη εβδοµάδα) κατά 0,10 λεπτά αθροιστικά.

Σειρά έχουν τα τρόφιµα και τα λιπάσµατα.

Είναι βέβαια και το αιµατοβαµµένο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, το οποίο είναι δυσαναπλήρωτο.

Τα γεγονότα είναι περίπλοκα.

Και γίνονται ακόµη περισσότερο περίπλοκα, γιατί είναι «στην αυλή του σπιτιού µας».