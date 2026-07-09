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Ποιητές και ριμαδόροι σχολιάζουν την επικαιρότητα

Νίκος Φλεμετάκης
Νίκος Φλεμετάκης
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Μαντινάδες – στιχάκια

Τίμιος και αν είσαι παλικάρι
σίγουρα θα ‘χεις παλέψει με λιοντάρι,
γνώση αγιοσύνης έχεις φως
υπάρχει και για μας ένας Θεός!

Τίμια η μάνα η καλή
Δροσερή πηγή η παραμάνα αυτή,
τίμια κι η άκρη μου
προφήτευε το δάκρυ μου.

ΦΕΖΑ (Φως – Έρωτας – Ζωή – Αγάπη)
Αικατερίνη Ε. Αρχοντάκη

Τση ΈρημΉς Μου
Τση Καρδιάς…

Τση έρημής μου τση καρδιάς λέω τση κάθε μέρα……
Σκοτώνει σε η ανάμνηση πιο γρήγορα από σφαίρα .
Κι απάντησέ μου η καρδιά αυτό δεν είναι ψέμα
Πως στο κορμί κυκλοφορεί τσ’ ανάμνησης το αίμα .

Τα ρόδα κι αν μαράθηκαν κι αν έφυγε η νιότης
Φταίει άπου τα πλάκωσε ο χρόνος ο προδότης .

Ο χρόνος την ανάμνηση σιγά σιγά τη σβήνει
Το άρωμά τση μοναχά μες στην καρδιά αφήνει.

Τι κι αν η νιότης χάθηκε τα γιασεμιά τση  τ΄’άσπρα,
Οι αναμνήσεις μείνανε σαν τ’ ουρανού τα άστρα.

Πάψε να ζεις με τα παλιά και τσ’ αναμνήσεις μόνο .
Στα μάτια φέρνουν δάκρυα και στην καρδιά τον πόνο.

Όσο αναπνέω θε να ζω με τσ’ αναμνήσεις  μόνο
Κι ας φέρνουνε τα δάκρυα και στην καρδιά τον πόνο

Πάντα κρατώ στη μνήμη μου θύμισες π΄’ ανασταίνουν
και τσι πικρές μου τσι στιγμές εκείνες μου γλυκαίνουν

Σκάλισε πάλι η πέννα μου  βαθειά τα περασμένα
Κι έφερε μνήμες στο μυαλό με μάτια δακρυσμένα

Όταν τα λόγια της ψυχής ,τα μάτια τα δακρύζουν,
Δίδουν ζωή τα δάκρυα, στα λούλουδα ν ΄’ανθίζουν

Πάντα κρατώ στη μνήμη μου θύμισες π΄’ ανασταίνουν
και τσι πικρές μου τσι στιγμές εκείνες μου γλυκαίνουν.

Την έρημη μου τη καρδιά ρωτώ τη κάθε μέρα.
Η Ανάμνηση σκοτώνει ΣΕ γη τουφεκιού η σφαίρα;

Νίκος Φλεμετάκης

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