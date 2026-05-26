Ποδόσφαιρο γυναικών Futsal: Πρωταθλήτρια η Βούλα Τζουτζουράκη 2η η Χρ. Γεωργιακάκη

Με… ανατροπή παρότι έχασε τον πρώτο τελικό η οµάδα της ΑΕΚ πήρε τους δύο επόµενους και έτσι κατέκτησε τον τίτλο στην Women’s Futsal Championship µε βασικό στέλεχος την Χανιώτισσα Βούλα Τζουτζουράκη.

Μεγάλη διάκριση και για την 2η οµάδα του Καρπενησίου που πρώτη φορά έφθασε τόσο ψηλά έχοντας και αυτή µία παίκτρια από τα Χανιά, την Χρύσα Γεωργιακάκη στη σύνθεση της. Θυµίζουµε ότι η οµάδα της Ευρυτανίας είχε επικρατήσει 4-3 στην παράταση στο πρώτο παιχνίδι αλλά ο δικέφαλος πήρε τη ρεβάνς µέσα στο Καρπενήσι µε 3-1 και µε την Τζουτζουράκη να πετυχαίνει το 28ο τέρµα της φέτος.

Ετσι όλα κρίθηκαν στον 3ο τελικό όπου εκεί η ΑΕΚ κυριάρχησε µε 7-1 και κατέκτησε τον 4ο συνεχόµενο τίτλο της και 5ο συνολικά.