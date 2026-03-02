menu
14.4 C
Chania
Δευτέρα, 2 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Ποιητές και ριμαδόροι σχολιάζουν την επικαιρότητα…

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Από νύχτα σε νύχτα

Το φθινόπωρο και ο χειµώνας είναι πιο ώριµες εποχές.

Μεστή -η Κυριακή µε το καλειδοσκόπιο της ανατέµνει

το στερέωµα.

Ο κυκεώνας των λογισµών δηµιουργεί τον αύξοντα αµφίκυρτο

µανδύα της Σελήνης, σαν το πηγάδι του παππού που πάντα είχε

κελαρυστό και κρύο νερό.

Η επίταξη της βραχυχρόνιας µίσθωσης οµοιάζει µε την ένρινη

φωνή της γυναίκας που µάχεται να κρατήσει την οικογένεια της

ενωµένη γύρω από την p-τιµή των στατιστικών µελετών.

Άνωση, αλαλαγµοί, διακύµανση και συνδιακύµανση:

Με πόνο διαρκή, η φυλλωσιά των δέντρων υποχωρεί ηττηµένη

από την παγωνιά, χάνει, κερδίζει και αντιµάχεται τον θάνατο.

Τα πάντα µαρτυρούν την παρουσία Σου Θεέ µου

σαν το αγιόκληµα που προσµένει η διαρρύθµιση

της άνοιξης για να φορέσει τα γιορτινά του.

Στυλιανός Γ. Ξενάκης

Σχεδία

Ερηµονήσι η ψυχή της,

ξεβρασµένες στην ακροθαλασσιά οι επιθυµίες της.

Ψηλαφεί τη νέα πατρίδα που θα στεγάσει τα όνειρα της.

Πλέκει τα χρυσαφένια µαλλιά της σε σχήµα µισοφέγγαρου,

πυξίδα να’βρει φωτεινή στο µισοσκόταδο.

Παλλόµενο το φως των πρώτων αχτίνων της µέρας,

η θαλπωρή του Ανοιξιάτικου ήλιου.

Σχεδία γίνεται διάσωσης από πράξεις που µείναν στα µισά και αιµατοβαµµένα δειλινά.

Η αρµονία της ζωής της χάθηκε.

Οι πίκρες κι οι χαρές αντάµα χαρτογραφούν εµπειρίες στου σώµατος την µνήµη.

Θριαµβεύει ξανά η ονειροπόλα φύση της,

αιώνια συντροφιά της.

Σχεδία µε χρυσοκέντητη κλωστή πλεγµένη την περιµένει την τόση ερηµιά ν’αφήσει πίσω.

Ελένη ∆ασκαλάκη

Άνεµοι της ερήµου

Πνέουν άνεµοι της ερήµου

µεσ’ τη πολλή συνάφεια του κόσµου,

µεσ’ το κοινόβιο της ζωής µας

στις γειτονιές µας και διαβαίνουν…

Καθηµερνότητα οι πνοές της

στο έργο σκυµµένοι όπου τελούµε,

στο τόσο απλό, µα εργόχειρο είναι

σαν κοµποσκοίνι, σιωπή και µνήµη…

Πλήθος σιωπής και χρόνια µπρος µας

θα ‘χουµε άνθρωπο να δούµε,

και όµως, κοινόβιο θα λέµε,

µε προσευχές και µε λαχτάρα…

∆εν πνέει αντάρα, µα τόσο παλλαϊκά

τ’ αγωνίσµατα του Γένους…

Πνέουν άνεµοι της ερήµου

µα δεν παρέσυραν αξίες,

και οι παµπάλλαιες ευθυξίες

ωσάν κρινάκια είναι στην άµµο…

Ωσάν θαµµένοι θησαυροί µας,

και το αποτύπωµα που αφήνουν

άσβηστο µένει πάνω στη Γη µας,

πάνω στο σπήλαιο, πάνω στα δέντρα,

πάπυροι µένουν όλα ετούτα…

Με ένα ανεξίτηλο µελάνι

για κοινωνίες, για τις ζωές µας.

Πνέουν άνεµοι της ερήµου

µα δεν παρέσυραν σεµνές κινήσεις

σεπτών γερόντων που κύκλω κάθονται του Κήπου,

παιδιών ψυχούλες αγνές που µείναν…

Στέφανα γάµου που άσπιλα κείνται,

Μάρτυρες Πίστης όλοι στον Κήπο,

κι όλοι οι αιώνες κύκλω του Κήπου,

µέσα στους δρόµους νυν µαζευτήκαν.

Κι αν πνέουν άνεµοι της ερήµου,

τ’ άνθη της Πίστης, κλώνια αιώνια

ασάλευτα αφήκαν…

Κι αν κατακάθησε η σκόνη ερήµου

µες τις αυλές και τα µπαλκόνια,

και στα λουλούδια…

Λένα Αλυγιζάκη

Ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου

Βγάλα ∆εσπότη στα Χανιά

εις τα Χανιά στην Κρήτη

και ευλογία έφερε

παντού σε κάθε σπίτι.

Χαίρεται ο Αποκόρωνας

µαζί κι η Κυδωνία

που ήταν καιρό αδέσποτες

τώρα έχουνε ευλογία.

Τίτος έχει τ’ όνοµα

και να χαρεί τη νιότη

εις τη µητρόπολη άξιος

ο νέος Λασιθιώτης.

Άξιο υπεράξιος

ο νέος ποιµενάρχης

και να ριζώσει στα Χανιά

και την υγειά του να ‘χει.

Πολλά συγχαρητήρια

καλή ποιµαντορία

στα νέα του καθήκοντα

στην κάθε επαρχία.

∆ηµήτριος Μ. Κακουράκης

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum