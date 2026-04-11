Ποιητές και ριμαδόροι σχολιάζουν την επικαιρότητα

Το Πάσχα και το παράπονο

του αρνιού

Θε µου γιατί δεν µ’ έκανες

σκυλάκι στα σαλόνια

κι όχι αρνάκι σουβλιστό

στ’ αθρώπινα σαγόνια.

Με σφάξανε κι αντιλαλεί

το βέλασµα της µάνας,

και το κουδούνι της χτυπάς

σαν νεκρική καµπάνα.

Κι ένας καλός φιλάνθρωπος

λατρεύει τα ζωάκια

γι΄ αυτό µασεί σιγά- σιγά

και µόνο… παϊδάκια.

Γιώργος Λεάνδρου Κοκολογιάννης

=

Μαντινάδες (στιχάκια)

Απρίλης 2026

Λιώνει η γη µου το κερί

κερί το δίχως άλλο

πίνει η κόρη το κρασί

κρασί και θέλει κι άλλο.

Κοµποσκινίζω προς σε ορθίζω

δεν σε ορίζω, γι’ αυτό αρχίζω

να καθαρίζω και να αξίζω.

Φέζα (Φως – Έρωτας – Ζωή – Αγάπη)

=

Αναστάσιµη προσευχή

Απόψε που χαρµόσυνα χτυπούν για σε οι καµπάνες,

που οι πύλες τ’ Άδη σπάσανε κι άνοιξ’ ο ουρανός

που µύρια χείλη κι άγγελοι ψάλλουν «Χριστός Ανέστη»

κι όλα τ’ αστέρια η δόξα σου τα ραίνει µ’ άγιο φως,

µε µατωµένα τα φτερά κοντά σου φτερουγάει

δειλά – µε δέος ιερό κι η ανάξια µου ψυχή

και µε τρεµάµενη φωνή ν’ αφουγκραστείς ζητάει

τούτη που από τα βάθη της σου στέλνει προσευχή.

Χριστέ µου που τους ουρανούς χωράς µες στην ψυχή σου,

σκέπασε µε τα στοργικά και τ’ άχραντά σου χέρια

τη Γη µας την πολύπαθη που πνίγεται στο αίµα

και της Ειρήνης τα λευκά στείλε µας περιστέρια.

∆ιώξε µε την αγάπη σου του µίσους τ’ άγρια ασκέρια

να λάµψει πάλι της χαράς τ’ αστέρι το σβησµένο

κλείσε µας όλες τις πληγές που αιµορραγούν του πόνου

και κάνε τον πλανήτη µας θρόνο σου ευλογηµένο.

∆ηµήτρης Κ. Τυραϊδής

συγγραφέας – ποιητής

µέλος της Παγκοσµίου Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών,

µέλος των Πνευµατικών ∆ηµιουργών νοµού Χανίων

και άλλων πολλών πολιτιστικών συλλόγων

=

Η Τέχνη

Τότε είναι ωφέλιµο ένα ποίηµα,

όταν είναι στην ασκήµια τσουνάµι κύµα,

κι όπως είναι ζωντανή η Άγια Εικόνα

που βάζει ιεροπρεπώς στον ιεροπρεπώς στον κόσµο το χρώµα!

Κι όπως βάζει η καλή ψαλµωδία

µέσα στο νου, στην καρδιά µας την ευδία,

κι όλη η τέχνη γίνεται µε σοφία,

µε νηστεία, προσευχή η αγιογραφία…

Ως στοχασµός στου κόσµου την ερηµία

και κατευνασµός στης ψυχής την τρικυµία,

και ως του Υιού Λόγου, ζωής Αιωνίου ρήµα,

και ως Ανάσταση στου ανθρώπου µνήµα!

Όπως το Φως µπρος τα απατηλά φώτα

και η εξυγίανση στα γεγονότα,

τότε η τέχνη απολυτρώνει τον σκλάβο

και γλιστρά ελεύθερος στης Γης τον πάγο…

Τότε κι εσύ κι εγώ τ’ αγαθά θα παραλάβω

από το πινέλο και από την πένα,

και τα οφέλη τους θα απολάβω

ως φέγγος άστρου απ’ το καθένα.

Λένα Αλυγιζάκη

=

Αυτοί που ζήσαν τον Χριστό

∆εν ξέρω τι απέγινε, ο στρατιώτης κείνος,

π’ ο Πέτρος του ‘κοψε τ’ αυτί, µε κοφτερό µαχαίρι,

µα του το κολησ΄ ο Χριστός, που ‘ναι λευκός σαν κρίνος,

αν πίστεψε κι αν έγινε, Χριστιανών… ξαθέρι.

