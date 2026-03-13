Πόλεµος και Ειρήνη

Λένε πως η Ειρήνη περνάει µέσα από τον πόλεµο.

Λένε πως οι αυτοκρατορίες κερδίζονται µε έναν πόλεµο και η πτώση τους µε έναν άλλο πόλεµο που έρχεται.

Οι πόλεµοι δεν είναι σηµείο των καιρών που ζούµε. Από καταβολής κόσµου γεννήθηκαν και οι πόλεµοι. Ακόµα και στην ελληνική µυθολογία οι πόλεµοι είχαν την τιµητική τους.

Ο Τρωικός πόλεµος έγινε για την ωραία Ελένη.

Σήµερα γίνεται για το ωραίο πετρέλαιο.

Πάντα υπάρχει αιτία και αφορµή για να ξεσπάσει ένας πόλεµος. Απ΄ όσα έχουν καταγραφεί στην ιστορία παρατηρούµε και την εξέλιξή του.

Πετροπόλεµος πρωτόγονος.

Μετά ήρθαν τα δόρατα, τα τόξα, τα βέλη, τα ξίφη, τα γιαταγάνια και οι χατζάρες.

Μετά ήρθε η πυρίτιδα. Τα τουφέκια, τα πολυβόλα, τα τάνκς, οι βόµβες, οι νάρκες.

Αλµατώδης εξέλιξη!

Το αποκορύφωµα! Βαλλιστικοί πύραυλοι, ντρόους.

Τον προηγούµενο πόλεµο (βλέπε Σαντάµ – Ιρακ) τον βαφτίσανε ΣΟΚ και ∆ΕΟΣ. Αυτόν σήµερα τον βαφτίζω εγώ. ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

∆εν χρειάζεται να έχεις σπουδάσει πολιτικές επιστήµες. Ένας κοινός νους το αντιλαµβάνεται αυτό που συµβαίνει.

Κάποιος ή κάποιοι θέλουν να έχουν τον έλεγχο της ενέργειας και πάσης φύσεως ορυκτό πλούτο.

Αυτός που θα κατακτήσει πετρελαιοπαραγωγικές χώρες θα είναι ο αυτοκράτωρ της ενέργειας. Θα έρθει η νέα τάξη πραγµάτων σύµφωνα µε τα συµφέροντά του. Και µετά θα έρθει η Ειρήνη. Αφού πρώτα καταστρέψουν το σύµπαν και σκοτώσουν δεκάδες χιλιάδες άµαχους και αθώους. Και µετά θάρθουν οι κερδοσκόποι. Λόγω αύξησης της ενέργειας θα αυξηθούν οι τιµές σε όλα τα είδη και θα χρεώσουν τις αυξήσεις στην αύξηση τιµής του πετρελαίου.

Τι µας περιµένει; Ακρίβεια, φτώχια, φόβος, ανησυχία. Θα τα καταφέρουµε και πάλι. Έχουµε ζήσει οικονοµικές κρίσεις, πανδηµίες και πολλά χειρότερα.

Να ζήσουµε αν επιβιώσουµε να δούµε και τον επόµενο πόλεµο που θα γίνει για το νερό. Λόγω λειψυδρίας που θα τη χρεώσουν στην κλιµατική αλλαγή.

Αυτή είναι η µοίρα του ανθρώπινου είδους νυν και αεί και εις τους αιώνες.

Υ.Γ. κανείς δεν είναι τόσο ανόητος που να προτιµά τον πόλεµο από την ειρήνη. Εκτός απ΄ τους παράφρονες που ονειρεύονται αυτοκρατορίες και προκαλούν πολέµους.

Στην Ειρήνη οι γιοί θάβουν τους πατεράδες.

Στον πόλεµο οι πατεράδες θάβουν τους γιούς.

(ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ)