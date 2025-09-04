Πολάκης: «Να πάρουμε πίσω τα Χανιά μας»

menu
Κάλεσμα στους Χανιώτες να «πάρουν πίσω την πόλη τους» και να στηρίξουν μια μεγάλη πολιτική αλλαγή απηύθυνε ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Παύλος Πολάκης, σε ανακοίνωσή του με σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση και την οικογένεια Μητσοτάκη.

Ο κ. Πολάκης χαρακτήρισε «μεγάλο άθλο» την εκλογή του στις εκλογές του 2023, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέγραψε ποσοστό 20,64% στα Χανιά και ο ίδιος εξελέγη με 11.862 σταυρούς, υποστηρίζοντας ότι «είχαμε απέναντι περισσότερους απ’ όσους υπολογίζαμε».

Στην τοποθέτησή του κατήγγειλε «παράνομες επιστρεπτέες προκαταβολές σε ξενοδόχους και επιχειρηματίες», «παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε όσους δεν είχαν γη ή ζώα», καθώς και «εκτεταμένη διαφθορά με χαριστικές τροπολογίες για ιδιωτική πολεοδόμηση και συμφωνίες με ομίλους». Παράλληλα μίλησε για «εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια σε δικηγόρους, δικαστές, κληρικούς, το δασαρχείο, την αστυνομία και το στρατό».

«Μας έπνιξε η μπόχα», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι το «Μητσοτακέικο» προσπαθεί να ελέγξει «όλους τους αρμούς της εξουσίας, φανερά και κρυφά, με λογική Κόζα Νόστρα».

Ο βουλευτής Χανίων έθεσε ξεκάθαρα διλήμματα:

  • «Ή με τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη ή με το Μητσοτακέικο».

  • «Ή με ανάπτυξη για όλους, με σεβασμό στη φύση και τον πολιτισμό ή με ξενοδοχεία στον αφρό της θάλασσας και ανεμογεννήτριες στα βουνά για τους κολλητούς της εξουσίας».

  • «Ή με όσα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πολάκης το 2015-2019 ή με το βούρκο που οργανώθηκε από το 2019 μέχρι σήμερα».

«Το δίλημμα είναι ξεκάθαρο: από τους αγρότες μέχρι τους επαγγελματίες, από τους εργαζόμενους μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση, από τη νεολαία μέχρι τους συνταξιούχους. Η επιλογή είναι του λαού», κατέληξε ο Παύλος Πολάκης.