Όµως πολλοί πιστέψανε, ύστερα από θαύµα,

χειροπιαστό που είδανε, απτό συγκεκριµένο,

σαν το νερό που έκανε, ο Κύριος µας νάµα,

ή όταν έκανε καλά, τυφλό γεννηµένο.

Άλλος τυφλός ανέβλεψε, µε λάσπη εις τα µάθια

κι άλλοι που θεραπεύτηκαν, από ηµιπληγία,

αν Φαρισαίοι µείνανε και πήγαν στα κοµµάτια,

ή τον αναγνωρίσανε, σαν βρήκαν την υγεία.

Όµως τα τόσα θαύµατα, θα έπρεπε να έχουν,

µεγάλ’ επίδραση σ’ αυτούς, ιδίως τους αρρώστους,

που γιάτρεψ’ ο Πανάγαθος Θεός, χωρίς να τρέχουν,

σε ειδικότητες γιατρών και µάλιστ’ άνευ κόστους.

Αλλά και τώρα γίνονται, τα ίδια πάνω κάτω,

στην εποχή τη σηµερινή, π’ όλα ‘χουνε αλλάξει

και βλέπουµε καθηµερνά, στου Κόσµου το µιτάτο,

πράγµατα ανεπίτρεπτα, να έχουν γίνει πράξη.

Είθε ο Παντοδύναµος, να λυπηθεί το πλάσµα,

που δηµιούργησε αυτός, µε χάρη και σοφία

και να του δώσει φώτιση, να µην υπάρχει χάσµα,

αλλά να έχουµ’ όλοι µας, παλιών φιλοσοφία.

Εννιαχωριανός

=

Σκόρπιες λέξεις

Λέξεις χαµένες σαν φτερά στον άνεµο,

πεταµένες από εδώ κι εκεί,

χωρίς ουσία.

Λέξεις που ξεβράστηκαν

σε εκρήξεις θυµού και απελπισίας,

που δεν βρήκαν ανταπόκριση.

Μοναχικές, παγετώδεις,

χωρίς αποδοχή,

χωρίς αγάπη, χωρίς στοργή.

Ψόφιες λέξεις

σε φθηνά µυαλά.

Φαιά ουσία, σπαταληµένη.

Συναισθήµατα που άναψαν

και εξερράγησαν

κάτω απ’ τη σκεπή τερατωδών λέξεων.

Λέξεις απυρόβλητες,

ειπωµένες σε στιγµές έκστασης.

Λέξεις ύπουλες,

εκτοξευµένες σε προµελετηµένους στόχους.

Λέξεις γεµάτες αµφιβολία,

φορτωµένες ερωτηµατικά,

βουτηγµένες σε παρελθόν και µέλλον.

Λέξεις που γέννησαν οι παραµυθάδες,

γεµίζοντας σελίδες

µε ιστορίες και µυθιστορήµατα.

Λέξεις µελωµένες

στα χείλη ερωτευµένων,

που πλέουν σε πελάγη ονείρων.

Ζοφερές λέξεις

σε στιγµές απόγνωσης,

µε την πιο πικρή επίγευση.

Και η γλώσσα;

Τι µεγαλειώδες εργαλείο,

τόσο εύθραυστο, µικρό,

κι όµως ικανό

να εκτοξεύει τα πιο βαριά βλήµατα.

Τις λέξεις.

Γεωργία Κελαϊδή

–

«Συµφωνία έκπληξη για τη ∆ηµοτική Αγορά Γκαλερί Λαφαγιέτ de la Canee

Ένας καταναλωτικός παράδεισος στην καρδιά των Χανίων»

Αυτόν τον τίτλο είχε το υπέροχο πρωταπριλιάτικο ψέµα προχθές, 1η Απρίλη 2026, η καλή µας εφηµερίδα «Χανιώτικα νέα».

Πολλά, πάρα πολλά, συγχαρητήρια στους εµπνευστές του, πιστεύω θα µείνει στην ιστορία.

Τους αφιερώνω, µαζί µε την αγάπη µου, τους παρακάτω στίχους µου:

Είναι πολλοί στον κόσµο µας

που εύκολα γελούνε

κι εκείνοι που τους γαργαλείς

κι ούτε που σε θωρούνε!!

…Το ψέµα για την ΑΓΟΡΑ,

να βρούνε να διαβάσουν,

κι από το γέλιο τους κι αυτοί

φοβούµαι πως θα… ΣΚΑΣΟΥΝ!!!

Γιώργος Λέανδρου Κοκολογιάννης