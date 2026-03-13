menu
15.4 C
Chania
Παρασκευή, 13 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Πόλεµος και Ειρήνη

Νανά Μπακόλα
Νανά Μπακόλα
0

Λένε πως η Ειρήνη περνάει µέσα από τον πόλεµο.

Λένε πως οι αυτοκρατορίες κερδίζονται µε έναν πόλεµο και η πτώση τους µε έναν άλλο πόλεµο που έρχεται.

Οι πόλεµοι δεν είναι σηµείο των καιρών που ζούµε. Από καταβολής κόσµου γεννήθηκαν και οι πόλεµοι. Ακόµα και στην ελληνική µυθολογία οι πόλεµοι είχαν την τιµητική τους.

Ο Τρωικός πόλεµος έγινε για την ωραία Ελένη.

Σήµερα γίνεται για το ωραίο πετρέλαιο.

Πάντα υπάρχει αιτία και αφορµή για να ξεσπάσει ένας πόλεµος. Απ΄ όσα έχουν καταγραφεί στην ιστορία παρατηρούµε και την εξέλιξή του.

Πετροπόλεµος πρωτόγονος.

Μετά ήρθαν τα δόρατα, τα τόξα, τα βέλη, τα ξίφη, τα γιαταγάνια και οι χατζάρες.

Μετά ήρθε η πυρίτιδα. Τα τουφέκια, τα πολυβόλα, τα τάνκς, οι βόµβες, οι νάρκες.

Αλµατώδης εξέλιξη!

Το αποκορύφωµα! Βαλλιστικοί πύραυλοι, ντρόους.

Τον προηγούµενο πόλεµο (βλέπε Σαντάµ – Ιρακ) τον βαφτίσανε ΣΟΚ και ∆ΕΟΣ. Αυτόν σήµερα τον βαφτίζω εγώ. ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

∆εν χρειάζεται να έχεις σπουδάσει πολιτικές επιστήµες. Ένας κοινός νους το αντιλαµβάνεται αυτό που συµβαίνει.

Κάποιος ή κάποιοι θέλουν να έχουν τον έλεγχο της ενέργειας και πάσης φύσεως ορυκτό πλούτο.

Αυτός που θα κατακτήσει πετρελαιοπαραγωγικές χώρες θα είναι ο αυτοκράτωρ της ενέργειας. Θα έρθει η νέα τάξη πραγµάτων σύµφωνα µε τα συµφέροντά του. Και µετά θα έρθει η Ειρήνη. Αφού πρώτα καταστρέψουν το σύµπαν και σκοτώσουν δεκάδες χιλιάδες άµαχους και αθώους. Και µετά θάρθουν οι κερδοσκόποι. Λόγω αύξησης της ενέργειας θα αυξηθούν οι τιµές σε όλα τα είδη και θα χρεώσουν τις αυξήσεις στην αύξηση τιµής του πετρελαίου.

Τι µας περιµένει; Ακρίβεια, φτώχια, φόβος, ανησυχία. Θα τα καταφέρουµε και πάλι. Έχουµε ζήσει οικονοµικές κρίσεις, πανδηµίες και πολλά χειρότερα.

Να ζήσουµε αν επιβιώσουµε να δούµε και τον επόµενο πόλεµο που θα γίνει για το νερό. Λόγω λειψυδρίας που θα τη χρεώσουν στην κλιµατική αλλαγή.

Αυτή είναι η µοίρα του ανθρώπινου είδους νυν και αεί και εις τους αιώνες.

Υ.Γ. κανείς δεν είναι τόσο ανόητος που να προτιµά τον πόλεµο από την ειρήνη. Εκτός απ΄ τους παράφρονες που ονειρεύονται αυτοκρατορίες και προκαλούν πολέµους.

Στην Ειρήνη οι γιοί θάβουν τους πατεράδες.

Στον πόλεµο οι πατεράδες θάβουν τους γιούς.

(ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ)

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum