Ποιητές και ριμαδόροι σχολιάζουν την επικαιρότητα…

Από νύχτα σε νύχτα

Το φθινόπωρο και ο χειµώνας είναι πιο ώριµες εποχές.

Μεστή -η Κυριακή µε το καλειδοσκόπιο της ανατέµνει

το στερέωµα.

Ο κυκεώνας των λογισµών δηµιουργεί τον αύξοντα αµφίκυρτο

µανδύα της Σελήνης, σαν το πηγάδι του παππού που πάντα είχε

κελαρυστό και κρύο νερό.

Η επίταξη της βραχυχρόνιας µίσθωσης οµοιάζει µε την ένρινη

φωνή της γυναίκας που µάχεται να κρατήσει την οικογένεια της

ενωµένη γύρω από την p-τιµή των στατιστικών µελετών.

Άνωση, αλαλαγµοί, διακύµανση και συνδιακύµανση:

Με πόνο διαρκή, η φυλλωσιά των δέντρων υποχωρεί ηττηµένη

από την παγωνιά, χάνει, κερδίζει και αντιµάχεται τον θάνατο.

Τα πάντα µαρτυρούν την παρουσία Σου Θεέ µου

σαν το αγιόκληµα που προσµένει η διαρρύθµιση

της άνοιξης για να φορέσει τα γιορτινά του.

Στυλιανός Γ. Ξενάκης

Σχεδία

Ερηµονήσι η ψυχή της,

ξεβρασµένες στην ακροθαλασσιά οι επιθυµίες της.

Ψηλαφεί τη νέα πατρίδα που θα στεγάσει τα όνειρα της.

Πλέκει τα χρυσαφένια µαλλιά της σε σχήµα µισοφέγγαρου,

πυξίδα να’βρει φωτεινή στο µισοσκόταδο.

Παλλόµενο το φως των πρώτων αχτίνων της µέρας,

η θαλπωρή του Ανοιξιάτικου ήλιου.

Σχεδία γίνεται διάσωσης από πράξεις που µείναν στα µισά και αιµατοβαµµένα δειλινά.

Η αρµονία της ζωής της χάθηκε.

Οι πίκρες κι οι χαρές αντάµα χαρτογραφούν εµπειρίες στου σώµατος την µνήµη.

Θριαµβεύει ξανά η ονειροπόλα φύση της,

αιώνια συντροφιά της.

Σχεδία µε χρυσοκέντητη κλωστή πλεγµένη την περιµένει την τόση ερηµιά ν’αφήσει πίσω.

Ελένη ∆ασκαλάκη

Άνεµοι της ερήµου

Πνέουν άνεµοι της ερήµου

µεσ’ τη πολλή συνάφεια του κόσµου,

µεσ’ το κοινόβιο της ζωής µας

στις γειτονιές µας και διαβαίνουν…

Καθηµερνότητα οι πνοές της

στο έργο σκυµµένοι όπου τελούµε,

στο τόσο απλό, µα εργόχειρο είναι

σαν κοµποσκοίνι, σιωπή και µνήµη…

Πλήθος σιωπής και χρόνια µπρος µας

θα ‘χουµε άνθρωπο να δούµε,

και όµως, κοινόβιο θα λέµε,

µε προσευχές και µε λαχτάρα…

∆εν πνέει αντάρα, µα τόσο παλλαϊκά

τ’ αγωνίσµατα του Γένους…

Πνέουν άνεµοι της ερήµου

µα δεν παρέσυραν αξίες,

και οι παµπάλλαιες ευθυξίες

ωσάν κρινάκια είναι στην άµµο…

Ωσάν θαµµένοι θησαυροί µας,

και το αποτύπωµα που αφήνουν

άσβηστο µένει πάνω στη Γη µας,

πάνω στο σπήλαιο, πάνω στα δέντρα,

πάπυροι µένουν όλα ετούτα…

Με ένα ανεξίτηλο µελάνι

για κοινωνίες, για τις ζωές µας.

Πνέουν άνεµοι της ερήµου

µα δεν παρέσυραν σεµνές κινήσεις

σεπτών γερόντων που κύκλω κάθονται του Κήπου,

παιδιών ψυχούλες αγνές που µείναν…

Στέφανα γάµου που άσπιλα κείνται,

Μάρτυρες Πίστης όλοι στον Κήπο,

κι όλοι οι αιώνες κύκλω του Κήπου,

µέσα στους δρόµους νυν µαζευτήκαν.

Κι αν πνέουν άνεµοι της ερήµου,

τ’ άνθη της Πίστης, κλώνια αιώνια

ασάλευτα αφήκαν…

Κι αν κατακάθησε η σκόνη ερήµου

µες τις αυλές και τα µπαλκόνια,

και στα λουλούδια…

Λένα Αλυγιζάκη

Ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου

Βγάλα ∆εσπότη στα Χανιά

εις τα Χανιά στην Κρήτη

και ευλογία έφερε

παντού σε κάθε σπίτι.

Χαίρεται ο Αποκόρωνας

µαζί κι η Κυδωνία

που ήταν καιρό αδέσποτες

τώρα έχουνε ευλογία.

Τίτος έχει τ’ όνοµα

και να χαρεί τη νιότη

εις τη µητρόπολη άξιος

ο νέος Λασιθιώτης.

Άξιο υπεράξιος

ο νέος ποιµενάρχης

και να ριζώσει στα Χανιά

και την υγειά του να ‘χει.

Πολλά συγχαρητήρια

καλή ποιµαντορία

στα νέα του καθήκοντα

στην κάθε επαρχία.

∆ηµήτριος Μ. Κακουράκης