ΠΟΓΕΔΥ: «Η Κρήτη και οι έντιμοι παραγωγοί της δεν μπορούν να στιγματίζονται από τη δράση κακοποιών στοιχείων»

Την «απόλυτη ικανοποίησή της για τις πρόσφατες συλλήψεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη οι οποίοι στο παρελθόν είχαν προπηλακίσει, απειλήσει και τρομοκρατήσει κρατικούς ελεγκτές κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους» εκφράζει μέσω ανακοίνωσης η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι εξελίξεις αυτές αποτελούν μια ηχηρή δικαίωση για την Ομοσπονδία μας, η οποία είχε προειδοποιήσει έγκαιρα και προς πάσα κατεύθυνση ότι οι επιθέσεις κατά των γεωτεχνικών δεν ήταν μεμονωμένα περιστατικά «αγανακτισμένων», αλλά υποκινούμενες ενέργειες συνδεδεμένες με το οργανωμένο έγκλημα, τις αγροζημιές και τις παράνομες επιδοτήσεις.

Ως ΠΟΓΕΔΥ είχαμε διαμηνύσει σε όλους τους τόνους: «Την επόμενη φορά που θα επιτεθούν σε συναδέλφους που κάνουν έλεγχο, θα απαντήσουμε δυναμικά». Σήμερα, η ελληνική δικαιοσύνη και οι διωκτικές αρχές (μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) επιβεβαιώνουν τη θέση μας, ξηλώνοντας το καθεστώς ιδιότυπης ομηρείας και ανομίας που επιχειρούσαν να επιβάλουν ορισμένοι τραμπούκοι στην κρητική ύπαιθρο.

Με αφορμή αυτή τη δικαίωση, ξεκαθαρίζουμε τα εξής:

• Καμία ανοχή στον εκφοβισμό των δημόσιων λειτουργών.

• Αδιαπραγμάτευτη προστασία των συναδέλφων μας που διενεργούν ελέγχους στο πεδίο.

• Συνέχιση των ελέγχων με ακόμα μεγαλύτερη ένταση για την περιφρούρηση του δημοσίου χρήματος.

• Παραδειγματική τιμωρία των φυσικών και ηθικών αυτουργών των επιθέσεων.

Η Κρήτη και οι έντιμοι παραγωγοί της δεν μπορούν να στιγματίζονται από τη δράση κακοποιών στοιχείων. Οι γεωτεχνικοί θα συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους στο ακέραιο, όρθιοι και απροσκύνητοι, ξέροντας πλέον ότι η εποχή της ατιμωρησίας πέρασε ανεπιστρεπτί»