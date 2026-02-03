Ποδόσφαιρο: Με την Ελλάδα Σύρου στα Περιβόλια (15/2) η ομάδα των Χανίων

Με την Ελλάδα Σύρου στα Περιβόλια (15/2) -όπως και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος- θα ξεκινήσει τα πλέι άουτ η ομάδα των Χανίων σύμφωνα με την κλήρωση που έγινε χθες. Στη συνέχεια θα πάει στην έδρα του ουραγού Παναργειακού (22/2) και θα υποδεχθεί το Αιγάλεω (1/3). Για να ακολουθήσει ο αγώνας στην Ηλιούπολη (8/3) και να ολοκληρώσει τον α’ γύρο εντός έδρας με την Καλλιθέα (15/3). Ενα πρόγραμμα αρκετά βατό τουλάχιστον τις 3 πρώτες αγωνιστικές αρκεί να εκμεταλλευτούν την έδρα τους.

Η πρεμιέρα:

Χανιά – Ελλάς Σύρου

Ηλιούπολη – Παναργειακός

Αιγάλεω – Καλλιθέα

Οι ημερομηνίες στον β’ γύρο: 22, 29/3 και 4, 19, 26/4.

Στα πλέι οφ

Μαρκό – Ολυμπιακός Β

Καλαμάτα – Πανιώνιος