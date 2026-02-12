menu
18.4 C
Chania
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΣχόλια
Σχόλια

Ποια µύγα προτιµά ο δήµαρχος; (video)

Παρασκευάς Περάκης
Παρασκευάς Περάκης
0

Νεύρα και χθες από τον δήµαρχο Χανίων κ. Σηµανδηράκη (φωτ.), ο οποίος ενοχλείται κάθε φορά που… τολµά η αντιπολίτευση να επιτελέσει το καθήκον της.

Τα “άκουσε” στο χθεσινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο συνήθης ύποπτος, δηλαδή η παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης», στην οποία λίγο – πολύ ο δήµαρχος είπε ότι είναι εκτός xανιώτικης πραγµατικότητας, ότι πιπιλίζει «καραµέλες» και εκπροσωπεί «κοµµατικές θέσεις».

Εύλογα, αναρωτήθηκε ο δηµοτικός σύµβουλος Μιλτιάδης Κλωνιζάκης (φωτ.) τι αντιπολίτευση θέλει ο ∆ήµος Χανίων κι αν είναι παράλογο που η ΛΑ.ΣΥ. θέλει να λειτουργεί ως τη «σωκρατική µύγα».

Τι είδους µύγα είναι αυτή; Ο Σωκράτης, παροµοίαζε τον εαυτό του µε την αλογόµυγα που τσιµπά και ενοχλεί το µεγαλόσωµο αλλά νωθρό άλογο, µε το οποίο παροµοίαζε την πόλη των Αθηνών.

Έχει καλοµάθει ο κ. Σηµανδηράκης µε την ανυπαρξία αντιπολίτευσης και είναι λογικό να ενοχλείται όταν του ασκείται κριτική (έστω και στοιχειώδης). Λογικό λοιπόν αντί για τη σωκρατική µύγα να προτιµά τη µύγα «τσε – τσε». Αυτή που τους νανουρίζει όλους ώστε η ησυχία να εκλαµβάνεται ως συναίνεση.

Στην πολιτική όµως η απουσία ελέγχου είναι άκρως επικίνδυνη, ιδιαίτερα για τις τοπικές κοινωνίες.

@haniotikanea Η «Σωκρατική μύγα» ενόχλησε τον δήμαρχο Χανίων #Χανιά #haniotikanea #politics ♬ πρωτότυπος ήχος – Χανιώτικα νέα

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum