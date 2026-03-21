Ποιητικό αναλόγιο: «∆εν ήµουν πλασµένος για τον πόλεµο»

Ο ∆ήµος Χανίων, η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης (∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ.), ο Σύνδεσµος Φιλολόγων Νοµού Χανίων και το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Ποίησης, συνδιοργανώνουν ποιητικό αναλόγιο µε τίτλο: «∆εν ήµουν πλασµένος για τον πόλεµο», την Κυριακή 22 Μαρτίου και ώρα 19:30, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Κ.Α.Μ.).

Στην εκδήλωση οι ηθοποιοί Φανή Γεωργακάκη και Εµµανουήλ Στεφανουδάκης θα παρουσιάσουν επιλεγµένα ποιήµατα, που αναδεικνύουν τη δύναµη της ποίησης ως φωνή αντίστασης απέναντι στη βία και τον πόλεµο, αλλά και ως χώρο στοχασµού για την ανθρώπινη µοίρα και την αξία της ειρήνης. Τον µουσικό σχολιασµό της βραδιάς θα πραγµατοποιήσει ο Ιωάννης Γιαννακάκης, αντιδήµαρχος Πολιτισµού του ∆ήµου Χανίων.

Η εκδήλωση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων για την Παγκόσµια Ηµέρα Ποίησης και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.