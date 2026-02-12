Ποια µύγα προτιµά ο δήµαρχος; (video)

Νεύρα και χθες από τον δήµαρχο Χανίων κ. Σηµανδηράκη (φωτ.), ο οποίος ενοχλείται κάθε φορά που… τολµά η αντιπολίτευση να επιτελέσει το καθήκον της.

Τα “άκουσε” στο χθεσινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο συνήθης ύποπτος, δηλαδή η παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης», στην οποία λίγο – πολύ ο δήµαρχος είπε ότι είναι εκτός xανιώτικης πραγµατικότητας, ότι πιπιλίζει «καραµέλες» και εκπροσωπεί «κοµµατικές θέσεις».

Εύλογα, αναρωτήθηκε ο δηµοτικός σύµβουλος Μιλτιάδης Κλωνιζάκης (φωτ.) τι αντιπολίτευση θέλει ο ∆ήµος Χανίων κι αν είναι παράλογο που η ΛΑ.ΣΥ. θέλει να λειτουργεί ως τη «σωκρατική µύγα».

Τι είδους µύγα είναι αυτή; Ο Σωκράτης, παροµοίαζε τον εαυτό του µε την αλογόµυγα που τσιµπά και ενοχλεί το µεγαλόσωµο αλλά νωθρό άλογο, µε το οποίο παροµοίαζε την πόλη των Αθηνών.

Έχει καλοµάθει ο κ. Σηµανδηράκης µε την ανυπαρξία αντιπολίτευσης και είναι λογικό να ενοχλείται όταν του ασκείται κριτική (έστω και στοιχειώδης). Λογικό λοιπόν αντί για τη σωκρατική µύγα να προτιµά τη µύγα «τσε – τσε». Αυτή που τους νανουρίζει όλους ώστε η ησυχία να εκλαµβάνεται ως συναίνεση.

Στην πολιτική όµως η απουσία ελέγχου είναι άκρως επικίνδυνη, ιδιαίτερα για τις τοπικές κοινωνίες.