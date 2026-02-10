menu
14.4 C
Chania
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτική
Πολιτική

Πολάκης: «Χυδαία άρση της ασυλίας μου»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Για «χυδαία άρση» της ασυλίας του με την σύμφωνη γνώμη ΠΑΣΟΚ – ΝΔ κάνει λόγο ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης.

Αναλυτικά σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει τα εξής:

«Συνεδρίασε σήμερα η Ειδική Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας η οποία συνεδρίασε προκειμένου να εισηγηθεί για την άρση ή μη της ασυλίας του Παύλου Πολάκη, μετά από μηνυτήρια αναφορά του Σταμάτη Πουλή.

Κατά την κατάθεση του, ο Τομεάρχης Διαφάνειας και Βουλευτής Χανίων Π. Πολάκης τόνισε:

-Αυτή είναι η 13η αίτηση άρσης ασυλίας που έρχεται για εμένα στη Βουλή. Είμαι σίγουρος ότι έχω καταρρίψει το ρεκόρ Γκίνες. Ταυτόχρονα, όμως, είναι η πιο χυδαία και προκλητική αίτηση άρσης ασυλίας που με αφορά.

-Ουσιαστικά άρουν τη Βουλευτική μου ασυλία επειδή κατέθεσα στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης για το σκάνδαλο των 23 παράνομων προσλήψεων και έτσι σύμφωνα με την πλειοψηφία τουλάχιστον της Ειδικής Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας , επηρέασα το Δικαστήριο.

-Αντί να απολογηθεί η κυβέρνηση και ο υπουργός που έβαλαν τον ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) να αποσυρθεί από την υποστήριξη της κατηγορίας στο Δικαστήριο, μηνύουν εμένα που ως μάρτυρας προσπάθησα να υπερασπιστώ το συμφέρον του Δημοσίου και να αναδείξω τη ζημιά των 250.000 € που υπέστη από τις 23 παράνομες προσλήψεις. Να σημειωθεί δε ότι από τους 23 παράνομους διορισμούς, οι 13 από αυτούς ενώ είχαν δηλωθεί ότι απασχολούνταν στο ΚΕΕΛΠΝΟ, στην πραγματικότητα απασχολούνταν στο γραφείο του κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

-Αυτή η άρση ασυλίας είναι σίγουρο ότι λειτουργεί παραδειγματικά καθώς αποτρέπει τον οποιονδήποτε από το να καταθέσει σε ανάλογες υποθέσεις με το φόβο ότι μπορεί να βρεθεί κατηγορούμενος.

-Καταπληξη και αηδια προκαλει η σταση του ΚιναλΠασοκ που μεσω του βουλευτη του Δουδωνη ψηφισε υπερ της αρσης ασυλιας του Πολακη Παυλου ,δινοντας ετσι ,μαλλον,διαπιστευτήρια  συγκυβερνησης με τη ΝΔ και παιρνοντας διαζυγιο απο στοιχειωδεις αρχες δημοκρατιας,νομικης επιστημης και προοδευτικων αρχων!!

-Ευχαριστω τους εκπροσωπους ΚΚΕ,ΝΕΑΡ και ΝΙΚΗ που μαζι με τον εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ ,καταψηφισαν αυτην τη χυδαια αρση ασυλιας μου».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum