Ποινή φυλάκισης με αναστολή σε 25χρονο για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και άσκοπους πυροβολισμούς

Σε ποινή φυλάκισης 34 μηνών, με την έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, καταδικάστηκε χθες, Δευτέρα 13 Απριλίου, από το Αυτόφωρο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, 25χρονος κατηγορούμενος για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, άσκοπους πυροβολισμούς και παράβαση του νόμου περί ευζωίας των ζώων.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο 25χρονος συνελήφθη μετά από μήνυση ιδιώτη γιατί πυροβολούσε με κυνηγετική καραμπίνα τα μεσάνυχτα της Ανάστασης, Σάββατο 11 Απριλίου. Το δικαστήριο τον καταδίκασε για τις κατηγορίες της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, καθώς και των άσκοπων πυροβολισμών, αλλά τον απήλλαξε της κατηγορίας για παράβαση του νόμου περί ευζωίας των ζώων, αποδεχόμενο ότι ο κατηγορούμενος δεν ήξερε ότι στο σπίτι του μηνυτή, έξω από το οποίο πυροβολούσε, υπήρχε κατοικίδιο ζώο.