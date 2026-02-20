menu
Ποιος θυµάται την παρακαταθήκη του Σκουλάκη;

Παρασκευάς Περάκης
Παρασκευάς Περάκης
0

Μάρτη του 2013, σε έναν εορτασµό του ∆ήµου Χανίων για την Καθαρά ∆ευτέρα στους Αγίους Αποστόλους, ο µακαρίτης Μανώλης Σκουλάκης δήλωνε τότε ως δήµαρχος της πόλης:

«Αυτόν τον χώρο θα τον κρατήσουµε εµείς ζωντανό. Γι’ αυτό συνιστώ στους πολίτες εδώ να κάνουν τη γυµναστική τους, τη βόλτα τους, τον αθλητισµό τους και το κολύµπι τους, εδώ να κάνουν τα πάντα. Και προτείνω σήµερα να δηµιουργηθεί ένα σώµα εθελοντών για τους Αγίους Αποστόλους σε µόνιµη βάση και όλοι µαζί να φτιάξουµε µια οµάδα στήριξης αυτής της καταπληκτικής περιοχής».

13 χρόνια µετά, το πράσινο στην πόλη των Χανίων έχει λιγοστέψει και η προστασία των Αγίων Αποστόλων προβάλει ως ανάγκη πιο επιτακτικά από ποτέ.

Τα σχέδια της δηµοτικής Αρχής Σηµανδηράκη για µια «ανάπλαση» της περιοχής, περιλαµβάνουν ένα φαραωνικό θέατρο χωρίς σαφείς δεσµεύσεις για τα σύνοδα έργα που θα περιλαµβάνει το σχέδιο αυτό.

Το θέµα συζητήθηκε χθες στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε την αντιπολίτευση να θέτει απλά ερωτήµατα χωρίς να λαµβάνει καµία ξεκάθαρη απάντηση.

«Αυτή είναι η εισήγηση, αν θέλετε, την ψηφίζετε», σηµείωσε κυνικά ο πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Καραγιαννάκης

«Μια προέγκριση ζητάµε για ένα ειδικό πολεοδοµικό σχέδιο και µετά θα συζητήσουµε τις λεπτοµέρειες. ∆εν είναι ώρα για αυτά», σχολίασε ο αντιδήµαρχος κ. Καλογριδάκης τονίζοντας: «µην πάµε να κολλήσουµε τη µελέτη βάζοντας σε κίνδυνο τη χρηµατοδότηση».

«Εάν κάποιοι θεωρούν κεντρικό πολιτικό διακύβευµα τη χωρητικότητα του θεάτρου των Αγίων Αποστόλων για να κάνουν πολιτική καριέρα εν όψει εκλογών και θέσουν σε κίνδυνο την ανάπλαση, δεν θα τους περάσει», σηµείωσε ο κ. Σηµανδηράκης που επικαλέστηκε και την «καθοριστική συµβολή του αείµνηστου Μανώλη Σκουλάκη» για την απόδοση της περιοχής στην κοινωνία των Χανίων.

Υπάρχει όµως µια… χαώδης διαφορά από το 2013 µέχρι σήµερα.

Η αγωνία της τότε δηµοτικής Αρχής Χανίων ήταν «να µην χαθεί µια σπιθαµή γης στους Αγίους Αποστόλους. Σήµερα η αγωνία της ∆ηµοτικής Αρχής για την ίδια περιοχή είναι «να µη χαθεί η χρηµατοδότηση».

Άλλοι καιροί, άλλες προτεραιότητες…

