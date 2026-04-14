Ελλάδα

Ποινή φυλάκισης με αναστολή σε 25χρονο για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και άσκοπους πυροβολισμούς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε ποινή φυλάκισης 34 μηνών, με την έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, καταδικάστηκε χθες, Δευτέρα 13 Απριλίου, από το Αυτόφωρο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, 25χρονος κατηγορούμενος για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, άσκοπους πυροβολισμούς και παράβαση του νόμου περί ευζωίας των ζώων.

Ειδικότερα,  όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  ο 25χρονος συνελήφθη μετά από μήνυση ιδιώτη γιατί πυροβολούσε με κυνηγετική καραμπίνα τα μεσάνυχτα της Ανάστασης, Σάββατο 11 Απριλίου. Το δικαστήριο τον καταδίκασε για τις κατηγορίες της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, καθώς και των άσκοπων πυροβολισμών, αλλά τον απήλλαξε της κατηγορίας για παράβαση του νόμου περί ευζωίας των ζώων, αποδεχόμενο ότι ο κατηγορούμενος δεν ήξερε ότι στο σπίτι του μηνυτή, έξω από το οποίο πυροβολούσε, υπήρχε κατοικίδιο ζώο.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
