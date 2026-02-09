Πολάκης προς ΟΑΚ για το αλσύλιο των Σφακίων: «Φτιάξτε το έργο – 1,5 εκ. ευρώ δεν κοστίζουν αυτά τα πλέγματα!!»

Την έντονη αντίδραση του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη προκάλεσε η τοποθέτηση συρματοπλέγματος αντί πέτρινου τοιχίου στο πλαίσιο του έργου βραχοπροστασίας του αλσυλίου της Χώρας Σφακίων.

Ο κ. Πολάκης σε παρέμβασή του προς τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού, Αρη Παπαδογιάννη, ζητεί άμεσα να υλοποιηθεί σωστά το έργο, αλλιώς, προειδοποιεί, θα τεθεί το θέμα στη Βουλή.

«Αυτος (πέτρινο τοιχίο) ηταν ο σχεδιασμός του έργου και όχι μόνο τα συρματοπλέγματα!!!

1.500.000 ευρώ δεν κοστίζουν αυτά τα πλέγματα!!», τονίζει.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Πολάκης βρίσκεται μπροστά στο προς υλοποίηση έργο και αναφέρει:

«Αυτό είναι το έργο που είχαμε χρηματοδοτήσει με τον Χρήστο Σπίρτζη μετά τη θεομηνία τον Φεβρουάριο του 2019 με 1.200.000 ευρώ. Είχε γίνει μια μελέτη που θα απομάκρυνε το βράχο από πάνω και θα έφτιαχνε ένα πολύ μεγάλο τοιχίο, φτιάχνοντας ένα πανέμορφο πράγμα. Αυτή η μελέτη τελικά άλλαξε. Είπαν ότι δεν μπορεί να απομακρυνθεί αυτός ο μεγάλος βράχος γιατί θα καταστραφεί το κάστρο που είναι στην κορυφή και στο οποίο έχουν ξεκινήσει και αρχαιολογικές έρευνες τώρα. Είπαν ότι θα τροποποιηθεί η μελέτη με κάποια μεγάλα συρματοπλέγματα και δοκούς που θα κρατήσουν τους πάνω βράχους και εδώ θα σηκωνόταν ένα τοιχίο ύψους 3,5 – 4 μέτρα. Δυστυχώς, βλέπουμε και παρά τη συνεννόηση που έγινε με τον ΟΑΚ και τον κ. Παπαδογιάννη, ότι δεν ολοκληρώνεται το έργο με τον τρόπο που είχαμε πει, με το μεγάλο πέτρινο τοιχίο που θα κλείσει κυκλικά όλο το λόφο του κάστρου αλλά έχουν βάλει αυτό το κακάσχημο πράγμα και θέλουν να μας πείσουν ότι αυτό κοστίζει 1.500.000 ευρώ. Προειδοποιώ: κ. Παπαδογιάννη του ΟΑΚ ελπίζω να υλοποιήσετε τη δέσμευση που εδώ και πάρα πολύ καιρό έχετε δώσει μπροστά σε εμένα και τον κ. Ζερβό για την κατασκευή του τοιχίου, γιατί αλλιώς θα πάμε μέχρι και σε ερώτηση στη Βουλή, μέχρι και στα δικαστήρια μέχρι να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Είναι ένα έργο το οποίο δούλεψα πάρα πολύ για να γίνει στα Σφακιά».



Στο κείμενο που συνοδεύει την ανάρτησή του ο κ. Πολάκης, απευθύνεται στον Αρη Παπαδογιάννη και συγκεκριμένα αναφέρει:

«ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΤΕ ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ !!!

Αυτος ηταν ο σχεδιασμος του εργου και οχι μονο τα συρματοπλεγματα!!!

1.500.000 ευρω ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ !!

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ!!

Δήμαρχε Σφακίων το θέμα πρέπει να φτάσει στη Βουλή και ΟΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ!!!

Αντί να ομορφύνει ο τόπος, ασχήμηνε με το μέχρι στιγμής έργο!!

Πετρόχτιστο τοιχίο χρειάζεται, οχι κοτετσόσυρμα!!!».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Στα σχόλια που ακολουθούν την ανάρτηση παρεμβαίνει ο δήμαρχος Σφακίων, Γιάννης Ζερβός, ο οποίος σημειώνει:

«Παύλο έχεις δίκιο για την καθυστέρηση και εγώ πιέζω για την συνέχιση των εργασιών που είχαν σταματήσει λόγω εορτών και δεν εχουν ξεκινήσει ακόμα.

Το θέμα συζητήθηκε και κατά την πρόσφατη επίσκεψη μου στο ΟΑΚ με τον διευθύνοντα σύμβουλο και όπως μου γνώρισε τις επόμενες ημέρες αναμένεται κλιμάκιο στα Σφακιά για να δούμε την δυνατότητα σε ύψος κατασκευής του τοιχείου.

Είναι γνωστές οι προσπάθειες της δημοτικής αρχής σε συνεργασία με τον ΟΑΚ για την αλλαγή της αστοχίας της μελέτης που δεν περιείχε το τοιχείο αλλά τάφρο στο δρόμο που θα τον στένευε πολύ. Περιμένουμε την επίσκεψη των στελεχών του ΟΑΚ και θα σε ενημερώσω αν μπορείς να παραστείς για να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Παύλο το έργο βραχοπροστασίας του αλσυλίου της Χώρας Σφακίων το έχουμε δρομολογήσει μαζί και στην πορεία βοήθησαν και αλλοι με την συμπληρωματική χρηματοδότηση η οποία με αποφαση της προηγούμενης δημοτικής αρχής εχει μεταφερθεί στο σύνολό της (2.100.000 €) στον ΟΑΚ οποίος είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του. Εμείς έχουμε υποχρέωση θεσμικά να παρεμβαίνουμε για την σωστή και έγκαιρη υλοποίηση του».