Ποιητές και ριµαδόροι σχολιάζουν την επικαιρότητα

Τα τείχη των Χανίων

∆υο αδελφοί παλιότερα εις των Χανιών τη πόλη

στους Ενετούς δουλεύανε, καθηµερνή και σκόλη.

Ο ένας εις τη ∆υτική, τη λεγοµένη τάφρο

κι ο άλλος σ’ Ανατολική και σπούσανε το βράχο.

Πέτρες επελεκούσανε και χτίζανε τα τείχη

της πόλης µας οι Ενετοί το έργο να πετύχει.

Τα εβδοµήντα πιάσανε χωρίς ν’ ανταµωθούνε

τα αδερφάκια που µιλώ θερµά να φιληθούνε.

Μονάχα σαν γεράσανε ξανάσµιξαν και πάλι

όταν κι οι δυο τους είχανε κάτασπρο το κεφάλι.

Μία ζωή ολόκληρη δουλεύανε σε ξένους

κατακτητές του τόπου µας σ’ αιώνες περασµένους.

Τα τείχη όµως µείνανε στην πόλη µας για πάντα

κι ακόµα µέχρι σήµερα µοσχοβολούν… λεβάντα.

Νερό κι αν δεν επέρασε ποτέ από την τάφρο

το λόγο δεν αναζητώ, το έργο καταγράφω.

Που κάνανε οι Ενετοί, Χανιά να οχυρώσουν

να τα κρατούν αιώνια, σ’ άλλους µην παραδώσουν.

Όµως σε λίγο έληξε η Ενετοκρατία

και νέα αρχίζει κατοχή µε την Τουρκοκρατία.

Μέχρι που µας λευτέρωσε Λευτέρης Βενιζέλος

πολιτικός µε όραµα που έδωσε το τέλος.

Το Κρητικό το ζήτηµα οριστικά ελύθη

κι όνειρα Τούρκων κι Ενετών, µείνανε παραµύθι.

Εννιαχωριανός

ΕΣΥ, που τα πάντα

εν σοφία εποίησας!

Εσύ µας προγραµµάτισες, µε γέννηση κυττάρων

Εσύ µας φωτοδότησες, λάµψη χιλιάδων φάρων

Εσύ µας έδωσες πνοή, µε την θωριά τ΄ ηλίου

Εσύ ο πλάστης ζωντανών, όλης της υφηλίου.

Άνθρωπο δηµιούργησες µε τέλεια λειτουργία,

του έδωσες καρδιά, µυαλό και όλα τα στοιχεία.

Για να µπορεί να Σε υµνεί για τα καλά που κάνεις,

τα λάθη µας συγχώρα τα, µε λήθη να τα ράνεις.

Μέλισσα έπλασες σοφά, κηρύθρα να υφαίνει,

τέλειο εργοτάξιο, µπορεί και καταφέρνει.

Της έδωσες µυαλό πολύ, σε τόσο δα κεφάλι,

τ΄ανθρώπου νους δεν το χωρεί, µοιάζει µε παραζάλη.

Ζωή και τελειότητα έδωσες εις τα ψάρια,

πουλιά και ζώα όπου γης, πάνω στα ίδια χνάρια.

Μπορούν κι΄ αναπαράγονται µ΄ απίστευτη ευκολία,

αυτοσυντήρηση έχουνε, βρίσκουνε και την λεία.

Μα είν΄ ο προγραµµατισµός, του Πλάστη το αλφάδι,

ασύλληπτη η λογική που βάζει στο µετράδι.

Περίτεχνα δηµιουργεί κάθε στιγµή στον χρόνο,

εις την αιωνιότητα δίνει σωστά τον τόνο.

Είν της ζωής τα πλάσµατα µε µαστοριά φτιαγµένα,

µα και τ΄ αστέρια τ΄ουρανού µεθοδικά δεµένα.

Τότε ποια σκέψη άραγε να έρχεται σ΄ εµένα;

Θεέ µου όλα από Σέ ειν΄προγραµµατισµένα!

Θεό σε ονοµάζουµε της γης οι άνθρωποι Σου,

µα δεν γνωρίζουµε εµείς την τελική µορφή Σου.

Πνεύµα ο Θεός λέν΄ οι γραφές, γιαυτό και Σε τιµάµε,

Μα όποια Υπόσταση έχεις Εσύ, εµείς θα σ΄αγαπάµε!

Γιάννης Μ. Γαβριλάκης

Μέλος της Λογ. Παρέας Χανίων

Η λύση εκρήγνυται (Blows Up)

Στο αµφιθέατρο το νερό κοχλάζει καθώς οι συνήθεις διαφορικές εξισώσεις κατακλύζουν τον πίνακα.

Με τον ασκό του Αιόλου να ανοίγει,το κουτί της Πανδώρας υπόσχεται νύχτες µαγικές.

Η διαρρύθµιση του δωµατίου µου,µου επιτρέπει να κάνω ταξίδια αστρικά ανατέµνοντας τον ουράνιο θόλο.

Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτελούν φθίνουσα εξαναγκασµένη ταλάντωση σταµατώντας την οχλαγωγία και τα ψεύτικα όνειρα.

Κάπου εκεί, αρχίζει να διαφαίνεται η ψιµυθίωση της µούσας που αποφάσισε να φύγει αφήνοντας κενή την ψυχή µου. Ο αισθητήρας του κοινωνικού «γίγνεσθαι» ετοιµάζει το σκυρόδεµα που θα χαρίσει στους φιλόδοξους µηχανικούς την αθανασία.

