Ποδόσφαιρο: Στην γ’ φάση Κ14 Μ. Μπαντουράκης, Μ. Χατζής και Ζ. Χαιρετάκης

Πολύ σημαντική διάκριση αποτελεί η κλήση 3 παιδιών από τα Χανιά στην 3η φάση προεπιλογής Εθνικών ομάδων Κ14 που αποτελούν σχεδόν τα μισά από την Κρήτη καθώς συνολικά επιλέχθηκαν 7 παίκτες από το νησί μας.

Η 3η φάση θα πραγματοποιηθεί στο Τολό από την Παρασκευή 3 μέχρι και τη Δευτέρα 6 Απριλίου και εκεί κλήθηκαν από την ΕΠΣ Χανίων ο Μανώλης Μπαντουράκης (σέντερ φορ), ο Μανούσος Χατζής (μεσοεπιθετικός) του ΑΣ Καλτσέτο και ο Ζαχαρίας Χαιρετάκης (αριστερό μπακ) της Ακαδημίας Νέας Κυδωνίας όλοι γεν. 2012. Είναι χαρακτηριστικό ότι επελέγησαν οι μισοί από τους 6 παίκτες των Χανίων που είχαν κληθεί στην 2η φάση και ότι συνολικά 7 παιδιά από την Κρήτη θα δώσουν το παρών στο Τολό. Οι υπόλοιποι είναι: Μικέλ Φρόκου, Μανώλης Βανταράκης (Ρέθυμνο), Αργκελ Μετούσι (Λασίθι), Αγγελος Πλουμής (Ηράκλειο).

Εδώ να σημειώσουμε ότι και τα άλλα 3 παιδιά από τα Χανιά έχουν αφήσει πολλές υποσχέσεις με το ταλέντο τους: Κοπανάκης Ι., Μεζαρτζόπουλος Στεφ. (επίσης του Καλτσέτο) και σίγουρα ο τερματοφύλακας Λίτος Ιωάννης του Απόλλωνα που ταλαιπωρήθηκε από ίωση κατά την διάρκεια της 2ης φάσης. Εχει δώσει όμως τα διαπιστευτήρια του και αναμένεται σπουδαία καριέρα όπως και φυσικά και από άλλα παιδιά. Οπως ο Κ. Σταυρακάκης από το Λασίθι (ΑΟΑΝ Β’) που ήδη πήρε μεταγραφή στην Κ15 του ΟΦΗ.

Καλτσέτο και Ακαδημία Ν. Κυδωνίας εκφράζουν την υπερηφάνεια τους για τις κλήσεις αυτές των παικτών τους και τους συγχαίρουν.

Σήμερα Ηράκλειο – Ανατ. Αττική στα Κ16:

Σήμερα στις 12:00 στο γήπεδο ΠΟΑ η πρωταθλήτρια Κ16 ΕΠΣ Ηρακλείου αντιμετωπίζει σε νοκ άουτ αγώνα την ΕΠΣ Ανατ. Αττικής και ο νικητής θα παίξει στη συνέχεια εκτός με τον νικητή Δωδεκάνησα – Μεσσηνίας. Διαιτητής θα είναι ο Μισαηλίδης με βοηθούς την Μπαντά και τον Μαρκάκη (Χανίων)