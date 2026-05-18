Πολάκης για ναυάγιο στο Φραγκοκάστελο: «Αυτή είναι η πειρατεία του Ισραήλ»

Στο ναυαγισμένο πλοίο του στολίσκου για τη Γάζα στο Φραγκοκάστελο αναφέρθηκε σε δήλωσή του στα «Χανιώτικα νέα», ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης, με αφορμή την παρουσία του σε εκδήλωση του Δήμου Σφακίων.

Αναλυτικά ανέφερε: «Εδώ στο Φραγκοκάστελλο, ανοιχτά στην ξέρα φαίνεται το αποτέλεσμα της πειρατικής επιδρομής των Ισραηλινών νότια και δυτικά της Κρήτης που επιτέθηκαν στα πλοία του στολίσκου αλληλεγγύης για τη Γάζα, συνέλαβαν το πλήρωμα και το συγκεκριμένο ιστιοπλοϊκό ακυβέρνητο ήρθε και ξώκυλε στις ξέρες εδώ ανοιχτά στο Φραγκοκάστελλο.

Είναι ένα υλικό παράδειγμα της ληστείας και της πειρατείας των Ισραηλινών σε νερά τα οποία είναι ευθύνη της ελληνικής πολιτείας να κάνει έρευνα και διάσωση και έχουμε αναδείξει τις βαρύτατες ευθύνες στο πως μπόρεσαν οι Ισραηλινοί να κάνουν τέτοια πειρατεία 600 χιλιόμετρα μακριά από τη Γάζα. Αυτό εδώ το σκάφος πρέπει να απομακρυνθεί γιατί υπάρχουν και κίνδυνοι μόλυνσης και πρέπει και το υπουργείο Ναυτιλίας και η Περιφέρεια να λάβουν τα μέτρα .για να απομακρυνθεί από εκεί».