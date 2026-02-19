Πολεµική βιοµηχανία

Πρωτεύουσα θέση κατέχουν στον κόσµο τα εργοστάσια κατασκευής οπλικών συστηµάτων, από απλά βλήµατα φορητών τυφεκίων, µέχρι πυραύλους, φρεγάτες, υποβρύχια και αεροπλάνα. Κορυφαίοι επιστήµονες και εκατοµµύρια εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, εργάτες, διευθυντές και δηµοσιογράφοι, ειδήµονες και κατεργάρηδες, συγκαταλέγονται σ’ αυτήν την καταστροφική κατασκευή των προϊόντων του πολέµου.

Συµβαίνει µε την κατασκευή των όπλων, ό,τι ακριβώς γίνεται µε την παραγωγή προϊόντων τροφίµων. Όπως απαιτούνται τεράστια ποσά για τα ψώνια, χρειάζονται πολλαπλάσιες δαπάνες για ν’ αγοραστεί πολεµικό υλικό. Τούτο γίνεται είτε νοµίµως από αναγνωρισµένες κυβερνήσεις, είτε παράνοµα από οργανώσεις που τροφοδοτούν εµφύλιους πολέµους και διάφορους τροµοκράτες. Αυτό το εµπόριο γίνεται λαθραία, κρυφά και αποφέρει τεράστια κέρδη.

Σχεδιασµούς και παραγωγή τεχνολογικών συστηµάτων έχουµε στην Ελλάδα την Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων (Ε.Β.Ο.). Έχει στρατηγικό ρόλο, διότι εξασφαλίζει την αυταρχία και την υποστήριξη των Ενόπλων ∆υνάµεων. Καθοριστικής σηµασίας είναι ότι παρέχει τα µέσα που χρειάζονται για ένα πόλεµο.

Η αύξηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, η αυτοµατοποίηση του πολέµου της αεροπορίας και τα έξυπνα πυροµαχικά θα είναι το επόµενο µεγάλο βήµα. Χρησιµοποιούνται ηµιαυτόµατα οχήµατα από χειριστές που βρίσκονται στην άλλη άκρη του κόσµου.

Περίπλοκο το ζήτηµα της πολεµικής βιοµηχανίας. Τα όπλα εδάφους, αέρος και θαλάσσης παράγονται για να καταναλώνονται. Τα εργοστάσια πρώτα παίρνουν τις παραγγελίες και τις προκαταβολές και ύστερα παράγουν. Το σύστηµα εργάζεται πυρετωδώς, δίδονται δε επιβεβαιώσεις για την αποτελεσµατικότητα της προµήθειας ώστε να µην αµφιβάλλει ο αγοραστής για την ολοκλήρωση της αγοράς.

Στο µεταξύ σηµαίνοντα κυβερνητικά πρόσωπα εµπλέκονται σε τέτοιες παραγγελίες επισκεπτόµενοι τις χώρες, συζητούν περί της αγοράς πολεµικού υλικού, λειτουργούν ως «ντίλερς» των εταιρειών, οι οποίες, όπως είναι επόµενο, δεν τους αφήνουν αφιλοδώρητους!