Ποδόσφαιρο: Αυλαία με μία εκκρεμότητα στην Α’ ΕΠΣΧ

Γιώργος Δρακάκης
0

Μετά την ΣΛ2 και την Β’ κατηγορία Χανίων πέφτει η αυλαία της αγωνιστικής περιόδου και στην Α’ κατηγορία όπου ο Πανακρωτηριακός θα πραγµατοποιήσει αύριο Σάββατο φιέστα τίτλου για το 3ο πρωτάθληµα της ιστορίας του όλα σχετικά πρόσφατα -2010 και 2019 τα προηγούµενα. Η µοναδική εκκρεµότητα έχει να κάνει µε την οµάδα που θα συνοδεύσει τον Απόλλωνα στην Β’ ΕΠΣΧ και αυτή θα είναι µία από τους Ηφαιστο και Ιδοµενέα που αγωνίζονται την Κυριακή εκτός έδρας. Σε σαφώς καλύτερη θέση ο σύλλογος του Γαλατά που θέλει µονάχα ένα βαθµό ενώ θεωρητικά έχει και πιο εύκολη αποστολή στην Παλαιόχωρα σε σχέση µε τον αγώνα στις Μουρνιές. Εκεί στο “Ελ. Πατακάκης” όπου την Κυριακή λίγο αργότερα και υπό το φως των προβολέων ετοιµάζεται να πανηγυρίσει τον τίτλο στα Κ16 η οµάδα των Νέων Μινώταυρου. 

Στο παγκρήτιο πρωτάθληµα µπάσκετ δεσπόζει ο α’ τελικός των ανδρών ανάµεσα στον Ηρόδοτο και τον ΟΑΧ το Σάββατο στο κλειστό της Ν. Αλικαρνασσού ενώ στο βόλεϊ οι Παγκορασίδες της Σούδας θα προσπαθήσουν την ίδια µέρα να πάρουν τη ρεβάνς και την πρόκριση στα ηµιτελικά από τη Μεσσαρά. Πιο αναλυτικά: 

Γ’ Εθνική 

Μπαράζ ανόδου

3η αγωνιστική

Νότιος όµιλος 

Κυριακή (16:00)

• Εθνικός Π. – Ζάκυνθος

• ΠΑΣ Πύργος – Αρης Πετρ. 

Με γκολ του Αντωνίου στο 72’ ο Αρης Πετρούπολης µείωσε κατά πολύ τις ελπίδες της Ζακύνρθου αφού αυτή ήταν και η µοναδική νίκη µέχρι στιγµής στο νότο όπου τα γκολ πέφτουν µε το… σταγονόµετρο. 

Λευκή ισοπαλία στον Πύργο ανάµεσα στην τοπική οµάδα και τον Εθνικό όπου βρέθηκαν αντιµέτωποι οι Γιάννης ∆ασκαλόπουλος και Νίκος Πάτας. Ο πρώτος βγήκε αλλαγή στο 62’ ενώ πέρασε στο γήπεδο ο Γιώργος Λυβιάκης στο 77’ για τους γηπεδούχους. 

Βαθµολογία (2 αγώνες)

Αρης Πετρούπολης 1-0 4

ΠΑΣ Πύργος        1-1 2

Εθνικός Π.        0-0 2

Ζάκυνθος       1-2 1

3η αγωνιστική

Βόρειος όµιλος 

Κυριακή (16:00)

• Εθνικός Ν. Κεραµιδίου – ΠΟ Ελασσόνας

• Πανθρακικός – Απόλλων Καλαµαριάς 

Ο ΠΟΕ αν και προηγήθηκε στο 72’ µε τον Αρσενίδη µέσα στην Καλαµαριά δέχθηκε δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο (Πατράλης 80’, Γιουκουδης 90’) και ο τοπικός Απόλλωνας έγινε φαβορί για την άνοδο. Στο ρόστερ του και ο Κωνσταντίνος Κοτζαµιχάλης. 

Στο άλλο παιχνίδι ο Εθνικός Ν. Κεραµιδίου δέχθηκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις στη Ροδόπη από τον Πανθρακικό (90+2 Σαραντίδης, 90+4 Τουρατζίδης) και όπως φαίνεται οι οµάδες µε την πιο “βαριά φανέλα” θα βρίσκονται την επόµενη σεζόν στη ΣΛ2. 

Βαθµολογία (2 αγώνες)

Πανθρακικός       4-0 6

Απόλλων Καλαµ.     5-3 6

Εθνικός Ν. Κεραµ.  2-5 0

ΠΟ Ελασσόνας       1-4 0

Α’ κατηγορία “Γ. Βούρβαχης” 

30η αγωνιστική

Σάββατο (17:00)

• Αµιλλα – Απόλλων (Μοδίου)

∆ιαιτητής: Πατσουράκης (Λεκάκης – Νικολαΐδης), παρ.: Καπιδάκης 

• Ιωνία 2000 – Σπάθα (Μ. Ελιάς)

∆ιαιτητής: Κασσελάκης (Κολοκοτρώνης – Ζιούτης), παρ.: Μπόµπορης 

• Ηρακλής Ν. – Κρ. Αστέρας (Νεροκούρου)

