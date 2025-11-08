Ποιος φροντίζει τη µητέρα που φροντίζει;

Κάθε χρόνο, από την 1η έως τις 7 Νοεµβρίου, γιορτάζεται στην Ελλάδα η Παγκόσµια Εβδοµάδα Θηλασµού, µε σκοπό την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα οφέλη του µητρικού θηλασµού, τα οποία δεν αφορούν µόνο το µωρό, αλλά και τη µητέρα, την οικογένεια και την κοινωνία.

Ο θηλασµός είναι πολλά περισσότερα από τροφή. Είναι επικοινωνία, επαφή, ασφάλεια και αγάπη. Είναι το πρώτο «σπίτι» έξω από τη µήτρα, το µέρος όπου το µωρό αναγνωρίζει τον ρυθµό της καρδιάς, τη µυρωδιά και τη φωνή της µητέρας του. Μέσα από τον θηλασµό, το νεογέννητο χτίζει σταδιακά έναν δεσµό εµπιστοσύνης και στοργής, που αποτελεί θεµέλιο για όλη του τη ζωή.

Κάθε χρόνο, λοιπόν, ακούµε για τα οφέλη του θηλασµού, όµως, σπανίως µιλάµε για κάτι εξίσου σηµαντικό: ποιος φροντίζει τη µητέρα που θηλάζει;

Η αθέατη πραγµατικότητα πίσω από τις εικόνες

Οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα µέσα παρουσιάζουν τον θηλασµό (και τη µητρότητα) σαν µια φυσική, ήρεµη και ροµαντική διαδικασία. Η αλήθεια όµως είναι συχνά πιο σύνθετη. Ο θηλασµός, αν και φυσικός, δεν είναι αυτονόητος ούτε αυτόµατος. Απαιτεί γνώση, υποστήριξη, σωστή καθοδήγηση και, κυρίως, φροντίδα προς τη γυναίκα που τον βιώνει. Πίσω από τις καθηµερινές στιγµές φροντίδας και τρυφερότητας, υπάρχουν πολλές µητέρες που θηλάζουν εξαντληµένες, άυπνες και µε πολλές αµφιβολίες και άγχος, όχι µόνο για τον θηλασµό, αλλά και για βασικά θέµατα στη φροντίδα και ανατροφή του παιδιού τους.

Μητέρες που προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός µωρού που εξαρτάται ολοκληρωτικά από εκείνες, ενώ ο υπόλοιπος κόσµος συνεχίζει να περιστρέφεται όπως πριν. Κι ενώ όλοι µιλούν για το «καλό του παιδιού», ελάχιστοι στρέφουν το βλέµµα στη σωµατική και ψυχική κατάσταση της µητέρας.

Η µητέρα χρειάζεται φροντίδα για να µπορεί να δίνει φροντίδα

Η εικόνα της «δυνατής µητέρας που τα καταφέρνει όλα», της «υπερηρωΐδας» κυριαρχεί στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά είναι και µια παγίδα. Πολλές γυναίκες, στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν σε αυτό το πρότυπο, καταπιέζουν τις δικές τους ανάγκες, τα θέλω τους, την κούραση, τα δάκρυα, αλλά και την ανάγκη για βοήθεια.

Η θηλάζουσα µητέρα χρειάζεται:

Επαρκή ξεκούραση: Οι δουλειές του σπιτιού ή τη φροντίδα των µεγαλύτερων παιδιών δεν είναι αποκλειστικά δική της ευθύνη και αρµοδιότητα.

Συναισθηµατική υποστήριξη: Κάθε µητέρα χρειάζεται τουλάχιστον ένα στοργικό άτοµο να την ακούσει χωρίς να κρίνει και να της πει ότι «είναι αρκετή», ότι «δεν είναι µόνη».

Χώρο και ηρεµία για να θηλάζει χωρίς πίεση ή βιασύνη.

Θετικά µηνύµατα, ενδυνάµωση και ενθάρρυνση, αντί για αντιφατικές συµβουλές, συγκρίσεις ή παραπληροφόρηση µε µύθους σχετικούς µε τον θηλασµό. Κάθε µητέρα και δυάδα θηλασµού είναι µοναδική και ξεχωριστή.

Πρακτική βοήθεια, γιατί το «αν θες, µπορείς» δεν αρκεί, ειδικά αν δεν υπάρχει χρόνος για ξεκούραση και κατάλληλη υποστήριξη.

