Πόλεµος και… πολιτισµός

Θλιβερά γεγονότα ταλανίζουν τον πλανήτη, χρονιάρες µέρες. Σοβαρότερο, βέβαια, ο πόλεµος στη Μέση Ανατολή. Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν µε την εκεχειρία που συµφωνήθηκε να κρέµεται από µια κλωστή. Και, τελευταία, το ανελέητο σφυροκόπηµα του Λιβάνου από το Ισραήλ µε τον αριθµό των νεκρών να ανεβαίνει συνεχώς.

Όλα, βέβαια, στο όνοµα του “ελεύθερου κόσµου”, δηλαδή της ∆ύσης και της καταπολέµησης της… τροµοκρατίας. Στην πράξη βέβαια, οι ΗΠΑ αλλά και το Ισραήλ κοιτάζουν τα δικά τους συµφέροντα.

Για µένα είναι ξεκάθαρο: Κάθε πόλεµος συνεπάγεται καταστροφή και αθώα θύµατα. Κάθε πόλεµος συνεπάγεται θάνατο. Όποιος πιστεύει στην ειρήνη και στον πολιτισµό δεν µπορεί να δικαιολογεί κανέναν πόλεµο, είτε προέρχεται από τη ∆ύση είτε από την Ανατολή.

Εν προκειµένω -και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο- έχουµε να κάνουµε µε έναν πρόεδρο ΗΠΑ, ο οποίος άλλα λέει το πρωί, άλλα το µεσηµέρι και άλλα το βράδυ. Και αυτό σηµαίνει ότι δεν ξέρουµε τι… ξηµερώνει.

Πριν την εκεχειρία, ο Ντόναλντ Τραµπ απειλούσε να τελειώσει έναν ολόκληρο πολιτισµό, τον ιρανικό. Μέσα από αυτές τις απειλές και τις παλινωδίες, οι ΗΠΑ δυστυχώς σχεδόν τελείωσαν τον δυτικό πολιτισµό. Και όχι µόνον τον δυτικό. Γενικότερα τον πολιτισµό.