∆ιαιτητής: Κουκουράκης (Στεφανίδου – Βράγκου), παρ.: Τριανταφύλλου 

• Πανακρωτηριακός – Παγχανιακός/ΑΟ∆Α (Καθιανών)

∆ιαιτητής: Κανελάκης (Βαλεντάκης – Κοντογεώργος Θ.), παρ.: ∆οκιµάκης 

• Αρης Σούδας – ΑΕ Κυδωνίας (Σούδας)

∆ιαιτητής: Ούτας (Φώτης – Σωτηράκης), παρ.: Αλογδιανάκης 

• Πλατανιάς – Ν. Κισσαµικός (Μάλεµε)

∆ιαιτητής: Γιαννουλάκης (Μαρκέτακης – Παναγόπουλος), παρ.: Χατζηδάκης 

Κυριακή (17:00)

• Παλαιόχωρα – Ιδοµενέας (Παλαιόχωρα)

∆ιαιτητής: Σινιοράκης (Κελαΐδης – Χατζηδάκης)

• Μινώταυρος – Ηφαιστος (Μουρνιών)

∆ιαιτητής: Μισαηλίδης (Μπραουδάκη – Λογαρίδης), παρ.: Ανδρινόπουλος

Πρωτάθληµα Κ16 “Ιορδ. Ακασιάδης”

30η αγωνιστική

Σάββατο (14:15)

• Πλατανιάς – Κισσαµικός (Μάλεµε)

∆ιαιτητής: Παναγόπουλος (Μαρκέτακης)

Στις 14:45

• Ροδωπού – Απόλλων (Μοδίου)

∆ιαιτητής: Νικολαΐδης (Λεκάκης) 

• Ιωνία – Γρανίτης (Μ. Ελιάς)

∆ιαιτητής: Ζιούτης (Κολοκοτρώνης)

• Πανακρωτηριακός – Ακ.Ν. Κυδωνίας (Καθιανών)

∆ιαιτητής: Βαλεντάκης (Κοντογεώργος Θ.)

• Ηρακλής Ν. – Κρ. Αστέρας (Νεροκούρου)

∆ιαιτητής: Φώτης 

• Αρης Σούδας – Χανιά Σίτυ (Σούδας)

∆ιαιτητής: Στεφάνσκι (Σωτηράκης)

Κυριακή (14:45)

• Φοίνικας – Ιδοµενέας (Μουρνιών)

∆ιαιτητής: Κοντογεώργος Ευτ. (Μπραουδάκη)

Στις 19:45

• Νέοι Μινωταύρου – ΑΠ Σούδας (Μουρνιών)

∆ιαιτητής: Λογαρίδης (Κατσούλας – Στεφάνσκι)

ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ

Σάββατο

Κορασίδων Β’

Β’ φάση

• Κύδων – Ανεµος (Χανίων, 14:00)

• Αετός – Ν.ΟΠΕΡ (Σούδας, 14:00)

Παγκορασίδων Α’

Ηµιτελικά

• Χερρονάσιος – ΑΘΛΕΣΗ (Χερσονήσου, 19:00)

Χιαστί (γ’ φάση)

• Σούδα – Μεσσαρά (Σούδας, 18:30)

Παγκορασίδων Β’

Ηµιτελικά

• Αστέρας – ΓΕΙ (Λίντο, 17:00)

Πρωτάθληµα Κ14

• Κύδων – Αρκάδι (Χανίων, 16:00)

• Τάνος – ΣΦΠΧ (Βάµου, 13:30)

Κυριακή

Γυναικών

Αγώνας κατάταξης (3η θέση)

• ΑΘΛΕΣΗ – Σούδα (Λίντο, 19:00)

Παγκορασίδων Β’

Ηµιτελικά

• Ανεµος – Αετός (Ταυρωνίτη, 12:00)

Παµπαίδων 

6η αγωνιστική (εξ αναβολής)

• ΟΦΗ – ΣΦΠΧ (ΒΑΚ, 17:00)

Πρωτάθληµα Κ14

• Ν.ΟΠΕΡ – Αρκάδι2 (Περιβολίων, 18:00)

ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Σάββατο

Ανδρών 

Α’ Τελικός

• Ηρόδοτος – ΟΑΧ (Αλικαρνασσού, 19:00)

Παµπαίδων

• ΑΟΚ Χανιά2 – ΟΑΧ 2 (Χανίων, 12:00)

• ΑΟ Κισάµου – Χανιά BC (Ταυρωνίτη, 16:00)

• ΑΓΟΡ1 – ΟΑΧ1 (Ρεθύµνου, 14:00)

• ΑΓΟΡ2 – ΑΕ Πλατανιά  (Ρεθύµνου, 16:00)

Παγκορασίδων 

• Αρκάδι – ΑΕ Πλατανιά  (Ρεθύµνου, 18:00)

Κυριακή 

Παµπαίδων

• Κύδων – ΑΟΚ Χανιά1 (Χανίων, 14:00) 

• Ακρωτήρι – Ακαδηµία (Ακρωτηρίου, 16:00)

• ΑΕ Πλατανιά – ΑΟ Κισάµου (Ταυρωνίτη, 14:00)

Τετάρτη

Ανδρών 

Β’ Τελικός

• ΟΑΧ – Ηρόδοτος (Χανίων, 19:00)

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

