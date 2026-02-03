Ποδόσφαιρο: Πρώτο φιλικό στην Κύπρο για τα Χανιά

Το πρώτο της φιλικό επί κυπριακού εδάφους έδωσε χθες η χανιώτικη ομάδα αντιμετωπίζοντας την Krasava FC (Υψώνας), ομάδα της Cyprus League, στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενόψει της έναρξης των πλέι άουτ της Super League 2.

Το φιλικό τεστ πραγματοποιήθηκε στο Κοινοτικό Στάδιο Ερήμης στη Λεμεσό, με δύο ημίχρονα διάρκειας 40 λεπτών το καθένα, και αποτέλεσε πολύτιμη ευκαιρία για χρήσιμα συμπεράσματα ενώ έληξε με 3-0 υπέρ της Κυπριακής ομάδας.

Η ενδεκάδα που ξεκίνησε το φιλικό με την Krasava FC ήταν: Στογιάνοβιτς, Λάμτσε, Κόπας, Διαμαντής, Βαλεριάνος, Τοπαλίδης, Ντιαμπί, Ράδος, Παναγιωτούδης, Οτσοβέτσι, Ιωαννίδης

Στη διάρκεια του αγώνα χρησιμοποιήθηκαν ως αλλαγές οι: Κοντογιάννης, Μπουλμάγκα, Σημαντηράκης, Αβεντισιάν, Πρεβεζιανός.

Ο Μολδαβός, 22χρονος αμυντικός μέσος Βίκου Μπουλμάγκα που έπαιξε αλλαγή αποτελεί τη 10η χειμερινή μεταγραφή. Επαιζε στη Ίσλοτς Μινσκ της Λευκορωσίας.

Η επόμενη φιλική αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, με τη FC Helsingør από τη Δανία.