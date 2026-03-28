Ποιητές και ριμαδόροι γράφουν…

Μια µέρα σαν όλες τις άλλες

Όποιος δεν παλεύεται από τους ανθρώπους

παλεύεται από τον Θεό.

Η κρήνη του έρωτα γεµάτη τυµβωρύχους

που πολιορκούν το ασυνείδητο της ψυχής τους.

Κάθε µέρα που περνάει φυτρώνει κι ένας εναερίτης

που παλεύει µε το µεροκάµατο.

Τα φιλοτελικά τοπόσηµα αγναντεύουν τη θάλασσα

καθώς κελευστές και αξιωµατικοί υπηρετούν τη

στρατιωτική τους θητεία.

Με στατίνες στο σώµα και στο νου, αδιόρατα αντιφεγγίσµατα

σπεύδουν στον τόπο του µαρτυρίου, για να µιλήσουν στα

µικρά παιδιά για την αξία του αυτεξουσίου καθώς ο

σιδερένιος διακορευτής τρυπάει τις κόλλες αναφοράς

χαρίζοντας την τεκνογονία στις νεαρές µητέρες.

Είναι τώρα που ο αύξων µηνίσκος παίρνει φωτιά και

το χρυσό καλειδοσκόπιο αγναντεύει το πέλαγο

για να µας υπενθυµίσει πως το παρόν και το παρελθόν

πολιορκούν το µέλλον.

Στυλιανός Γ. Ξενάκης

Άνοιξη – Ανάσταση

∆ιανθισµένα γύρω µας

τα δοθέντα τάλαντα

των λόγων, των έργων, των τεχνών,

και τα χαρίσµατα τα κρείττονα…

Και ανταλλάξιµα αγαθά ολούθε,

λειτουργικοί οι πολλαϊκοί µας φούρνοι,

τα πηγάδια αναβλύζοντα…

Κι ως µαλακώνουν τα κλαδιά µε φύλλα,

µπουµπούκια, άνοιξης µηνύµατα ξανά

και Ανάστασης ζωής αιωνίου,

ζωής του µέλλοντος αιώνος,

να, στο λιώσιµο του παγετώνα…

Αναµονή, λειτουργικά

να συντηρείται η ζωή

σε µια γειτονιά, πόλη ή χωριό.

Και στα προσόψια γράψτε: Καληµέρα!

Και αλλού το: Έχει ο Θεός!

Κι εγρήγορση πνευµατική…

Λένα Αλυγιζάκη

Σηµανδηράκη Ζαχαρένια

Σηµανδηράκη ήτανε, τ’ όνοµα Ζαχαρένια,

όµως, ποτέ δεν είχ’ αυτή, του εαυτού της έγνοια.

Για άλλους πάντα έτρεχε και σήκωνε τα βάρη,

όµως δεν δέχτηκε ποτέ, µια δραχµή να πάρει.

Προϊσταµέν’ Ιστορικού, Αρχείου είχε κάνει

κι η σταδιοδροµία της, εκτύπησε ταβάνι.

Στις Εθνικές µας Εορτές και εις τις παρελάσεις,

ήτανε εκφωνήτρια, γερές είχ’ εκεί βάσεις.

Στο «Εν Χανίοις» ήτανε, τα τελευταία χρόνια,

του ∆ήµου η εκδότρια, µα έγινε… αιώνια.

Όπου και αν στο δρόµο σου, εσήκωνες µια πέτρα,

κάτ’ απ’ αυτήν την έβρισκες, ολόγος της εµµέτρα.

Μα ξαφνικά µας έφυγε και βγήκε στα Ουράνια

και όλοι τώρα νιώθουµε, για κείνη περηφάνια.

Ανάλαφρο το χώµα σου, να είναι Ζαχαρένια,

εκεί που σε σκεπάσανε, ανθίζει µια γαρδένια.

Εννιαχωριανός