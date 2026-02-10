Πολάκης: «Χυδαία άρση της ασυλίας μου»

Για «χυδαία άρση» της ασυλίας του με την σύμφωνη γνώμη ΠΑΣΟΚ – ΝΔ κάνει λόγο ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης.

Αναλυτικά σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει τα εξής:

«Συνεδρίασε σήμερα η Ειδική Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας η οποία συνεδρίασε προκειμένου να εισηγηθεί για την άρση ή μη της ασυλίας του Παύλου Πολάκη, μετά από μηνυτήρια αναφορά του Σταμάτη Πουλή.

Κατά την κατάθεση του, ο Τομεάρχης Διαφάνειας και Βουλευτής Χανίων Π. Πολάκης τόνισε:

-Αυτή είναι η 13η αίτηση άρσης ασυλίας που έρχεται για εμένα στη Βουλή. Είμαι σίγουρος ότι έχω καταρρίψει το ρεκόρ Γκίνες. Ταυτόχρονα, όμως, είναι η πιο χυδαία και προκλητική αίτηση άρσης ασυλίας που με αφορά.

-Ουσιαστικά άρουν τη Βουλευτική μου ασυλία επειδή κατέθεσα στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης για το σκάνδαλο των 23 παράνομων προσλήψεων και έτσι σύμφωνα με την πλειοψηφία τουλάχιστον της Ειδικής Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας , επηρέασα το Δικαστήριο.

-Αντί να απολογηθεί η κυβέρνηση και ο υπουργός που έβαλαν τον ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) να αποσυρθεί από την υποστήριξη της κατηγορίας στο Δικαστήριο, μηνύουν εμένα που ως μάρτυρας προσπάθησα να υπερασπιστώ το συμφέρον του Δημοσίου και να αναδείξω τη ζημιά των 250.000 € που υπέστη από τις 23 παράνομες προσλήψεις. Να σημειωθεί δε ότι από τους 23 παράνομους διορισμούς, οι 13 από αυτούς ενώ είχαν δηλωθεί ότι απασχολούνταν στο ΚΕΕΛΠΝΟ, στην πραγματικότητα απασχολούνταν στο γραφείο του κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

-Αυτή η άρση ασυλίας είναι σίγουρο ότι λειτουργεί παραδειγματικά καθώς αποτρέπει τον οποιονδήποτε από το να καταθέσει σε ανάλογες υποθέσεις με το φόβο ότι μπορεί να βρεθεί κατηγορούμενος.

-Καταπληξη και αηδια προκαλει η σταση του ΚιναλΠασοκ που μεσω του βουλευτη του Δουδωνη ψηφισε υπερ της αρσης ασυλιας του Πολακη Παυλου ,δινοντας ετσι ,μαλλον,διαπιστευτήρια συγκυβερνησης με τη ΝΔ και παιρνοντας διαζυγιο απο στοιχειωδεις αρχες δημοκρατιας,νομικης επιστημης και προοδευτικων αρχων!!

-Ευχαριστω τους εκπροσωπους ΚΚΕ,ΝΕΑΡ και ΝΙΚΗ που μαζι με τον εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ ,καταψηφισαν αυτην τη χυδαια αρση ασυλιας μου».