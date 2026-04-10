Παρασκευή, 10 Απριλίου, 2026
Σχόλια

Πόλεµος και… πολιτισµός

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
Θλιβερά γεγονότα ταλανίζουν τον πλανήτη, χρονιάρες µέρες. Σοβαρότερο, βέβαια, ο πόλεµος στη Μέση Ανατολή. Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν µε την εκεχειρία που συµφωνήθηκε να κρέµεται από µια κλωστή. Και, τελευταία, το ανελέητο σφυροκόπηµα του Λιβάνου από το Ισραήλ µε τον αριθµό των νεκρών να ανεβαίνει συνεχώς.

Όλα, βέβαια, στο όνοµα του “ελεύθερου κόσµου”, δηλαδή της ∆ύσης και της καταπολέµησης της… τροµοκρατίας. Στην πράξη βέβαια, οι ΗΠΑ αλλά και το Ισραήλ κοιτάζουν τα δικά τους συµφέροντα.

Για µένα είναι ξεκάθαρο: Κάθε πόλεµος συνεπάγεται καταστροφή και αθώα θύµατα. Κάθε πόλεµος συνεπάγεται θάνατο. Όποιος πιστεύει στην ειρήνη και στον πολιτισµό δεν µπορεί να δικαιολογεί κανέναν πόλεµο, είτε προέρχεται από τη ∆ύση είτε από την Ανατολή.

Εν προκειµένω -και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο- έχουµε να κάνουµε µε έναν πρόεδρο ΗΠΑ, ο οποίος άλλα λέει το πρωί, άλλα το µεσηµέρι και άλλα το βράδυ. Και αυτό σηµαίνει ότι δεν ξέρουµε τι… ξηµερώνει.

Πριν την εκεχειρία, ο Ντόναλντ Τραµπ απειλούσε να τελειώσει έναν ολόκληρο πολιτισµό, τον ιρανικό. Μέσα από αυτές τις απειλές και τις παλινωδίες, οι ΗΠΑ δυστυχώς σχεδόν τελείωσαν τον δυτικό πολιτισµό. Και όχι µόνον τον δυτικό. Γενικότερα τον πολιτισµό.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Γιάννης Γαρεδάκης
Παρασκευάς Περάκης
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

