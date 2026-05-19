ΠΟΓΕΔΥ: «Η Κρήτη και οι έντιμοι παραγωγοί της δεν μπορούν να στιγματίζονται από τη δράση κακοποιών στοιχείων»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Την «απόλυτη ικανοποίησή της για τις πρόσφατες συλλήψεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη  οι οποίοι στο παρελθόν είχαν προπηλακίσει, απειλήσει και τρομοκρατήσει κρατικούς ελεγκτές κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους» εκφράζει μέσω ανακοίνωσης η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι εξελίξεις αυτές αποτελούν μια ηχηρή δικαίωση για την Ομοσπονδία μας, η οποία είχε προειδοποιήσει έγκαιρα και προς πάσα κατεύθυνση ότι οι επιθέσεις κατά των γεωτεχνικών δεν ήταν μεμονωμένα περιστατικά «αγανακτισμένων», αλλά υποκινούμενες ενέργειες συνδεδεμένες με το οργανωμένο έγκλημα, τις αγροζημιές και τις παράνομες επιδοτήσεις.
Ως ΠΟΓΕΔΥ είχαμε διαμηνύσει σε όλους τους τόνους: «Την επόμενη φορά που θα επιτεθούν σε συναδέλφους που κάνουν έλεγχο, θα απαντήσουμε δυναμικά». Σήμερα, η ελληνική δικαιοσύνη και οι διωκτικές αρχές (μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) επιβεβαιώνουν τη θέση μας, ξηλώνοντας το καθεστώς ιδιότυπης ομηρείας και ανομίας που επιχειρούσαν να επιβάλουν ορισμένοι τραμπούκοι στην κρητική ύπαιθρο.
Με αφορμή αυτή τη δικαίωση, ξεκαθαρίζουμε τα εξής:
• Καμία ανοχή στον εκφοβισμό των δημόσιων λειτουργών.
• Αδιαπραγμάτευτη προστασία των συναδέλφων μας που διενεργούν ελέγχους στο πεδίο.
• Συνέχιση των ελέγχων με ακόμα μεγαλύτερη ένταση για την περιφρούρηση του δημοσίου χρήματος.
• Παραδειγματική τιμωρία των φυσικών και ηθικών αυτουργών των επιθέσεων.
Η Κρήτη και οι έντιμοι παραγωγοί της δεν μπορούν να στιγματίζονται από τη δράση κακοποιών στοιχείων. Οι γεωτεχνικοί θα συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους στο ακέραιο, όρθιοι και απροσκύνητοι, ξέροντας πλέον ότι η εποχή της ατιμωρησίας πέρασε ανεπιστρεπτί»

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