Ο θηλασµός µπορεί να είναι µια βαθιά θεραπευτική εµπειρία και για τους δύο (µαµά και µωρό), αλλά µόνο όταν η µητέρα δεν νιώθει µόνη. Για πολλές γυναίκες, ο θηλασµός είναι µια ευκαιρία για σύνδεση, µια στιγµή όπου µέσα από την αγκαλιά µαζί µε το µωρό της µπορούν να ξαναβρούν τη δύναµη του σώµατός τους, την εµπιστοσύνη στη φύση και την αξία της τρυφερότητας. Όταν όµως αυτή η εµπειρία συνοδεύεται από κούραση, αµφιβολία, αποµόνωση ή κριτική, η µαγεία της χάνεται. Η παρουσία ενός ανθρώπου που ακούει, που κατανοεί και που στέκεται δίπλα χωρίς να «διορθώνει», µπορεί να µεταµορφώσει τα δάκρυα εξάντλησης σε δάκρυα ανακούφισης. Ο θηλασµός δεν χρειάζεται να είναι τέλειος, αλλά χρειάζεται να είναι αληθινός µε αγάπη, αποδοχή και στήριξη.

Ο ρόλος του περιβάλλοντος και της κοινότητας

Ο θηλασµός δεν χρειάζεται να είναι προσωπική υπόθεση της κάθε µητέρας που επιθυµεί να θηλάσει το µωρό της. Μπορεί να ξεκινάει µε αυτή τη σηµαντική προϋπόθεση, αλλά καταλήγει να είναι µια οµαδική προσπάθεια. Κάθε µέλος της οικογένειας, κάθε φιλικό πρόσωπο, συνάδελφος ή επαγγελµατίας που έρχεται σε επαφή µαζί της, µπορεί να κάνει τη διαφορά για την εµπειρία που θα έχει στο ταξίδι του θηλασµού:

Ο σύντροφος µπορεί να αναλάβει τη φροντίδα του µωρού, τις ώρες που αυτό δεν θηλάζει ή τις δουλειές του σπιτιού.

Οι παππούδες µπορούν να προσφέρουν στήριξη χωρίς να κρίνουν ή να πιέζουν για «λίγη φόρµουλα γιατί φαίνεται να µην έχει γάλα».

Οι επαγγελµατίες υγείας να ενηµερώνουν µε σεβασµό, βασισµένοι στην επιστήµη τους, αλλά και στην ενσυναίσθηση.

Η κοινωνία να δηµιουργεί χώρους θηλασµού, φιλικούς προς τη µητέρα, όπου δεν θα χρειάζεται να «κρύβεται», αλλά να µπορεί να θηλάζει µε άνεση, αξιοπρέπεια και σεβασµό.

Μια µητέρα που θηλάζει χρειάζεται να αισθάνεται ορατή, αποδεκτή και σεβαστή. Όχι ηρωίδα ή κάτι το «ξεχωριστό», αλλά ένας άνθρωπος µε ανάγκες και όρια.

Το µήνυµα γι’ αυτήν την εβδοµάδα

Αυτή την Παγκόσµια Εβδοµάδα Θηλασµού, ας µιλήσουµε όχι µόνο για το πόσο σηµαντικός είναι ο θηλασµός, αλλά και για το πόσο σηµαντική είναι η µητέρα. Γιατί πίσω από κάθε µωρό που θηλάζει, υπάρχει µια γυναίκα που προσφέρει χρόνο, σώµα και ψυχή.

Ας φροντίσουµε τις µητέρες, όπως εκείνες φροντίζουν τη ζωή. Ας τις στηρίξουµε µε λόγια, πράξεις και πολιτικές που τιµούν την προσφορά τους. Γιατί ο θηλασµός ανθίζει µόνο όταν ανθίζει η µητέρα. Και είναι υπόθεση όλων µας να διαφυλάξουµε και να προστατεύσουµε το δικαίωµα κάθε µητέρας που θέλει να θηλάσει το µωρό της, αλλά και το αναφαίρετο δικαίωµα κάθε µωρού να θηλάσει.

*Η Έλενα Γκίκα, είναι δηµιουργός του «Μαζί µε Αγάπη», Βιοχηµικός-Βιοτεχνολόγος, MBΑ, MSc, Φοιτήτρια Μαιευτικής (ΠΑ∆Α), πιστ. Βοηθός µητρότητας (CD, DONA)