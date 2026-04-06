Πολάκης προς Λαζαρίδη: «Να πας μια βόλτα στα Σφακιά να δεις τι έκανα ως δήμαρχος» – Φραστικό επεισόδιο στη Βουλή

Επεισόδιο με εκατέρωθεν χαρακτηρισμούς σημειώθηκε στη Βουλή ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον Μακάριο Λαζαρίδη, στην πρώτη του παρουσία του ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο κ. Λαζαρίδης παρουσίασε αρχικά στην Ολομέλεια το περιεχόμενο τροπολογίας που έχει κατατεθεί και προβλέπει έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και την οικονομική ενίσχυση των πληττόμενων κτηνοτρόφων.

Οπως μετέδωσε η “Καθημερινή”, με την ολοκλήρωση της παρέμβασής του, ο Λαζαρίδης δέχθηκε τα «πυρά» του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη. Ο βουλευτής σχολιάζοντας το σημερινό διάγγελμα του πρωθυπουργού, είπε: «η μόνη διαχρονική παθογένεια αυτού του τόπου είναι ότι όταν το μητσοτακέικο έχει την εξουσία, γεμίζει τις τσέπες του και όχι μόνο τις δικές του αλλά και 80, 100 οικογενειών, οι οποίες πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού (…) Σιγά! Ας ξεκρεμάσει τα φυσεκλίκια ο Μητσοτάκης που λέει ότι θα πολεμήσει το βαθύ κράτος. Το βαθύ κράτος είναι δημιούργημα της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς, μετά τον εμφύλιο, με ένα σκληρό πελατειακό κράτος που κυνήγησε το δημοκρατικό στρατόπεδο, έφερε πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, που έφτιαξε κοινωνικές κατηγορίες πελάτες-ψηφοφόρους και που σήμερα ζούμε το ίδιο. Βαθύ κράτος είναι το Predator, που βγήκε χθες ο Λαμπρόπουλος στο “Βήμα” και είπε από πού πληρώθηκε το Predator» πρόσθεσε κατηγορώντας τον πρωθυπουργό πως δεν μίλησε για το συγκεκριμένο ζήτημα στο σημερινό του μήνυμα.

Αναφερόμενος στις αποκαλύψεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Πολάκης έκανε λόγο για βαθύ κράτος: «αν είχατε μισή τσίπα φιλότιμο, κι εσύ κύριε υφυπουργέ κ. Λαζαρίδη που έλεγες ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αυτά που βγήκανε στη φόρα, έπρεπε να παραδεχθείς ότι υπάρχει σκάνδαλο στη μέση».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε ονομαστικά στην κ. Αραμπατζή, τον κ. Τσιάρα, την κ. Παπακώστα και τα όσα διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους διαλόγους του κ. Μελά που ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Τέλος, ο Παύλος Πολάκης κάλεσε τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριο Λαζαρίδη να δώσει απαντήσεις για την προέλευση του πτυχίου του.

Λαζαρίδης: «Σαπίλα είναι τα διπλά βιβλία»

«Σαπίλα και βαθύ κράτος, κύριε Πολάκη, είναι ο δήμαρχος που είχε διπλά βιβλία, ένα βιβλίο για τα άσπρα και ένα βιβλίο για τα μαύρα», απάντησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρόσθεσε: «Ακούστε κ. Πολάκη, βαθύ κράτος και σαπίλα είστε εσείς. Εχετε παραδεχθεί δημόσια ότι ως δήμαρχος είχατε διπλά βιβλία, ένα βιβλίο για τα μαύρα! Να μας εξηγήσετε λοιπόν ποια ήταν αυτά τα μαύρα και τι τα κάνατε! Και πού τα πήγατε! Σε ό,τι αφορά αυτή την αηδία στην οποία αναφέρεστε, εγώ έχω τελειώσει το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών το College of Southeastern Europe, το πτυχίο μου υπάρχει, μπορώ να σας το δείξω. Αφήστε λοιπόν την πλάκα. Δείξτε μας τα βιβλία με τα μαύρα και πού πήγαν τα λεφτά τα οποία τρώγατε».

Χαρακτηρισμοί από τον Π. Πολάκη

«Εγώ προκάλεσα τον κ. Λαζαρίδη να μας πει από πού είναι το πτυχίο του, δεν το λέει. Του είπα ποιο είναι το βαθύ κράτος και μου λέει εμένα ότι είμαι εγώ το βαθύ κράτος, με τα μαύρα ταμεία. Να πας μια βόλτα στα Σφακιά, Λαζαρίδη, και να δεις τι έκανα εγώ! […] Να δεις τι έκανα εγώ ως δήμαρχος, τότε που Σαμαράς και Βενιζέλος είχαν κατακρεουργήσει την ελληνική κοινωνία και εγώ έβαζα τους Σφακιανούς αντί να δίνουνε στεφάνια στις κηδείες […] να πληρώνουνε για δημοτικό γιατρό και δημοτική νοσηλεύτρια!», είπε ο κ. Πολάκης και πρόσθεσε: «Πες από πού είναι το πτυχίο σου, Λαζαρίδη, και μετά ξανατραγούδα! […] Γιατί αρκετά σας χαϊδέψαμε κάτι χούλιγκαν σαν και σένα, γιατί χούλιγκαν είσαι!».