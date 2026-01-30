ΠΟΓΕΔΥ: «Η πανήγυρις τελείωσε – η ευθύνη ακόμη αγνοείται»

Ανακοίνωση σχετικά με την μη αποδοχή της θέσης του προέδρου στον αναπτυξιακό φορέα Μεσσαράς από τον Λ. Αυγενάκη εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «η αναγκαστική παραίτηση του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων κ. Λευτέρη Αυγενάκη από την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του αναπτυξιακού φορέα της Μεσσαράς, επιβεβαιώνει ότι τα πολιτικά και ηθικά ζητήματα που ανέδειξε η ΠΟΓΕΔΥ ήταν υπαρκτά και σοβαρά. Η ενεργοποίηση των αντανακλαστικών του Μεγάρου Μαξίμου και η «οικειοθελής» απομάκρυνση συνιστούν έμμεση αλλά σαφή αναγνώριση του θεσμικού ατοπήματος.

Ωστόσο, η παραίτηση ενός προσώπου δεν αρκεί για να αποκαταστήσει την αξιοπιστία ενός σχεδιασμού που στήθηκε και παρουσιάστηκε ως πολιτική πανήγυρη, με τη συμμετοχή σύσσωμου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Το ΔΣ νομιμοποίησε με την παρουσία του έναν θεσμικά προβληματικό ρόλο, χωρίς καμία δημόσια επιφύλαξη, χωρίς καμία προσπάθεια προστασίας της επιστημονικής και διοικητικής αυτονομίας του Οργανισμού.

Το ζήτημα καθίσταται ακόμη σοβαρότερο, καθώς είναι κοινώς γνωστό ότι η συγκεκριμένη πολιτική πανήγυρις τελούσε υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ο οποίος αυτοπαρουσιάζεται ως ο κατεξοχήν «μεταρρυθμιστής» του πρωτογενούς τομέα, με δείγματα γραφής που η κοινωνία παρακολούθησε πρόσφατα και στην περίπτωση των ΕΛΤΑ. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελεί δική του πολιτική επιλογή, με άτυπη αλλά σαφή έγκριση για τις κινήσεις του, την ίδια στιγμή που ο ίδιος επιλέγει ρόλο παρασκηνιακής καθοδήγησης και αποχής από κάθε δημόσια ανάληψη ευθύνης. Η στάση αυτή δεν συνιστά ουδετερότητα, συνιστά συνειδητή πολιτική επιλογή.

Εφόσον το ατόπημα κρίθηκε τόσο σοβαρό ώστε να οδηγήσει σε παραίτηση του κεντρικού πρωταγωνιστή, τότε τίθεται ευθέως ζήτημα πολιτικής ευθύνης και για όσους το νομιμοποίησαν. Διαφορετικά, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι τα λάθη πληρώνονται επιλεκτικά, ενώ οι μηχανισμοί που τα παρήγαγαν παραμένουν ανέγγιχτοι.

Η ΠΟΓΕΔΥ αναμένει από το ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ να επιδείξει το στοιχειώδες θεσμικό σθένος, αναλαμβάνοντας τη δική του ευθύνη και υποβάλλοντας την παραίτησή του. Παράλληλα, καθίσταται αναγκαία η ανάληψη πολιτικής ευθύνης και από τον εποπτεύοντα Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης για έναν σχεδιασμό και για επιλογές προσώπων που αποδείχθηκαν εξαιρετικά εσφαλμένες. Ελλείψει αυτών, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, αλλά αποκλειστικά για διαχείριση εντυπώσεων.

Στην πολιτική, όταν ο βασιλιάς απομακρύνεται, δεν μπορεί να μένει ανέλεγκτο το σύστημα που τον έντυσε. Οι θεσμοί οφείλουν να λειτουργούν με διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στην κοινωνία, και όχι με σιωπές και επιλεκτικές ευθύνες»