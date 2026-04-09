Εδώ και λίγες µέρες, µια είδηση κυριαρχεί στο πολιτικό ρεπορτάζ. Με τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως, έντεκα επιπλέον εν ενεργεία βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης φέρονται να εµπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα σκάνδαλο που από τη στιγµή που αποκαλύφθηκε πριν περίπου ένα χρόνο δεν έχει πάψει να µας τροφοδοτεί µε ειδήσεις για αµύθητα ποσά στις τσέπες κοµµατικών φίλων της κυβέρνησης, πληροφορίες που δηµιουργούν την αίσθηση οργανωµένου κυκλώµατος και γεγονότα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που κάνουν τον καθένα να αναφωνεί «Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;»

Και δεν είναι µόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από περίπου έναν µήνα, ήρθε στο φως ένα ακόµη σκάνδαλο διασπάθισης ευρωπαϊκού και δηµόσιου χρήµατος, αυτό των προγραµµάτων κατάρτισης, στο οποίο εµπλέκεται και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Καιρό τώρα η αντιπολίτευση φωνάζει για δισεκατοµµύρια σε απευθείας αναθέσεις από το ταµείο ανάκαµψης ενώ εµείς οι πολίτες δεν µπορούµε να ξεχωρίσουµε ούτε ένα εµβληµατικό έργο σε καµία περιφέρεια της χώρας, παρά το πρωτοφανές ύψος των διαθέσιµων πόρων.

Ακούω στη δηµόσια σφαίρα συζήτησης αλλά και σε συζητήσεις µεταξύ φίλων: «Τι τα θες και τα ψάχνεις ; Έτσι ήταν πάντα. Η διαφθορά είναι ένα ταγκό που χορεύεται από δύο… και η Ελλάδα είναι η χώρα της ρεµούλας». ∆εν είναι όµως έτσι.

Άλλο πράγµα η ύπαρξη φαινοµένων διαφθοράς σε µια κοινωνία και άλλο η συστηµατική, οργανωµένη αξιοποίηση κρατικών µηχανισµών προς όφελος ενός πολιτικού δικτύου. Η διαφορά δεν είναι µόνο ποσοτική, είναι βαθιά ποιοτική. Στην πρώτη περίπτωση έχουµε παθογένειες. Στη δεύτερη, έχουµε δοµή.

Όταν η παρούσα κυβέρνηση ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2019, παρέλαβε -πέραν όλων των άλλων – ένα περιβάλλον στο οποίο η εκτεταµένη διασπάθιση δηµόσιου χρήµατος είχε µηδενιστεί για τουλάχιστο 10 έτη. Όχι επειδή η χώρα είχε «εξαγνιστεί», αλλά επειδή οι συνθήκες της οικονοµικής κρίσης, η αυστηρή επιτήρηση και η έλλειψη διαθέσιµων πόρων δεν επέτρεπαν την αναπαραγωγή τέτοιων φαινοµένων σε µεγάλη κλίµακα.

Από το 2009 έως το 2019, δεν εξαφανίστηκαν οι µηχανισµοί που θα επιθυµούσαν να συµµετάσχουν σε µια «γιορτή» ρουσφετιών. Απλώς δεν υπήρχε το πεδίο για να λειτουργήσουν. Τα άδεια ταµεία και η στενή επιτήρηση λειτούργησαν ως θεσµικός περιορισµός. Από το 2015 και µετά η τότε κυβέρνηση, ανεξαρτήτως πολιτικής αντίθεσης µε αυτές τις πρακτικές, γνώριζε πως οποιαδήποτε απόκλιση θα µεγιστοποιούνταν άµεσα σε ένα περιβάλλον αγωνιώδους αποδόµησής της.

Το 2019, η νέα τότε κυβέρνηση είχε την ευκαιρία να συνεχίσει να κρατά σε µηδενική διάσταση αυτή την παθογένεια. Επέλεξε να την επαναφέρει : Επτά χρόνια µετά, αποδεικνύεται καθηµερινά ότι η πολιτική επένδυση δεν έγινε στη θεσµική θωράκιση και στην αναδιάταξη του παραγωγικού µοντέλου, αλλά στη σταδιακή οικοδόµηση διεφθαρµένων δικτύων επιρροής. ∆ικτύων που αξιοποιούν την κρατική και ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση όχι ως εργαλείο ανάπτυξης, αλλά ως µέσο πολιτικής επιβίωσης και αναπαραγωγής.

Και εδώ βρίσκεται το πραγµατικό πρόβληµα. Όταν η διαχείριση των δηµόσιων πόρων µετατρέπεται σε µηχανισµό ενίσχυσης κοµµατικών στρατών, η διαφθορά παύει να είναι µια παθογένεια που πρέπει να αντιµετωπιστεί και µετατρέπεται σε λειτουργικό στοιχείο του ίδιου του συστήµατος, µια από τις µεγαλύτερες απειλές για τη ∆ηµοκρατία. Όταν, µάλιστα, για τη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων παρεµβαίνουν ευρωπαϊκοί θεσµοί, το ζήτηµα ξεπερνά τα εθνικά όρια και αγγίζει (για µια ακόµα φορά) την αξιοπιστία και την ασφάλεια της χώρας στο σύνολό της.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτηµα δεν είναι αν «έτσι ήταν πάντα». Το ερώτηµα είναι αν θα συνεχίσει να είναι έτσι. Η απάντηση σε αυτό δεν είναι ιστορική, είναι βαθιά πολιτική. Και δεν αφορά κάποιους άλλους που κυβερνούν αλλά τον κάθε πολίτη που επιλέγει αν θα το αποδεχτεί ή θα το αµφισβητήσει.

*Ο Βασίλης Παπαστάµος είναι εκπαιδευτικός