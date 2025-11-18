Ποιητές και ριμαδόροι σχολιάζουν την επικαιρότητα

Εγγόνια και δισέγγονα

∆ισέγγονο λογίζεται, τ’ εγγόνι του παιδιού σου, το δύο φορές εγγόνι σου, καµάρι του σπιτιού σου.

Κάθενα σαν θα θα γεννηθεί, φέρνει χαρά µεγάλη, εις τους παππούδες και γονείς και µι’ ανοιχτή αγκάλη.

Πάντα η γέννηση παιδιών, λογάται ευτυχία κι όλοι καµαρωχαίρονται, για την επιτυχία.

Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, ιδρύσανε συλλόγους κι έχουνε δικαιώµατα, για ευνοήτους λόγους.

Η πολιτεία µεριµνά, µα µοναχά στα λόγια, συχνά πυκνά αναφερεται, µα µένουν… ευχολόγια.

Όσοι ‘χουνε πολλά παιδιά, σήµερα στην Ελλάδα, τη βγάζουν καθηµερινά, σχεδόν µε µε φασολάδα.

Ελάχιστες είν’ οι φορές, που δοκιµάζουν κρέας, όταν σε γάµο ευρεθούν, ή σε στίγµάς ωραίας.

Γιαυτό κάνουν ελάχιστοι, πάν’ από δυό κοπέλια, τώρα που µηχανήµατα, σκάφτουνε τά.. αµπέλια.

Υποσ. Ένα κοπέλ’ αν ήθελε, ακόµη να µου τύχει, πρόεδρο στους Πολύτεκνους, θάχα παπά Ευτύχη.

Εννιαχωριανός

Η Αυγή

Με τα ψυχολογικά προβλήµατα

ο χρόνος σταµατάει.

Οι µούσες που διψούν για ζωή

βάφονται έντονα και ντύνονται

µοντέρνα.

Ο φίλος που παλεύει µε το δόρυ

τις αµαζόνες και η ψυχή του

που δονείται απ΄ την ύστατη στιγµή τους.

Κρυφά ή φανερά, θα σε γνωρίσω

θα µάθω πού µένεις

για να σκαλίσω στο σκήπτρο µου

ερωτοχτυπηµένες καρδιές και

να βάψω το χαρτί, κόκκινο

µε το αίµα µου.

Στυλιανός Γ. Ξενάκης

Ο Χειµώνας

Ο ορίζοντας µας υδροφόρος και κατοικείται o κάθε χώρος κάτω απ’ την Σκέπη του Ueo;y κι ενός αγέρωχου Ναού!

Σκέπη που ανάρια σε σκεπάζει, κέλυφος που τη ζωή βγάζει σε κάποιο ξέφωτο ουρανού σ’ ευχαριστία όλου του νου!

Ως µια σταχτόµορφη νεφέλη που όλη η ζωή διψά και θέλει κάθε σταγόνα του νερού

σ’ ενός ευχάριστου χορού…

Χαρούµενη κι η ανεµοζάλη

µε προσδοκία όσοι χωρούν

απ’ τη µια άκρη ως την άλλη…

Κι ύστερα πάλι θα µας βγάλει στο ουράνιο τόξο του καιρού µέχρι το γνώριµο ακρογιάλι!

Σκεπάζει ετούτη η αρµονία

µε προσευχές και λιτανεία

σε άνυδρους τόπους του χαµού,

ή σε καιρούς κατακλυσµού!

∆ώστε αυτήν την ερµηνεία

µες στων σοφών την τρικυµία, έκπαλη η Γη του αφανισµού και των καιρών του κορεσµού!

Λένα Αλυγιζάκη