Με ζεστές φιλίες και όµορφη εφηβεία ο κύριος Καθηγητής θα ξεκινήσει τη σχολική χρονιά αισιόδοξα µέχρι να έλθει και πάλι το φωτεινό, επόµενο καλοκαίρι.

Στυλιανός Γ. Ξενάκης

Η αγωνία µάνας

του ‘κοσιδυό

Του εικοσιδυό το χαλασµό

µια µανα ψαχνει τρόπους

τα τεσσερα παιδακια τησ να

παει σ’άλλους τόπους.

Της µανας µη γνωρίζουνε

κι αυτά την αγωνία

µα και αποφύγουνε

τη φονική µανία.

Τρέχει σε φίλους, συγγενείς

µα και αυτοί ζητούνε

τρόπους και τόπους σίγουρους

για να προφυλακτούνε

Μια µάνα για τα σπλάχνα της

µάχες πολλές θα δώσει

σ’όποια πεδία κι αν βρεθεί εκείνα

για να σώσει.

Σκέψεις τη βασανίζουνε

και σύντροφο δεν έχει οι άπιστοι τον σκότωσαν

και µόνη της αντέχει

Μέσα σε σκέψεις άυπνη σκέφτηκε ένα τρόπο

και για τους πέντε η σκέψη της

θα έχει λίγο κόπο.

Ψάχνει και βρίσκει ένα σκοινί

τους πέντε τους να δέσει

σε πέντε κύκλους του σκοινιού

καθένας µία θέση.

Φτάσανε και πατήσανε το χώµα

στην Ελλάδα κι ολοι αναφωνήσανε

ν αναψουνε λαµπάδα

Η µανα δούλεψε σκληρά για

να τα µεγαλώσει,

δούλα λαντζέρισα αυτή

όλα να τα µορφώσει.

Και γίναν άνθρωποι σωστοί

και µ’ευσυνειδησία

και όλοι ανταµώνανε πάντα

στην εκκλησία.

Σ’ εκείνη την εκκλησία π’ άναψε

η µάνα τη λαµπάδα

όταν πρωτοπατήσανε

την ένδοξη Ελλάδα

Στην εκκλησιά τ’ Άη Μηνά

π’η αείζωη η µανα έταξε και

πρωτάναψε το δάκρυ της

µε κλάµα.

Νίκος Φλεµετάκης

∆εν αντέχω, άλλo

Νά σουν, πουλί

γρήγορο χελιδόνι

Να µεύρισκες

αµέσως κει µακριά

∆εν αντέχω άλλο

άλλο

χωρίς εσένα πιά

Λείπει µου

πράγµατι.

η δική σου, στήριξη

αγάπη.

Η όµορφη διαλεχτή

θέση

Η ευτυχία, η παρηγοριά

ΘΑ ΧΑΘΩ

Εκεί στα ξένα

έχασα εσένα.

Την πιο ανεύριστη

Χρυσή καρδιά.

Αχ µαύρα ξένα

Καταραµένα…

∆ε, σάς σε θέλω

τώρα, άλλο πια.

∆ε, σας σε θέλω

και θα γυρίσω.

Τον άνθρωπο µου

Τώρα να βρω.

Εδώ στα ξένα

θα ξεψυχίσω·

λείπει µου, ο ήλιος

θα χαθώ.

∆ΕΝ ΗΜΠΟΡΩ

Πούλι θα γίνω

αυτού, και σεύρω.

Ναδειάσω τον

εαυτόν

από φιλιά.

Να σφίξω σε γλυκά

στην αγκαλιά µου.

Όταν θα ιδής µε, ξαφνικά.

Πουλί θα γίνω

δε θα καταλάβεις

πότε στο σπίτι µας, θα µπω.

Εκεί στα ξένα

βέβαια σκλάβος.

∆ίχως εσένα

δεν ηµπορώ.

ΤΩΡΑ Π’ ΗΛΘΕΣ

Με γέµισες

αγάπη µου, λαχτάρα.

Στενοχωριόµουν

ώσπου να σε δω.

Είχα όλο µεσα µου

Τροµάρα.

Μα τώρα πηλθες

έχω λόγο, να χαρώ.

∆ΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ∆Ε

ΘΕΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Ο αέρας,

σκορπά τα φύλλα.

Οι τουφεκιές

τα πουλιά.

Η πείνα κι ο πόλεµος

τους ανθρώπους.

Ποτέ ελπίδα, καµιά.

Μονάχα

εσείς πουλιά, µπορείτε.

Αδιάκοπα να κελαηδείτε.

Την αυγή ευπροσδεχτα και τιµείτε

Αδόξως σας, σπουδαία θα φανείτε.

Π’ όλα οι συνθηκες πεπικρατους.

ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΟΥΝ

ΟΙ ΣΥΘΗΚΕΣ

Στο περιβάλλον

και σε µας, πεπικρατούν.

∆εν αλλάζουν

∆εν αλλάζουν οι συνθήκες

ως θωρώ αυτές, καλά κρατούν.

*

Αντιφεγγίζει το βουνό

και ούτε δύει ο ήλιος.

Μάνγινει να ξεκουραστώ.

φ’ όλα ‘χουν, γίνει µύλος.

Νικ. Ι. Φιλιππάκης

εκ Κορφαλώνος

Κισσάµου Χανίων