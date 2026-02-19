menu
16.4 C
Chania
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΤρίτη Γνώμη
Τρίτη Γνώμη

Πολεµική βιοµηχανία

Χρήστος Πλέσσας
Χρήστος Πλέσσας
0

Πρωτεύουσα θέση κατέχουν στον κόσµο τα εργοστάσια κατασκευής οπλικών συστηµάτων, από απλά βλήµατα φορητών τυφεκίων, µέχρι πυραύλους, φρεγάτες, υποβρύχια και αεροπλάνα. Κορυφαίοι επιστήµονες και εκατοµµύρια εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, εργάτες, διευθυντές και δηµοσιογράφοι, ειδήµονες και κατεργάρηδες, συγκαταλέγονται σ’ αυτήν την καταστροφική κατασκευή των προϊόντων του πολέµου.

Συµβαίνει µε την κατασκευή των όπλων, ό,τι ακριβώς γίνεται µε την παραγωγή προϊόντων τροφίµων. Όπως απαιτούνται τεράστια ποσά για τα ψώνια, χρειάζονται πολλαπλάσιες δαπάνες για ν’ αγοραστεί πολεµικό υλικό. Τούτο γίνεται είτε νοµίµως από αναγνωρισµένες κυβερνήσεις, είτε παράνοµα από οργανώσεις που τροφοδοτούν εµφύλιους πολέµους και διάφορους τροµοκράτες. Αυτό το εµπόριο γίνεται λαθραία, κρυφά και αποφέρει τεράστια κέρδη.
Σχεδιασµούς και παραγωγή τεχνολογικών συστηµάτων έχουµε στην Ελλάδα την Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων (Ε.Β.Ο.). Έχει στρατηγικό ρόλο, διότι εξασφαλίζει την αυταρχία και την υποστήριξη των Ενόπλων ∆υνάµεων. Καθοριστικής σηµασίας είναι ότι παρέχει τα µέσα που χρειάζονται για ένα πόλεµο.

Η αύξηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, η αυτοµατοποίηση του πολέµου της αεροπορίας και τα έξυπνα πυροµαχικά θα είναι το επόµενο µεγάλο βήµα. Χρησιµοποιούνται ηµιαυτόµατα οχήµατα από χειριστές που βρίσκονται στην άλλη άκρη του κόσµου.
Περίπλοκο το ζήτηµα της πολεµικής βιοµηχανίας. Τα όπλα εδάφους, αέρος και θαλάσσης παράγονται για να καταναλώνονται. Τα εργοστάσια πρώτα παίρνουν τις παραγγελίες και τις προκαταβολές και ύστερα παράγουν. Το σύστηµα εργάζεται πυρετωδώς, δίδονται δε επιβεβαιώσεις για την αποτελεσµατικότητα της προµήθειας ώστε να µην αµφιβάλλει ο αγοραστής για την ολοκλήρωση της αγοράς.

Στο µεταξύ σηµαίνοντα κυβερνητικά πρόσωπα εµπλέκονται σε τέτοιες παραγγελίες επισκεπτόµενοι τις χώρες, συζητούν περί της αγοράς πολεµικού υλικού, λειτουργούν ως «ντίλερς» των εταιρειών, οι οποίες, όπως είναι επόµενο, δεν τους αφήνουν αφιλοδώρητους!

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum