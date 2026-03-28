Ποιητές και ριμαδόροι γράφουν…

Μια µέρα σαν όλες τις άλλες

Όποιος δεν παλεύεται από τους ανθρώπους
παλεύεται από τον Θεό.
Η κρήνη του έρωτα γεµάτη τυµβωρύχους
που πολιορκούν το ασυνείδητο της ψυχής τους.
Κάθε µέρα που περνάει φυτρώνει κι ένας εναερίτης
που παλεύει µε το µεροκάµατο.
Τα φιλοτελικά τοπόσηµα αγναντεύουν τη θάλασσα
καθώς κελευστές και αξιωµατικοί υπηρετούν τη
στρατιωτική τους θητεία.
Με στατίνες στο σώµα και στο νου, αδιόρατα αντιφεγγίσµατα
σπεύδουν στον τόπο του µαρτυρίου, για να µιλήσουν στα
µικρά παιδιά για την αξία του αυτεξουσίου καθώς ο
σιδερένιος διακορευτής τρυπάει τις κόλλες αναφοράς
χαρίζοντας την τεκνογονία στις νεαρές µητέρες.
Είναι τώρα που ο αύξων µηνίσκος παίρνει φωτιά και
το χρυσό καλειδοσκόπιο αγναντεύει το πέλαγο
για να µας υπενθυµίσει πως το παρόν και το παρελθόν
πολιορκούν το µέλλον.

Στυλιανός Γ. Ξενάκης

Άνοιξη – Ανάσταση

∆ιανθισµένα γύρω µας
τα δοθέντα τάλαντα
των λόγων, των έργων, των τεχνών,
και τα χαρίσµατα τα κρείττονα…
Και ανταλλάξιµα αγαθά ολούθε,
λειτουργικοί οι πολλαϊκοί µας φούρνοι,
τα πηγάδια αναβλύζοντα…
Κι ως µαλακώνουν τα κλαδιά µε φύλλα,
µπουµπούκια, άνοιξης µηνύµατα ξανά
και Ανάστασης ζωής αιωνίου,
ζωής του µέλλοντος αιώνος,
να, στο λιώσιµο του παγετώνα…
Αναµονή, λειτουργικά
να συντηρείται η ζωή
σε µια γειτονιά, πόλη ή χωριό.
Και στα προσόψια γράψτε: Καληµέρα!
Και αλλού το: Έχει ο Θεός!
Κι εγρήγορση πνευµατική…

Λένα Αλυγιζάκη

Σηµανδηράκη Ζαχαρένια

Σηµανδηράκη ήτανε, τ’ όνοµα Ζαχαρένια,
όµως, ποτέ δεν είχ’ αυτή, του εαυτού της έγνοια.
Για άλλους πάντα έτρεχε και σήκωνε τα βάρη,
όµως δεν δέχτηκε ποτέ, µια δραχµή να πάρει.
Προϊσταµέν’ Ιστορικού, Αρχείου είχε κάνει
κι η σταδιοδροµία της, εκτύπησε ταβάνι.
Στις Εθνικές µας Εορτές και εις τις παρελάσεις,
ήτανε εκφωνήτρια, γερές είχ’ εκεί βάσεις.
Στο «Εν Χανίοις» ήτανε, τα τελευταία χρόνια,
του ∆ήµου η εκδότρια, µα έγινε… αιώνια.
Όπου και αν στο δρόµο σου, εσήκωνες µια πέτρα,
κάτ’ απ’ αυτήν την έβρισκες, ολόγος της εµµέτρα.
Μα ξαφνικά µας έφυγε και βγήκε στα Ουράνια
και όλοι τώρα νιώθουµε, για κείνη περηφάνια.
Ανάλαφρο το χώµα σου, να είναι Ζαχαρένια,
εκεί που σε σκεπάσανε, ανθίζει µια γαρδένια.

Εννιαχωριανός

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

