Ποίηση γεµάτη εικόνες στη νέα συλλογή της Κ. Βλαχάκη

Δημήτρης Μαριδάκης
Ένα πλούσιο μωσαϊκό εικόνων «φιλτραρισµένο» µέσα από µια ενδελεχή παρατηρητική µατιά ενός νέου ανθρώπου, που φτάνει µέχρι τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης, συναντά ο αναγνώστης στη νέα ποιητική συλλογή της Κατερίνας Βλαχάκη που έχει τίτλο «Μπαοµπάµπ» και κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.

Η συλλογή παρουσιάστηκε χθες σε εκδήλωση που έγινε στον στον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Χανίων – Νεώριο Μόρο.
«Η Κατερίνα είναι φοιτήτριά µας στο τµήµα Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Είναι µια πάρα πολύ καλή φοιτήτρια, που παρότι ακινητοποιηµένη σε καροτσάκι και χωρίς δυνατότητα λόγου, πληκτρολογεί µε ένα είδος κώδικα στα χέρια της µητέρας της τα ποιήµατά της», επεσήµανε η καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Αγγέλα Καστρινάκη, ενώ χαρακτήρισε το βιβλίο της εξαιρετικό. «Η Κατερίνα έχει µια ιδιαίτερη οπτική ενός ανθρώπου που µπορεί να παρατηρεί τους άλλους κρυµµένη, όπως λέει η ίδια, ενώ η φιλοσοφική µατιά που αποκτά µέσα από την παρατηρητικότητά της την κάνει να γράφει πολύ ενδιαφέροντα πράγµατα και “ζουµερά”», τόνισε η κα Καστρινάκη.
Η εκπαιδευτικός και ποιήτρια Κωνσταντίνα Γεωργαντά επεσήμανε ότι σε σύγκριση με το πρώτο της βιβλίο η Κατερίνα Βλαχάκη στη νέα συλλογή παρατηρεί πιο πολύ τον κόσμο ως ένα νέο παιδί που βλέπει βαθιά μέσα στους ανθρώπους και όλα αυτά που άλλοτε τους κάνουν «ρηχούς», άλλοτε τους κάνουν να ονειρεύονται ή άλλες φορές να μένουν απαθείς μπροστά στη θέα ανθρώπων που πνίγονται.

Σε ό,τι αφορά τον προσωπικό χαρακτήρα της γραφής της, η κα Γεωργαντά επεσήμανε ότι η νεαρή Χανιώτισσα ποιήτρια χρησιµοποιεί περιγραφές µε πολλά επίθετα, ενώ συχνά µε αφετηρία ένα καθηµερινό αντικείµενο φτιάχνει εικόνες που µιλάνε για κάτι συµπαντικό ή παγκόσµιο.
Η µητέρα της Κατερίνας, Ελεάνα ∆ερµιτζάκη – Βλαχάκη, ερωτηθείσα από τα «Χ.ν.» για την ποίηση που γράφει η κόρη της, υπογράµµισε ότι την εκπλήσσει η ωριµότητα της µατιάς και της σκέψης της, ενώ ανέφερε ότι για την Κατερίνα η ποίηση αποτελεί την ψυχοθεραπεία της. «Μέσα από αυτήν βγάζει όλη την ένταση και την αγωνία της», σχολίασε σχετικά.
Ποιήματα της Κατερίνας Βλαχάκη απήγγειλαν οι ηθοποιοί Μαρινέλλα Βλαχάκη και Αιμίλιος Καλογερής ενώ την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά ο Νίκος Σωτηρόπουλος.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

