Ποιος θα νοιαστεί για την Παλιά Πόλη;

Για αποφάσεις για αλλαγές στην παλιά πόλη δίχως να λαµβάνεται υπόψιν η γνώµη των κατοίκων της, µίλησε στο τελευταίο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων, η γραµµατέας του συλλόγου τους κ. ∆. Κουκλάκη.

Όπως ανέφερε στο σώµα η κ. Κουκλάκη, ο “Σύλλογος Κατοίκων Παλιάς Πόλης” είχε καταθέσει συγκεκριµένα αιτήµατα και προτάσεις στο συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας πριν από δύο χρόνια.

Μάλιστα όπως θυµάται ο γράφων που ήταν παρών, πάνω στα συγκεκριµένα ζητήµατα που έβαζαν οι κάτοικοι έγινε εκτενή συζήτηση.

Ωστόσο, µια σειρά από παρεµβάσεις που αφορούν ειδικά το κυκλοφοριακό και τη στάθµευση, αλλά και η µη εφαρµογή άλλων αποφάσεων που είχαν παρθεί το 2018 για το κανονισµό παραχώρησης δηµόσιου χώρου για τα τραπεζοκαθίσµατα και τα εµπορεύµατα έχουν κάνει κάτι παραπάνω από δύσκολη την καθηµερινότητα των κατοίκων.

«Ζητάµε ενηµέρωση και να µην λαµβάνονται αποφάσεις σε διάφορες επιτροπές χωρίς να έχουµε τη σχετική πληροφόρηση» λένε οι κάτοικοι, αλλά τα αιτήµατά τους µάλλον απευθύνονται σε “ώτα µη ακουόντων”.